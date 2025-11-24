Connect with us

S-a îmbătat și-a amenințat soția și a spart ușa locuinței. Bărbat din Alba Iulia cu dosar penal după ce a provocat un scandal

acum O oră

Un bărbat din Alba Iulia care s-a îmbătat și a făcut scandal s-a ales cu dosar penal pentru amenințare și distrugere. Mai exact polițiștii au intervenit după ce acesta a distrus ușa de la intrarea în locuința, în care locuiește alături de soția sa. 

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă de luni 24 noiembrie 2025.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 noiembrie 2025, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și distrugere.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla la adresa de domiciliu împreună cu soția sa, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, ar fi amenințat-o cu acte de violență, pe aceasta și ar fi distrus ușa de acces în locuință.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 39 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și distrugere.

