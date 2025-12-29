Scandal într-o stație de taxi la Alba Iulia: bărbat din județul Mureș, reținut după ce l-a agresat pe un localnic

Un bărbat din județul Mureș a fost reținut la Alba Iulia, în umra unui conflict izbucnit într-o stație de taxi din municipiu. Acesta l-ar fi agresat pe un alt bărbat, din Alba Iulia. Scandalul s-a petrecut pe fondul consumului de alcool.

Potrivit IPJ Alba, duminică, 28 decembrie, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 40 de ani, din Sărmașu, județul Mureș.

În noaptea de 27/28 decembrie 2025, în jurul orei 4.30, în timp ce se afla într-o stație de taxi din municipiul Alba Iulia, împreună cu un bărbat de 38 de ani, din Alba Iulia, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, l-ar fi agresat fizic, pe acesta.

În urma evenimentului, bărbatul de 38 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate.

Potrivit unor surse, scandalul s-a petrecut în stația de taxi din apropierea Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

