Sâmbătă: Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 09:00, Stadionul Micesti – Groapa Rotundă devine gazda finalei Campionatului Național RFL Flag 2025, competiție care reunește cele mai bune echipe de flag football din România – varianta fără contact a fotbalului american, un sport dinamic, strategic și accesibil tuturor.
Competiții:
- Categoria Open: Bucharest Titans, Chișinău Sentinels, Cluj Crusaders, Mureș Monsters, Reșița Locomotives, Timișoara 89ers, TuneSquad Reșița
- Categoria U19: Bucharest Gorillas, Cluj Crusaders U19, Mureș Monsters NextGen, Reșița Locomotives U19
De-a lungul sezonului, echipele s-au duelat în trei turnee regionale:
- Turneul Transilvaniei – Târgu Mureș
- Turneul Banatului – Timișoara
- Turneul Bucureștiului – București
Cele mai bune formații s-au calificat acum în meciurile decisive din Alba Iulia, reprezentând orașe precum: Timișoara, Reșița, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, București și Chișinău.
Publicul este invitat să descopere un sport spectaculos și în plină ascensiune internațională, aflat pe drumul spre debutul olimpic la Los Angeles 2028.
„Intrarea este liberă – vă așteptăm cu întreaga familie să susținem împreună energia și fair-play-ul unei comunități sportive în creștere”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
