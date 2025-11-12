Scandal într-o locuință din Sebeș: Bărbat de 33 de ani, REȚINUT după ce și-a bătut partenera. Femeia a ajuns la spital

Un bărbat de 33 de ani din Sebeș a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut partenera. Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, marți, 11 noiembrie, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Sebeș. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, marți, bărbatul de 33 ani, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș. I-a provocat leziuni corporale care au necesitat transportarea la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 33 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

