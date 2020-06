Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh, sărbătoare importantă pentru români. Data de naștere a bisericilor creștine

Rusaliile (din latina vulgară – în napolitană se folosește „Pasca rusata” (Paștele trandafirilor) iar în aromână „Arusaľi” ), cunoscute și drept Pogorârea (coborârea) Sfântului Duh / Sfântului Spirit reprezintă o sărbătoare creștină importantă, prăznuită întotdeauna duminica, la 50 de zile după Paști. În 2020, Rusaliile se sărbătoresc de către creștinii ortodocși în data de 7 iunie.

De Rusalii este comemorată coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret. Potrivit scrierilor Noului Testament (Faptele Apostolilor 2, 1-11) acest eveniment a avut loc în ziua rusaliilor evreiești (Șavuot), la 50 de zile de la învierea lui Iisus din Nazaret.

Vezi și De unde vine cuvântul Rusalii şi care e legătura cu RUSALKA şi Rusia. Se sărbătoresc în fiecare an la 50 de zile de la Paşte

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh este considerată data de naștere a Bisericii Creștine, fiind sărbătorită în fiecare an într-a opta duminică de după Paște.

Esența aceastei zile din an înglobează coborarea Sfantului Duh asupra Apostolilor precum și asupra Bisericii creștine.

În Vechiul Testament, Rusaliile sunt, la început, o sărbătoare agricolă de bucurie a evreilor, în care se oferă pârgă din roadele pământului (Ex 23, 16; Num 28, 26; Lv 23, 16), numită și „Sărbătoarea săptămânilor” Șavuot (Ex 34, 22; Lv 23, 15). Mai târziu, ajunge o aniversare a Legământului, care fusese încheiat la 50 de zile de la ieșirea din Egipt (Ex 19, 1-16).

Și Rusaliile creștine au legătură cu Legământul, fiind o sărbătoare a încheierii lăuntrice a Noului Legământ al harului și iubirii, prin coborârea Sfântului Duh. Rusaliile reprezintă și consacrarea solemnă a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos.

Duhul Sfânt nu este dăruit numai Bisericii în ansamblu, ci și fiecărui creștin în parte, cu darurile sale (cf. Gal 5, 22). Minunea Rusaliilor de la Ierusalim se continuă în Biserică, aducând rod în taina Sfântului Mir. De aceea, Rusaliile sunt și o sărbătoare de mulțumire pentru harul Mirului.

Semnificația Rusaliilor creștine :

revărsarea eshatologică a Duhului Sfânt (cf. Ioel 3, 1-5, citat de Petru în cuvântarea sa din Fapte 2)

încununarea Paștelui lui Hristos, prin revărsarea Duhului asupra apostolilor

încununarea Paștelui lui Hristos, prin revărsarea Duhului asupra apostolilor adunarea comunității mesianice, potrivit profețiilor

deschiderea Bisericii către toate popoarele

începutul misiunii

Această sărbătoare cu dată mobilă mai este cunoscută și sub denumirea de Rusalii sau Cincizecime (datorită celor cincizeci de zile dintre Paște și Rusalii).

Se poate afirma că Sărbătoarea populara a Rusaliilor a fost preluată de la români, fapt susținut de însuși etimologia cuvântului.

Romanii, an de an, în prima jumătate a lunii mai comemorau “Rosalia” – Sărbătoarea Rozelor, aceasta fiind dedicata atât trandafirilor (adică vieții și frumuseții), cât și cultului morții. Ulterior, aceasta sărbătoare a fost preluată de către daci în timpul cuceririlor romane.

Dacii au luat Rosalia și au transformat-o pe parcursul timpului într-o sărbătoare formată din nouă zile, sărbătoare și ea tot ambivalentă: pe de-o parte se comemorau morții prin pomene funerare bogate, iar pe de alta, se celebra noul cult solstițial al soarelui menit să aducă recolte bogate, prosperitate și sănătate.

În acest mod, împreună cu încărcătură de elemente precreștine, Rosalia a fost absorbită de către cultura populara românească fiind ulterior asimilată cu sărbătoarea Coborârii Sfântului Duh.

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.