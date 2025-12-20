VIDEO: Stadiul lucrărilor la noua creșă din Blaj. Când va fi gata și câte locuri va avea

La Blaj continuă lucrările la cea de-a doua creșă din municipiu. Este vorba despre o creșă de 40 de locuri, care ar urma să fie finalizată până în luna august a anului viitor.

„Ne aflăm în Lunca Ciufudului, avem în spate un obiectiv de investiții foarte important pentru administrația locală, noua creșă. În valoare de 12 milioane de lei, este un proiect implementat de Ministerul de Dezvoltării, o creșă de 40 de locuri, o creșă care va fi finalizată până în luna august a anului viitor.

Datorită faptului că creșa nouă pe care am construit-o acum doi ani de zile nu face față din punct de vedere al capacității, am hotărât și mulțumim Ministerului de Dezvoltării pentru înțelegere, să mai construim încă o creșă aici la Blaj.

Este locația cea mai bună, având în dreapta și în stânga și viitorul cartier de case din Lunca Ciufudului. Este un obiectiv strategic al municipiului care duce la creșterea indicatorului de calitate a vieții.

Lucrările sunt undeva la 12 - 15%, dar au început doar în luna septembrie și în ritmul în care constructorul se mișcă la ora actuală, sunt convins că în luna august putem să facem recepția și din septembrie copiii noștri, a blăjenilor, pot să se bucure de această investiție necesară și utilă a Blajului”, a transmis primarul Gheorghe Valentin Rotar.

