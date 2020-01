SIMULARE Evaluare Națională clasa a VIII-a 2020, la finalul lunii martie. Ce au de învățat elevii și conținuturi exceptate

Calendarul simulării examenului de Evaluare Națională 2020 pentru clasa a VIII-a a fost publicat în Monitorul Oficial. Testările vor fi susținute la finalul lunii martie.

În 23 martie va fi simularea probei scrise la Limba şi literatura română, în 24 martie la Matematică, în 25 martie la Limba şi literatura maternă, iar pe 3 aprilie elevii vor afla rezultatele.

Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog. Rezultatele obținute la simulările naționale nu vor fi afișate și nu vor fi făcute publice.

Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Examenul propriu-zis de Evaluare Națională, clasa a VIII-a va începe în 15 iunie.

Materia pentru simulare Evaluare Națională 2020 – clasa a VIII-a

Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015.

Conținuturi exceptate (care nu se cer pentru simulare):

Limba și Literatura Română:

– procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: alegoria)

– trăsături specifice genului dramatic în opere literare studiate sau în texte la prima vedere

– trăsături ale speciilor literare: romanul, balada populară

– complemente circumstanțiale și propoziții subordonate circumstanțiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop, condițională, concesivă, consecutivă)

Matematică:

Din capitolul Numere reale:

– rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operații cu acestea (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere)

– capitolul Funcții

Din capitolul Ecuații, inecuații și sisteme de ecuații

– ecuații de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0 , b ≠ 0

– sisteme de ecuații de forma:

a1x + b1y + c1 = 0

a2x + b2y + c2 = 0,

unde a1, a2, b1, b2, c1, c2 sunt numere reale; rezolvare prin metoda substituției și/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică

– ecuația de forma ax2 + bx + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0

– inecuații de forma ax + b > 0 (≥, <, ≤), unde a, b sunt numere reale

– probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor și al sistemelor de ecuații

Din capitolul Proiecții ortogonale pe un plan:

– calculul unor distanțe în interiorul corpurilor studiate•

Capitolul Calcularea de arii și volume.

sursă: edupedu.ro

