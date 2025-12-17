Connect with us

Șase procurori și o judecătoare din Alba, printre semnatarii listei de susținere a magistraților din documentarul Recorder

Publicat

acum 10 secunde

Mai mulți procurori și o judecătoare din Alba se află printre cei 800 de semnatari ai listei de susținere a magistraților care apar în documentarul Recorder. 

Potrivit listei, aceștia sunt:

  • Mihaela Bocai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
  • Iulia Alina Zedler - Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
  • Denisa Maria Bic - Curtea de Apel Alba Iulia
  • Octavia Raluca Guș - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
  • Cristina Garda - Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
  • Daniel-Alexandru Crețan - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
  • Andra Maria Papp - Todea  - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș

Documentarul „Justiție capturată”, care a fost realizat de Recorder și a fost difuzat de televiziunea publică, într-un gest fără precedent, a împărțit în două lumea Justiției și a ostilizat două tabere de magistrați.

Vezi și: Încep represaliile: Atac virulent al Curții de Apel București asupra unui magistrat din ancheta Recorder

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție.

Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului” se arată în documentul public de susținere a magistraților din documentarul Recorder.

