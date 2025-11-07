Sâmbătă: Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești

Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 09:00, Stadionul Micesti – Groapa Rotundă devine gazda finalei Campionatului Național RFL Flag 2025, competiție care reunește cele mai bune echipe de flag football din România – varianta fără contact a fotbalului american, un sport dinamic, strategic și accesibil tuturor.

Competiții:

Categoria Open: Bucharest Titans, Chișinău Sentinels, Cluj Crusaders, Mureș Monsters, Reșița Locomotives, Timișoara 89ers, TuneSquad Reșița

Categoria U19: Bucharest Gorillas, Cluj Crusaders U19, Mureș Monsters NextGen, Reșița Locomotives U19

De-a lungul sezonului, echipele s-au duelat în trei turnee regionale:

Turneul Transilvaniei – Târgu Mureș

Turneul Banatului – Timișoara

Turneul Bucureștiului – București

Cele mai bune formații s-au calificat acum în meciurile decisive din Alba Iulia, reprezentând orașe precum: Timișoara, Reșița, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, București și Chișinău.

Publicul este invitat să descopere un sport spectaculos și în plină ascensiune internațională, aflat pe drumul spre debutul olimpic la Los Angeles 2028.

„Intrarea este liberă – vă așteptăm cu întreaga familie să susținem împreună energia și fair-play-ul unei comunități sportive în creștere”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News