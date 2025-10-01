Senatorii și deputații sunt obligați să dezvăluie cu cine se întâlnesc înainte să modifice o lege

Parlamentarii vor trebui să declare întâlnirile avute cu alte persoane, pe marginea modificării sau completării unor iniţiative legislative. Precizarea a fost făcută de președintele Senatului, Mircea Abrudean, după adoptarea unei legi pentru modificarea şi completarea Statutului deputaţilor şi al senatorilor.

Legea pentru modificarea şi completarea Statutului deputaţilor şi al senatorilor a fost adoptată în Plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului.

Implementarea Registrului Unic al Transparenţei lntereselor (RUTl) la Parlament era o necesitate strategică pentru consolidarea încrederii în instituţiile publice, dar și în vederea aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), susține președintele Senatului.

„Practic, de acum încolo parlamentarii vor fi obligați să menționeze într-o platformă dedicată, disponibilă și publicului larg, întâlnirile avute cu persoane terţe pe marginea modificării/completării unor iniţiative legislative.

În calitate de co-inițiator al acestui proiect de lege, văd astăzi, prin adoptarea lui în ședință comună, un angajament clar pe care România îl face către transparență, respect față de cetățean și principiile unei democrații participative corecte.

Totodată, arată că suntem în grafic cu menținerea țintei propuse de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în prima jumătate a lui 2026”, precizează Abrudean, citat de Mediafax.

Ce prevede legea

„Deputaţii şi senatorii au obligaţia menţinerii unui dialog deschis şi echitabil cu cetăţenii, respectiv cu persoanele terţe, pe problemele care îi interesează şi care rezultă din asumarea şi exercitarea mandatului de parlamentar.

Transparenţa cadrului de colaborare dintre senatori şi deputaţi, pe de o parte, şi persoanele terţe, pe de altă parte, în demersul democratic de influenţare a procesului legislativ se realizează prin intermediul Registrului unic al transparenţei intereselor la Parlament (RUTI)”, prevede legea, potrivit Agerpres.

RUTI la Parlament este o platformă publică, accesibilă online, prin intermediul căreia deputaţii şi senatorii îşi publică întâlnirile cu terţe persoane care îşi manifestă, din proprie iniţiativă, interesul pentru o iniţiativă legislativă aflată în procedură parlamentară, stipulează textul adoptat.

Persoanele terţe: orice reprezentant mandatat al unei societăţi înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, societate cu obiect de activitate advocacy, societate cu obiect de activitate public affairs, asociaţie, fundaţie, federaţie, organizaţie sindicală, organizaţie patronală sau cameră de comerţ care are un interes pentru o iniţiativă legislativă aflată în procedură parlamentară.

Ce se înscrie în platforma RUTI

Conform proiectului, se vor înscrie în RUTI întrevederile de acest fel între deputaţi, senatori şi terţe persoane desfăşurate la sediul Parlamentului, la sediile birourilor parlamentare din circumscripţii, precum şi în orice alt loc prestabilit de părţi, în format fizic sau online.

Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a se înregistra în RUTI prin crearea unui cont, prin intermediul secretarului general al Camerei Deputaţilor, respectiv al secretarului general al Senatului. Persoanele terţe au obligaţia înregistrării în RUTI prin crearea unui cont şi completarea tuturor informaţiilor solicitate în formularul de înscriere. Datele înscrise se vor actualiza anual şi ori de câte ori este necesar.

Neactualizarea datelor atrage eliminarea persoanelor terţe din RUTI. Înregistrarea în RUTI a unei persoane terţe se realizează cu cel puţin trei zile anterior solicitării oficiale de desfăşurare a unei întâlniri cu deputaţii şi senatorii.

„Deputaţii şi senatorii desfăşoară întâlnirile privind influenţarea procesului legislativ doar cu persoane terţe înregistrate în RUTI”, prevede actul normativ.

Parlamentarii au obligaţia de a publica întâlnirile cu persoanele terţe cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării acestora. În cazul întâlnirilor desfăşurate fără o planificare prealabilă, deputaţii şi senatorii au obligaţia de a publica informaţii în RUTI în termen de 48 de ore de la finalizarea acestora.

Informaţiile publicate în RUTI vor cuprinde: numele persoanelor şi denumirea entităţilor reprezentate; data şi locul întâlnirii; descrierea scopului întâlnirii.

