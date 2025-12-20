Connect with us

Blaj

VIDEO: Stadiul lucrărilor la noua creșă din Blaj. Când va fi gata și câte locuri va avea

Publicat

acum 36 de secunde

La Blaj continuă lucrările la cea de-a doua creșă din municipiu. Este vorba despre o creșă de 40 de locuri, care ar urma să fie finalizată până în luna august a anului viitor.

„Ne aflăm în Lunca Ciufudului, avem în spate un obiectiv de investiții foarte important pentru administrația locală, noua creșă. În valoare de 12 milioane de lei, este un proiect implementat de Ministerul de Dezvoltării, o creșă de 40 de locuri, o creșă care va fi finalizată până în luna august a anului viitor.

Datorită faptului că creșa nouă pe care am construit-o acum doi ani de zile nu face față din punct de vedere al capacității, am hotărât și mulțumim Ministerului de Dezvoltării pentru înțelegere, să mai construim încă o creșă aici la Blaj.

Este locația cea mai bună, având în dreapta și în stânga și viitorul cartier de case din Lunca Ciufudului. Este un obiectiv strategic al municipiului care duce la creșterea indicatorului de calitate a vieții.

Lucrările sunt undeva la 12 - 15%, dar au început doar în luna septembrie și în ritmul în care constructorul se mișcă la ora actuală, sunt convins că în luna august putem să facem recepția și din septembrie copiii noștri, a blăjenilor, pot să se bucure de această investiție necesară și utilă a Blajului”, a transmis primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 36 de secunde

VIDEO: Stadiul lucrărilor la noua creșă din Blaj. Când va fi gata și câte locuri va avea
Evenimentacum 18 minute

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Cugiracum 36 de minute

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 18 minute

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 17 ore

Compania ungară MVM renunță la preluarea E.ON România: ”regretăm că Guvernul României nu susţine tranzacţia”
Economieacum 19 ore

Noi reguli pentru participarea la târguri internaționale. Cum vor putea accesa firmele ajutorul de la stat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 22 de ore

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 36 de minute

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 23 de ore

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 7 ore

Horoscop de weekend 20-21 decembrie: Moment cosmic de mare putere și transformare, în pragul solstițiului de iarnă
Evenimentacum 17 ore

Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025: superstiții românești legate de sărbătoarea din 20 decembrie. Ce nu ar fi bine să faci
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Cum te poate ajuta chat bot-ul DSU, într-o situație de urgență. Am testat un scenariu în care cineva se îneacă cu mâncare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Actualitateacum 2 zile

Excesul de sărbători afectează sănătatea: ce probleme medicale riscă românii în această perioadă. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 21 de ore

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie