Connect with us

Eveniment

S-a urcat beat la volan și a ajuns cu mașina într-un cap de pod. Aventura penală a unui bărbat din Stremț, terminată la poliție

Publicat

acum 11 secunde

Un bărbat în vârstă de 53 de ani își va petrece următoarele 24 de ore, în arestul poliției din Alba, după ce a fost implicat într-o aventură penală. Mai exact s-a urcat beat la volan a pierdut controlul autoturismului și a ajuns într-un cap de pod. 

Este vorba despre un bărbat din Stremț, care în seara de 6 decembrie a produs un accident rutier pe raza localității Geoagiu de Sus. 

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din data de 7 decembrie.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 6 decembrie 2025, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Geoagiu de Sus, a avut loc un eveniment rutier. Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că bărbatul, în vârstă de 53 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Principală din localitatea Geoagiu de Sus, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat în coliziune cu un cap de pod, rezultând doar pagube materiale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 0,92 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, au transmis reprezentnații IPJ Alba.

sursă foto: arhiva alba24.ro, rol ilustrativ. 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 secunde

S-a urcat beat la volan și a ajuns cu mașina într-un cap de pod. Aventura penală a unui bărbat din Stremț, terminată la poliție
Evenimentacum 28 de minute

Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Aiud spre Teiuș: Un autoturism implicat. Trafic îngreunat
Evenimentacum O oră

Țeapă pe OLX: A comandat și plătit un PlayStation, dar a primit un sac de pământ. Dosar închis la Judecătoria Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum 2 zile

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 17 ore

BNR lansează o nouă monedă de colecție, cu tiraj de 5000 de piese. Care este prețul de cumpărare
Economieacum 2 zile

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 20 de ore

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
roman
Evenimentacum 2 zile

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Actualitateacum 3 zile

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Educațieacum 2 ore

VIDEO: Ansamblul folcloric ”Valea Târnavelor” a câștigat finala emisiunii The Ticket 2025 și premiul de 100.000 de euro
Evenimentacum 16 ore

Au început ”ZILELE COLINDULUI din ROMÂNIA”: Versurile celor mai frumoase colinde: Leru-i Ler, Trei păstori, Sus la Poarta Raiului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 5 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 6 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 12 ore

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 3 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

VIDEO: Ansamblul folcloric ”Valea Târnavelor” a câștigat finala emisiunii The Ticket 2025 și premiul de 100.000 de euro
Actualitateacum 18 ore

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie
Mai mult din Educatie