Sâmbătă: Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești

acum O oră

Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 09:00, Stadionul Micesti – Groapa Rotundă devine gazda finalei Campionatului Național RFL Flag 2025, competiție care reunește cele mai bune echipe de flag football din România – varianta fără contact a fotbalului american, un sport dinamic, strategic și accesibil tuturor.

Competiții:

  • Categoria Open: Bucharest Titans, Chișinău Sentinels, Cluj Crusaders, Mureș Monsters, Reșița Locomotives, Timișoara 89ers, TuneSquad Reșița
  • Categoria U19: Bucharest Gorillas, Cluj Crusaders U19, Mureș Monsters NextGen, Reșița Locomotives U19

De-a lungul sezonului, echipele s-au duelat în trei turnee regionale:

  • Turneul Transilvaniei – Târgu Mureș
  • Turneul Banatului – Timișoara
  • Turneul Bucureștiului – București

Cele mai bune formații s-au calificat acum în meciurile decisive din Alba Iulia, reprezentând orașe precum: Timișoara, Reșița, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, București și Chișinău.

Publicul este invitat să descopere un sport spectaculos și în plină ascensiune internațională, aflat pe drumul spre debutul olimpic la Los Angeles 2028.

„Intrarea este liberă – vă așteptăm cu întreaga familie să susținem împreună energia și fair-play-ul unei comunități sportive în creștere”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

