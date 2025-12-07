S-a urcat beat la volan și a ajuns cu mașina într-un cap de pod. Aventura penală a unui bărbat din Stremț, terminată la poliție

Un bărbat în vârstă de 53 de ani își va petrece următoarele 24 de ore, în arestul poliției din Alba, după ce a fost implicat într-o aventură penală. Mai exact s-a urcat beat la volan a pierdut controlul autoturismului și a ajuns într-un cap de pod.

Este vorba despre un bărbat din Stremț, care în seara de 6 decembrie a produs un accident rutier pe raza localității Geoagiu de Sus.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din data de 7 decembrie.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 6 decembrie 2025, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Geoagiu de Sus, a avut loc un eveniment rutier. Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că bărbatul, în vârstă de 53 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Principală din localitatea Geoagiu de Sus, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat în coliziune cu un cap de pod, rezultând doar pagube materiale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 0,92 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, au transmis reprezentnații IPJ Alba.

