S-au înmulțit cazurile de violență domestică. Peste 113.000 de sesizări înregistrate la poliție, de la începutul anului

acum 14 secunde

S-au îmulțit cazurile de violență domestică. Polițiștii au intervenit în peste 113.000 de sesizări de cazuri de acest fel, în primele zece luni ale anului. Numărul este cu 2.100 mai multe decât în perioada similară din 2024.

IGPR a anunțat joi că, în primele 10 luni ale anului 2025, polițiștii au intervenit la 113.144 de sesizări privind violența domestică, cu 2.115 mai multe decât anul trecut.

„Această creștere reflectă, în mare parte, o mai mare încredere a victimelor în sprijinul pe care îl pot primi, nu o explozie a violenței, așa cum s-a speculat în spațiul public”, transmit polițiștii.

Totodată, la nivel național, numărul faptelor penale din sfera violenței domestice a scăzut cu 19,4%, de la 50.614 în 2024 la 40.798 în 2025.

De asemenea, numărul omorurilor asociate acestui fenomen este în scădere. Dacă în anii 2023 și 2024 au fost înregistrate câte 86 de astfel de cazuri, în 2025, în primele 10 luni, au fost raportate 68.

Poliția Română transmite că intervine în mod constant și ferm în astfel de cazuri, iar multe vieți au fost salvate datorită acțiunilor rapide ale polițiștilor.

„Nicio persoană care a solicitat montarea brățării electronice pentru monitorizarea agresorului și a respectat condițiile de utilizare nu a devenit victimă a unei infracțiuni de omor. Acest instrument funcționează și salvează vieți”, arată IGPR, potrivit Mediafax.

S-au înmulțit cazurile de violență domestică. Peste 113.000 de sesizări înregistrate la poliție, de la începutul anului
