Connect with us

Eveniment

Senatorii și deputații sunt obligați să dezvăluie cu cine se întâlnesc înainte să modifice o lege

Camera Deputatilor, Parlament

Publicat

acum O oră

Parlamentarii vor trebui să declare întâlnirile avute cu alte persoane, pe marginea modificării sau completării unor iniţiative legislative. Precizarea a fost făcută de președintele Senatului, Mircea Abrudean, după adoptarea unei legi pentru modificarea şi completarea Statutului deputaţilor şi al senatorilor.

Legea pentru modificarea şi completarea Statutului deputaţilor şi al senatorilor a fost adoptată în Plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului.

Implementarea Registrului Unic al Transparenţei lntereselor (RUTl) la Parlament era o necesitate strategică pentru consolidarea încrederii în instituţiile publice, dar și în vederea aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), susține președintele Senatului.

„Practic, de acum încolo parlamentarii vor fi obligați să menționeze într-o platformă dedicată, disponibilă și publicului larg, întâlnirile avute cu persoane terţe pe marginea modificării/completării unor iniţiative legislative.

În calitate de co-inițiator al acestui proiect de lege, văd astăzi, prin adoptarea lui în ședință comună, un angajament clar pe care România îl face către transparență, respect față de cetățean și principiile unei democrații participative corecte.

Totodată, arată că suntem în grafic cu menținerea țintei propuse de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în prima jumătate a lui 2026”, precizează Abrudean, citat de Mediafax.

Ce prevede legea

„Deputaţii şi senatorii au obligaţia menţinerii unui dialog deschis şi echitabil cu cetăţenii, respectiv cu persoanele terţe, pe problemele care îi interesează şi care rezultă din asumarea şi exercitarea mandatului de parlamentar.

Transparenţa cadrului de colaborare dintre senatori şi deputaţi, pe de o parte, şi persoanele terţe, pe de altă parte, în demersul democratic de influenţare a procesului legislativ se realizează prin intermediul Registrului unic al transparenţei intereselor la Parlament (RUTI)”, prevede legea, potrivit Agerpres.

RUTI la Parlament este o platformă publică, accesibilă online, prin intermediul căreia deputaţii şi senatorii îşi publică întâlnirile cu terţe persoane care îşi manifestă, din proprie iniţiativă, interesul pentru o iniţiativă legislativă aflată în procedură parlamentară, stipulează textul adoptat.

Persoanele terţe: orice reprezentant mandatat al unei societăţi înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, societate cu obiect de activitate advocacy, societate cu obiect de activitate public affairs, asociaţie, fundaţie, federaţie, organizaţie sindicală, organizaţie patronală sau cameră de comerţ care are un interes pentru o iniţiativă legislativă aflată în procedură parlamentară.

Ce se înscrie în platforma RUTI

Conform proiectului, se vor înscrie în RUTI întrevederile de acest fel între deputaţi, senatori şi terţe persoane desfăşurate la sediul Parlamentului, la sediile birourilor parlamentare din circumscripţii, precum şi în orice alt loc prestabilit de părţi, în format fizic sau online.

Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a se înregistra în RUTI prin crearea unui cont, prin intermediul secretarului general al Camerei Deputaţilor, respectiv al secretarului general al Senatului. Persoanele terţe au obligaţia înregistrării în RUTI prin crearea unui cont şi completarea tuturor informaţiilor solicitate în formularul de înscriere. Datele înscrise se vor actualiza anual şi ori de câte ori este necesar.

Neactualizarea datelor atrage eliminarea persoanelor terţe din RUTI. Înregistrarea în RUTI a unei persoane terţe se realizează cu cel puţin trei zile anterior solicitării oficiale de desfăşurare a unei întâlniri cu deputaţii şi senatorii.

„Deputaţii şi senatorii desfăşoară întâlnirile privind influenţarea procesului legislativ doar cu persoane terţe înregistrate în RUTI”, prevede actul normativ.

Parlamentarii au obligaţia de a publica întâlnirile cu persoanele terţe cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării acestora. În cazul întâlnirilor desfăşurate fără o planificare prealabilă, deputaţii şi senatorii au obligaţia de a publica informaţii în RUTI în termen de 48 de ore de la finalizarea acestora.

Informaţiile publicate în RUTI vor cuprinde: numele persoanelor şi denumirea entităţilor reprezentate; data şi locul întâlnirii; descrierea scopului întâlnirii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 minute

VIDEO: Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști. A fost prins în timp ce conducea un autoturism, fără permis
Evenimentacum 25 de minute

Schimbări majore la Rabla, în 2026. Ministrul Mediului anunță noi criterii de eligibilitate. Prioritate pentru mașinile europene
Evenimentacum 52 de minute

INCENDIU la Școala Generală din Benic: 65 de elevi și cadre didactice s-au autoevacuat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 19 ore

Restructurarea Ministerului de Interne: schimbări de compartimente, dispecerate integrate. Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare
Administrațieacum 20 de ore

DSVSA Alba a amendat unități în care se prepară sau servește mâncare pentru elevi. Ce nereguli au fost descoperite
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

locuri de munca
Economieacum 24 de ore

Locuri de muncă în Alba: 547 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum o zi

Solariile de legume pot fi ridicate în gospodării, fără autorizație de construire. Lege adoptată de Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Camera Deputatilor, Parlament
Evenimentacum O oră

Senatorii și deputații sunt obligați să dezvăluie cu cine se întâlnesc înainte să modifice o lege
Evenimentacum 17 ore

Drept la replică Marius Hațegan: Îi atrag atenția șefului PSD Alba să înceteze cu dezinformările legate de drumul către Șureanu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei
jocuri de pacanele don ro foto canva
Sportacum 21 de ore

Alfabetizarea media și înțelegerea probabilității în jocurile moderne de păcănele (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei
Evenimentacum 20 de ore

Teatrul de Păpuși „Prichindel” participă la Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 23 de ore

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 5 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

interventii chirurgicale oftalmologie dr holhos spital
Evenimentacum 19 ore

Comunicat: Intervenții chirurgicale de top în Clinicile Dr. Holhoș
Evenimentacum 2 zile

Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, cel mai relevant eveniment dedicat performanței în Educație. Cine reprezintă Alba
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Mai mult din Educatie