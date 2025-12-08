Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, învingător în Finala Circuitului Alfil, la Pitești

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a obținut victoria la blitz, în Finala Circuitului Alfil desfășurat la Pitești.

Sâmbătă, 6 decembrie, Piteștiul a fost gazda Finalei Circuitului Alfil. Turneul a fost de tip închis, participând 9 jucători calificați și 3 invitați speciali, printre care și Mihnea.

Mihnea Costachi, sportiv al CSM Unirea Alba Iulia, a obținut locul 1. Pe parcursul celor 11 runde, Mihnea a bifat 10 victorii și o înfrângere. Podiumul a fost completat de Corbu George-Alexandru și de maestrul internațional Baratoși Daniel.

Mihnea a susținut un adevărat “maraton șahist”, participând la 9 competiții în ultimele 3 săptămâni, unde a disputat un total de 84 de partide!

