Seif furat în timpul nopții la Mediaș. Proprietarul susține că avea un milion de euro și aproape un kilogram de aur

Polițiștii din județul Sibiu cercetează un caz de furt semnalat în noaptea de joi spre vineri la Mediaș. O persoană a reclamat că i-a fost furat un seif din locuința sa. Acesta susține că în seif avea un milion de euro și aproape un kilogram de aur.

Potrivit IPJ Sibiu, o echipă complexă de polițiști, coordonați de șeful Serviciului de Investigații Criminale Sibiu efectuează activități specifice de cercetare la fața locului și desfășoară întregul ansamblu de activități specifice în urma unui apel 112 privind furtul unui seif dintr-un imobil din municipiul Mediaș.

În cursul nopții, în jurul orei 3.10, prin apel 112, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat de către un bărbat domiciliat în municipiul Mediaș, cu privire la faptul că autori necunoscuți ar fi pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras un seif.

Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii și bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), bijuterii, precum și 1.000.000 euro.

Potrivit unor surse citate de Turnul Sfatului, persoana vătămată ar fi cunoscută cu antecedente penale. Bărbatul ar avea la activ infracțiuni de furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Acesta a executat o pedeapsă cu închisoarea în Italia, pentru tâlhărie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News