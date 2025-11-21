Connect with us

Screening extins pentru nou-născuți: De la 3 la 18 biomarkeri testați din 2026

Publicat

acum O oră

Screening extins pentru nou-născuți: Ministerul Sănătății va extinde, începând cu anul 2026, programul de screening neonatal, crescând numărul biomarkerilor testați la naștere de la 3 la 18.

Decizia vine ca parte a unei strategii de modernizare a diagnosticului timpuriu pentru afecțiuni genetice și metabolice, oferind șanse reale la tratament rapid și prevenirea dizabilităților, transmite Mediafax.

Ministrul Alexandru Rogobete a subliniat că extinderea era necesară de ani de zile, dar a lipsit „viziunea” pentru implementare.

Screening extins pentru nou-născuți, program național extins pentru depistarea bolilor rare

Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății va finanța un nou program prin care nou-născuții vor fi testați pentru 18 biomarkeri, permițând identificarea timpurie a unor boli genetice grave.

El a precizat că intervenția rapidă poate opri evoluția unor patologii care, netratate, conduc la dizabilități permanente.

Testare avansată direct în maternitate
Testele vor fi efectuate în toate maternitățile din țară, iar măsura va contribui la standardizarea îngrijirilor neonatale.

Noile analize vor include boli genetice și metabolice, crescând semnificativ rata diagnosticării precoce.

Beneficii pe termen lung pentru copii și sistemul medical
Screeningul extins reduce costurile medicale ulterioare, oferind copiilor șansa la o dezvoltare normală.

Specialiștii consideră că România se aliniază astfel standardelor europene în monitorizarea sănătății nou-născuților.

