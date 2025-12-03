Salariu minim în funcție de vechime și de studii. Un proiect depus la Senat prevede 5 gradații și 11 coeficienți de salarizare

Salariu minim în funcție de vechime și de studii: Un proiect depus la Senat prevede introducerea a 5 gradații și 11 coeficienți de salarizare. Peste 2,2 milioane de români ar fi vizate de această schimbare.

O inițiativă legislativă prevede introducerea unor gradații și coeficienți care să diferențieze salariul minim în funcție de calificare și vechime, măsură susținută de Blocul Național Sindical ca soluție pentru reducerea sărăciei în muncă și pentru creșterea stabilității pieței forței de muncă, a anunțat miercuri organizația sindicală pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, propunerea vine pe fondul numărului ridicat de salariați plasați în zona salariului minim, situație care a condus la stagnarea veniturilor, migrația lucrătorilor și creșterea dependenței de forță de muncă din afara UE.

Salariu minim în funcție de vechime și de studii: gradații și coeficienți

Textul legii depuse la Senat prevede că tranșele de vechime în muncă, în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază minim brut avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt următoarele:

a) gradația 1 – de la 3 ani la 5 ani – se determină prin majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la alin. (1) cu o cotă procentuală de 10%, rezultând noul salariu minim brut;

b) gradația 2 – de la 5 ani la 10 ani – se determină prin majorarea salariului de bază minim brut avut cu o cotă procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază minim brut;

c) gradația 3 – de la 10 ani la 15 ani – se determină prin majorarea salariului de bază minim brut avut cu o cotă procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază minim brut;

d) gradația 4 – de la 15 ani la 20 de ani – se determină prin majorarea salariului de bază minim brut avut cu o cotă procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază minim brut;

e) gradația 5 – peste 20 de ani – se determină prin majorarea salariului de bază minim brut avut cu o cotă procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază minim brut.

(3) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la alin. (1) se majorează diferențiat, pe criteriile de studii, prin aplicarea unui coeficient minim de ierarhizare raportat la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător nivelului de studii, astfel cum este stabilit pentru fiecare ramură de activitate:

a) un coeficient minim de ierarhizare de 1,00 pentru muncitorii necalificați;

b) un coeficient minim de ierarhizare de 1,20 pentru muncitorii calificați;

c) un coeficient minim de ierarhizare de 1,20 pentru personalul absolvent al Școlii profesionale, cu diplomă de calificare;

d) un coeficient minim de ierarhizare de 1,20 pentru personalul cu studii liceale;

e) un coeficient minim de ierarhizare de 1,25 pentru personalul cu studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

f) un coeficient minim de ierarhizare de 1,30 pentru personalul cu studii postliceale absolvite cu diplomă de calificare;

g) un coeficient minim de ierarhizare de 1,30 pentru personalul absolvent al Școlii de maiștri, cu diplomă de calificare;

h) un coeficient minim de ierarhizare de 1,50 pentru personalul cu studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență;

i) un coeficient minim de ierarhizare de 1,70 pentru personalul cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

j) un coeficient minim de ierarhizare de 1,80 pentru personalul cu studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență și master în domeniul activității desfășurate;

k) un coeficient minim de ierarhizare de 2,00 pentru personalul cu studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență și doctorat în domeniul activității desfășurate.

Prevederile alin. (3) lit. b) se aplică personalului salariat cu mai mult de 2 ani vechime în specialitate/experiență.

Prevederile alin. (3) lit. c) – k) se aplică personalului administrativ și de specialitate încadrat în funcții pentru care condiția de pregătire este cea prevăzută pentru fiecare categorie în parte și/sau pentru care fișa postului include o condiție de pregătire sine qua non.

Salariu minim în funcție de vechime și de studii: Ce spun sindicatele

”O nouă inițiativă de modificare a Codului muncii propune introducerea unor gradații și coeficienți care să diferențieze salariul minim în funcție de nivelul de calificare și de experiența profesională.

Inițiativa vine în contextul în care România se confruntă de ani de zile cu o problemă gravă de salarizare: milioane de lucrători sunt plasați în zona salariului minim, indiferent de studiile lor, de vechimea acumulată sau de complexitatea muncii pe care o desfășoară”, se arată în postare.

Reprezentanții BNS susțin că, în prezent, ”peste 2,25 milioane de salariați cu normă întreagă câștigă sub 4.582 lei brut, adică sub 2.739 lei net, sub 538 euro pe lună”.

”Această realitate a dus la plafonarea veniturilor, la transformarea României într-o piață a muncii ieftine și la un val masiv de migrație a lucrătorilor către statele vest-europene.

În paralel, România a ajuns să importe forță de muncă în ritm accelerat, fără capacitatea instituțiilor de a asigura protecția adecvată a acestor lucrători și fără a rezolva problema structurală: nivelul scăzut al salariilor”, mai arată sindicatul, potrivit Agerpres.

Prin urmare, Blocul Național Sindical avizează favorabil proiectul, considerând că acesta reprezintă ”un pas important în direcția unei salarizări mai echitabile și a unei piețe a muncii mai stabile”.

”Aceasta inițiativă introduce un mecanism care poate reduce riscul de sărăcie în muncă, fenomen persistent și alarmant în România, confirmat de datele Eurostat.

Inițiativa sprijină stabilitatea pieței muncii, prin recunoașterea valorii reale a muncii și prin corelarea salariului cu experiența și calificarea.

De asemenea, este o măsură care poate crește atractivitatea pieței muncii din România, reducând dependența de importul de forță de muncă necalificată și presiunea asupra instituțiilor deja suprasolicitate’, notează reprezentanții BNS.

