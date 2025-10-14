Connect with us

Se întrerupe furnizarea apei potabile în mai multe localități din Alba. Lucrări la o stație din rețea

chiuveta apa robinet apa fara apa potabila

Publicat

acum O oră

Furnizarea apei potabile se întrerupe marți, 14 octombrie, în mai multe localități din județul Alba. Se pune în funcțiune Stația de Pompare Galda.

Potrivit Apa CTTA SA Alba, marți, între orele 8.30 și 19.00 se întrerupe alimentarea cu apă potabilă în localitățile: Beldiu, Țifra, Decea, Mirăslău, Ormeniș (Păduri), Inoc.

Se fac lucrări de punere în funcțiune a Stației de Pompare Galda, reabilitată recent. Lucrările au presupus înlocuirea completă a agregatelor de pompare, a instalațiilor electrice și a automatizării acestora.

Cetățenii din localitățile menționate sunt rugați să-și asigure rezerva de apă necesară.

La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care locuitorilor le este recomandat să folosească apa numai în scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea pot fi semnalate la Call Center 0377900400 (luni-joi 8.00-16.30; vinerea: 8.00-14.00) sau la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia: 0258/810521, 0258/810463

