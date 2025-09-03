Schimbări în evoluția pieței auto. Ce segment a înregistrat creșteri la înmatriculări, în luna august

Schimbări în evoluția pieței auto. Cele mai recente date privind înmatriculările auto arată o schimbare privind un segment ce a înregistrat scăderi semnificative în ultima perioadă.

În luna august, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 52,6% față de august 2024, arată datele prezentate marți de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), citate de Mediafax.

Potrivit APIA, în august, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 52.6% față de august 2024, ajungând la un volum de 15.043 unități.

Schimbări în evoluția pieței auto

După scăderi consecutive în acest an, autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de 93,1% față de august 2024, realizând o cotă de piață de 6,3%. Tendința cumpărătorilor de a prefera autoturismele nepoluante pare să se fi schimbat. Situația ar fi influențată și de politicile publice și programele pentru energie verde.

În primele 8 luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins 95.658 unități, cu o scădere de 8,9% față de perioada similară a anului 2024.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News