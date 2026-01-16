Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate în 2026. Consultații, analize și tratamente gratuite

Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate în 2026. Persoanele neasigurate vor avea acces și în acest an la un pachet clar definit de servicii medicale finanțate de stat, potrivit reglementărilor în vigoare din sistemul de sănătate. Acestea includ atât consultații și investigații de bază, cât și servicii de prevenție gratuite, menite să depisteze din timp afecțiuni cu impact major asupra sănătății.

De asemenea, pacienții neasigurați pot beneficia de tratamente și monitorizare medicală dacă sunt incluși în programele naționale de sănătate, în condițiile stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Vezi și Consultații și analize de care beneficiază gratuit persoanele neasigurate la sănătate. Lista serviciilor medicale decontate

Potrivit unui ghid al CNAS, persoanele neasigurate beneficiază de servicii cuprinse într-un pachet minimal de servicii medicale, care cuprinde servicii care se acordă în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lehuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție.

La nivelul medicului de familie, persoanele neasigurate beneficiază de un pachet minimal extins, similar cu pachetul de bază.

Atât persoanele asigurate cât și cele neasigurate beneficiază de servicii medicale acordate persoanelor asigurate cu afecțiune oncologică sau cu suspiciune de afecțiune oncologică acordate în aplicarea Planului național de prevenire și combatere a cancerului, aprobat prin Legea nr. 293/2022, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul unora dintre segmentele de asistență medicală.

De asemenea, persoanele neasigurate beneficiază de testarea pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C și la gravidă de testarea pentru virusul HIV, în mod similar cu testarea pentru persoanele asigurate.

Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate în 2026, la medicul de familie

Potrivit CNAS, persoanele neasigurate beneficiază gratuit de pachetul minimal extins, care cuprinde aceleași consultații ca și pachetul de bază acordat persoanelor asigurate.

Costul analizelor de laborator este suportat integral de neasigurat, cu următoarele excepții:

investigații recomandate urmare a consultației de prevenție (PREV 1-7),

analize de laborator,

imagistică (radiografii și ecografii) pentru confirmarea afecțiunii oncologice (SO),

testare în ambulatoriul paraclinic de specialitate pentru virusul hepatitic B (Antigen Hbs) și virusul hepatitic C (Anti HCV),

testarea femeilor însărcinate în ambulatoriul paraclinic de specialitate pentru virusul HIV.

Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate în 2026, la medicul specialist

Persoanele neasigurate pot beneficia de următoarele servicii medicale gratuite:

urgențe medicale,

servicii pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic,

consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lăuziei,

consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice,

proceduri diagnostic pentru depistarea afecțiunilor oncologice precum și servicii medicale în scop diagnostic – caz, acordate inclusiv prin asistență medicală mobilă – pentru depistarea precoce a cancerului mamar și de col uterin.

Acestea se pot prezenta direct la medicul specialist pentru a beneficia de aceste servicii, fără a fi nevoie de bilet de trimitere.

Persoanele neasigurate vor suporta integral costurile analizelor de laborator și al investigațiilor imagistice recomandate și contravaloarea tratamentului prescris de medicul specialist, cu următoarele excepții:

analize de laborator,

imagistică (radiografii și ecografii) pentru confirmarea afecțiunii oncologice (SO),

testare în ambulatoriul paraclinic de specialitate pentru virusul hepatitic B (Antigen Hbs) și virusul hepatitic C (Anti HCV),

testarea femeilor însărcinate în ambulatoriul paraclinic de specialitate pentru virusul HIV.

Analize de laborator și investigații imagistice

Potrivit CNAS, investigațiile pentru confirmarea diagnosticului de afecțiune oncologică (SO) efectuate atât pentru asigurați cât și pentru nesigurați, investigațiile necesare monitorizării

evoluției afecțiunii oncologice (AO sau AO+Monitor 2), precum și testarea persoanelor neasigurate pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C sau pentru testarea femeilor însărcinate pentru virusul HIV (HS) se decontează în afara valorii de contract.

Asistență spitalicească

Persoanele neasigurate beneficiază de servicii spitalicești până la rezolvarea urgenței, în cazul urgențelor medico - chirurgicale în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, respectiv până la rezolvarea completă a cazului, pentru bolile cu potențial endemoepidemic.

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:

urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă (avort spontan incomplet, fără complicaţii, plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii etc);

boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului (Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic, monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor etc);

naşterea/ consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei.

Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au asigurat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medicochirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

De asemenea, beneficiază de servicii medicale pentru confirmarea afecțiunii oncologice acordate în regim de spitalizare de zi, precum și de servicii medicale standardizate acordate în

regim de spitalizare de zi care se contactează şi în ambulatoriul de specialitate clinic, pentru depistarea unor afecțiuni oncologice.

Serviciile medicale se pot acorda prin spitalizare de zi, prin care se înțelege o durată de internare de maxim 12 ore, sau prin spitalizare continuă, cu o durată de internare mai mare de 12 ore.

În spitalizare de zi pot fi tratate afecțiuni precum:

anemie,

infecții ale căilor respiratorii,

infecții ale tractului urinar,

infecții intestinale virale sau bacteriene,

diaree infecțioasă,

sindromul intestinului iritabil,

boala refluxului gastroesofagian,

varice fără inflamație,

amigdalită acută,

tiroidită autoimună,

diabet zaharat,

cardiomiopatia ischemică,

insuficiența valvei mitrale sau aortice fără indicație de intervenție chirurgicală,

hepatită alcoolică.

Servicii medicale de care beneficiază persoanele neasigurate în 2026 la medicul stomatolog / dentist

Persoanele neasigurate beneficiază gratuit de pachetul minimal, care include:

consultație,

tratamentul de urgență al traumatismelor dento- alveolare,

pansament calmant/drenaj endodontic,

tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie,

tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu anestezie,

chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei,

reducerea luxației articulației temporomandibulare,

reparație proteză,

rebazare proteză.

Consultația se acordă gratuit atât pentru asigurați, cât și pentru neasigurați la un interval de 12 luni, iar pentru copiii de până la 18 ani se acordă gratuit o consultație la 6 luni.

Consultații de urgență la domiciliu și transport neasistat

Persoanele neasigurate pot beneficia de următoarele servicii medicale pentru consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat cuprinse în pachetul minimal:

consultații de urgență la domiciliu pentru urgențe medico-chirurgicale, care sunt încadrate la „cod verde” (pacientul este conștient, prezintă simptome ușoare, leziuni minore, nu prezintă dificultăți în respirație etc.);

transportul echipajului de consultații de urgență la domiciliu și, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică și nu necesită monitorizare și îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistență medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu;

transport la externare (inclusiv în alt județ) pentru persoanele care nu sunt transportabile cu mijloace de transport, care au suferit afecțiuni precum: fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, fracturi ale centurii pelviene sau coloanei vertebrale, deficit motor neurologic major și stări post accidente vasculare cerebrale, amputații recente ale membrelor inferioare, stări cașectice, deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III și IV, insuficiență cardiacă clasa NYHA III și IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian și revascularizare periferică prin by-pass, tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, malformații arterio venoase - rupte neoperate, malformații vasculare cerebrale - anevrisme, malformații arterio venoase - operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, pacienți oxigenodependenți;

transportul de la și la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei;

transportul de la centrul de dializă până la domiciliu și retur al persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulți, în vederea efectuării dializei în unitățile sanitare situate în alt județ decât cel de domiciliu al persoanei respective.

Pe durata unei urgențe medicale, pacientul poate fi internat gratuit într-o unitate sanitară publică. După stabilizarea stării de sănătate și ieșirea din situația de urgență, orice continuare a internării implică achitarea integrală a costurilor de spitalizare de către pacient.

Servicii medicale de prevenție gratuite pentru neasigurați

Pentru a beneficia de aceste servicii, o persoană neasigurată trebuie să se înscrie pe lista de pacienți a unui medic de familie, la alegerea sa. Dacă a avut un medic de familie când a fost persoană asigurată, se poate reînscrie la acesta. Ulterior, se va efectua o programare pentru o consultație de prevenție.

Consultațiile de prevenție pentru persoanele neasigurate se acordă pacienților, pe grupe de vârstă astfel:

Adulții între 18 și 39 de ani pot primi, o dată pe an, o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc - fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală;

Până la 2 consultații pe an pentru persoanele peste 40 de ani, care sunt în evidența medicului de familie și cu alte afecțiuni cornice;

Până la 3 consultații pe an pentru persoanele de peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie și cu alte afecțiuni cornice.

Dacă la oricare din consultații medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer (boală oncologică), pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii, acesta va putea elibera un bilet de trimitere, după caz:

Să efectueze analize medicale gratuite, radiografii, ecografii;

Să fie consultat ambulatoriu de un medic specialist;

Să fie internat în regim de spitalizare de zi.

Biletele de trimitere pentru cazurile suspecte oncologic vor fi marcate cu inițialele SO.

Măsuri pentru gravide

Dacă gravida este neasigurată și nu are venituri, aceasta poate deveni asigurată, pe perioada sarcinii și lăuziei, prin transmiterea adeverinței medicale către casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află, fără alte cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul declanșării contracțiilor într-o situație în care pacienta nu are acces imediat la alte paliere de asistență medicală (spre exemplu, aceasta se află într-o zonă izolată), medicul de familie poate supraveghea travaliul și nașterea precipitată, până la sosirea echipajului de urgență, după caz.

Programele naționale de sănătate curative

Persoanele neasigurate care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru înrolarea într-un Program Național de Sănătate Curativă (PNSC) primesc o adeverință medicală din partea medicului specialist, cu care se prezintă la casa de asigurări de sănătate pentru a deveni asigurați.

Calitatea de asigurat dobândită astfel se păstrează până la vindecarea respectivei afecțiuni pentru care pacientul a fost inclus în PNSC.

Pentru a putea beneficia de tratamentul oferit prin PNSC, pacienții trebuie să se adreseze unui medic specialist care își desfășoară activitatea într-o unitate sanitară care derulează programul respectiv.

Lista acestor unități sanitare poate fi vizualizată pe web site-ul caselor de asigurări de sănătate, la secțiunea „Informații pentru Asigurați” - „Programe Naționale de Sănătate Curative”.

Programele Naționale de Sănătate Curative derulate de CNAS sunt:

Programul național de boli cardiovasculare,

Programul național de oncologie,

Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile

Programul național de diabet zaharat,

Programul național de tratament al bolilor neurologice,

Programul național de tratament pentru boli rare,

Programul național de sănătate mintală,

Programul național de boli endocrine,

Programul național de ortopedie,

Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană,

Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică,

Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice,

Programul național de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă,

Programul naţional de PET-CT,

Programul naţional de endometrioză,

Programul național de tratament al hemofiliei şi talasemiei

Pacienții neasigurați înscriși în programul național de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA și în programul național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei beneficiază de:

servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naționale respective;

întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate;

în cazul programului național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aceste beneficii se acordă până la vindecarea afecțiunii respective.

Pacienții neasigurați înscriși în celelalte programe naționale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecțiunea/afecțiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum și de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Servicii medicale acordate pentru prevenirea și combaterea cancerului

Persoanele neasigurate pot beneficia de servicii de prevenție, depistare precoce și confirmare, monitorizare și tratament al afecțiunilor oncologice, decontate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Pentru a beneficia de aceste servicii, o astfel de persoană trebuie să urmeze câțiva pași:

1. Se înscrie pe lista de pacienți a unui medic de familie, la alegerea sa. Dacă a avut un medic de familie când a fost persoană asigurată, se poate reînscrie la acesta.

2. Se programează și se prezintă la o consultație de prevenție la medicul respectiv. Consultațiile de prevenție pentru persoanele neasigurate se acordă pe grupe de vârstă, fiind decontate de casa de asigurări de sănătate astfel:

două consultații pe an pentru persoanele cu vârsta între 18 și 39 ani;

până la 3 consultații/an pentru persoanele de peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie cu alte afecțiuni cronice;

până la 2 consultații/an pentru persoanele de peste 40 de ani care sunt în evidența medicului de familie cu afecțiuni cronice.

3. Medicul de familie va evalua riscul ca pacientul să aibă o boală cu impact major asupra stării de sănătate, fără simptome, inclusiv riscul de a avea o afecțiune oncologică sau a dezvolta o astfel de afecțiune. În funcție de evaluare, medicul poate decide să trimită pacientul la analize medicale de prevenție gratuite și îi va înmâna acestuia un bilet de trimitere (formular dedicat, marcat cu PREV 1- 7, numărul între 1 și 7 fiind corespunzător grupelor de vârstă, respectiv statusul de bolnav cronic în evidența medicului de familie).

4. Medicul de familie va interpreta și rezultatul analizelor, în cursul unei noi consultații de prevenție, iar pe această bază va decide dacă pacientul trebuie trimis la un medic de specialitate în ambulatoriu sau la spital, pentru diagnosticarea ori confirmarea unei boli grave și pentru stabilirea tratamentului adecvat.

Tot medicul de familie va consilia pacientul în scopul reducerii factorilor cu risc asupra sănătății din viața acestuia (fumat, consum de alcool, alimentație nesănătoasă, stress etc.).

De asemenea, medicul de familie va putea efectua servicii de depistare precoce a unor forme de cancer, conform metodologiei de screening aprobată prin ordin al ministrului sănătății astfel:

Serviciul de consiliere pentru recoltare în vederea efectuării testului imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte fecale, consilierea realizându-se pentru femei și bărbați cu vârsta între 50 și 74 de ani, inclusiv, o dată la doi ani (pentru depistarea precoce a cancerului de colon);

Recoltare material celular cervico-vaginal la femeile cu vârsta de peste 25 de ani, până la vârsta de 65 de ani inclusiv (pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin).

5. Medicul de familie poate trimite pacientul să efectueze analize medicale de depistare a afecțiunii oncologice și dacă, în cursul unei consultații în scop terapeutic, are suspiciunea că pe lângă afecțiunea pentru care s-a prezentat pacientul la consultație, ar mai putea exista și o astfel de afecțiune.

Suspiciunea oncologică are la bază semne și simptome pe care medicul le interpretează integrându-le în evidența datelor medicale de care dispune.

În cazul acutizării unor afecțiuni cronice pe care le are un pacient sau a prezenței oricăror simptome a căror proveniență trebuie clarificată, pacienții se prezintă la medicul de familie care, în urma evaluării stabilește conduita terapeutică.

Pentru orice afecțiune acută/subacută/acutizare a unei boli cronice casa de asigurări de sănătate decontează medicilor de familie încă două consultații pentru fiecare episod de boală, în afara consultațiilor periodice pentru afecțiunile cronice.

6. Dacă în urma efectuării unei consultații medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer (boală oncologică), pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii îl va putea trimite, după caz:

să efectueze analize medicale gratuite, radiografii, ecografii, ale căror rezultate vor fi apoi integrate tot de medicul de familie;

să fie consultat ambulatoriu de un medic specialist;

să fie internat în regim de spitalizare de zi ori continuă.

Biletele de trimitere pentru cazurile suspecte oncologic vor fi marcate cu inițialele ”SO”.

7. Pe baza biletului de trimitere, medicul specialist din ambulatoriu va putea acorda pacientului persoană neasigurată consultații pentru depistarea afecțiunilor oncologice (se decontează pe un bilet de trimitere maximum 2 consultaţii/trimestru/persoană, prezentarea la a doua consultație consultație făcându-se direct, fără alt bilet de trimitere).

De asemenea, medicul specialist va putea efectua proceduri diagnostice (spre ex. recoltare material bioptic, colposcopie, recoltare examen citologic cervico-vaginal, puncție biopsie cu ac, biopsie aspirativă de măduvă osoasă, puncție biopsie osteo-medulară, puncție biopsie mamară ghidată ecografic, endoscopii) și servicii medicale în scop diagnostic – caz (pentru depistarea cancerului de sân sau col uterin).

După caz, medicul specialist va putea elibera pacientului bilete de trimitere (marcate SO), pentru:

un alt medic specialist;

analize de laborator, radiografii, ecografii;

spitalizare de zi.

8. Pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la specialistul din ambulatoriu marcate SO, în spitalizare de zi se va efectua:

diagnosticarea afecțiunii oncologice,

evaluarea extensiei tumorale,

evaluarea statusului clinicobiologic al pacientului cu afecțiune oncologică.

Se recomandă ca aceste servicii să fie efectuate în maximum 28 de zile de la deschiderea primei foi de spitalizare de zi.

Tot în spital se pot efectua și servicii medicale în scop diagnostic-caz pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin si a cancerului de sân – pentru care nu este necesar bilet de trimitere.

Regăsiți mai jos tipurile de afecțiuni oncologice pentru care se acordă servicii de spitalizare de zi standardizate:

9. După confirmarea diagnosticului de boală oncologică, pacientul neasigurat va putea fi inclus în Programul național de oncologie (a se vedea secțiunea referitoare la Programele naționale curative) și, dacă nu are nicio sursă de venit, după includerea în program va putea deveni persoană asigurată fără plata contribuției, până la vindecarea respectivei afecțiuni.

