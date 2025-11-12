Connect with us

Eveniment

Scandal într-o locuință din Sebeș: Bărbat de 33 de ani, REȚINUT după ce și-a bătut partenera. Femeia a ajuns la spital

Publicat

acum 51 de secunde

Un bărbat de 33 de ani din Sebeș a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut partenera. Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, marți, 11 noiembrie, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Sebeș. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, marți, bărbatul de 33 ani, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș. I-a provocat leziuni corporale care au necesitat transportarea la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 33 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 51 de secunde

Scandal într-o locuință din Sebeș: Bărbat de 33 de ani, REȚINUT după ce și-a bătut partenera. Femeia a ajuns la spital
Evenimentacum 16 minute

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Evenimentacum 30 de minute

Percheziții BCCO și DIICOT Alba Iulia, la Sebeș și Sibiu. 5 bărbați care vindeau droguri inclusiv către minori din Alba, reținuți
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 6 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

VIDEO: Modul de numire a conducerii Romarm, reclamat de ministrul Economiei la Parchet, DNA și AMEPIP
bani pensii
Economieacum 3 ore

Finanțare pentru IMM-uri: 6 miliarde lei în 2026 prin credite garantate de stat. Care sunt condițiile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 16 minute

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Evenimentacum 2 zile

Restricții pre și post-angajare la stat. Ce trebuie să respecte persoanele cu funcții publice. Lege aprobată la Senat
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Evenimentacum o zi

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

Cătunul din județul Cluj care mai are doar un locuitor. Doi haiduci din Alba ar fi fost cei care au format satul, în trecut
Evenimentacum 23 de ore

Comunicat: Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

antel print sistem productie imprimare imprimanta
Evenimentacum 3 ore

Antel Print, 25 de ani de ambiție și dezvoltare constantă (P)
Evenimentacum 3 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital tarneveni psihiatrie, georgiana pascu
Evenimentacum O oră

FOTO Spitalul groazei: Mizerie, pacienți lăsați dezbrăcați în frig. Probleme teribile pe secția de psihiatrie din Târnăveni
Evenimentacum 5 ore

Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din Educatie