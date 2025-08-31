Sindicaliștii Forța Legii din administrația publică locală protestează de luni. Funcționarii nu vor lucra cu publicul

Membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forța Legii din administrația publică locală vor declanșa un protest pe durată nedeterminată începând de luni, 1 septembrie. Funcționarii urmează să fie prezenți la serviciu, însă nu vor lucra cu publicul.

„Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii, reprezentativă pe sectorul Administrație publică, afiliată la Confederația Sindicală Națională Meridian, anunță declanșarea unui protest pe durată nelimitată începând de luni, 1 septembrie 2025, ora 9.00, ca reacție la măsurile abuzive de reformă pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan dorește să le angajeze în Parlament”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de liderul sindical Marius Sepi, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, protestul este motivat de faptul că ‘pachetul de măsuri promovat de Guvern aduce cea mai severă lovitură aplicată Administrației publice locale din ultimii 35 de ani’.

Care sunt nemulțumirile sindicaliștilor

Nemulțumirile sindicaliștilor vizează următoarele măsuri guvernamentale:

„1.- Reducerea drastică a personalului cu cu 25% în primării și cu cu 20% din instituțiile Prefectului, fără criterii clare și fără evaluarea impactului social.

2.- Introducerea obligativității muncii cu jumătate de normă pentru funcționarii publici, măsură arbitrară care va genera insecuritate profesională și plecarea personalului calificat.

3.- Eliberarea din funcție și trecerea în Corpul de rezervă a celor care refuză transformarea raportului de muncă, ceea ce reprezintă un abuz fără precedent.

4.- Afectarea Poliției Locale și a serviciilor de pază, prin reducerea numărului de posturi și interzicerea organizării unor structuri în localitățile sub 4.500 de locuitori, cu riscul grav de a lăsa comunități întregi fără protecție și siguranță.

5.- Inechitate flagrantă: în timp ce personalul din Administrație este redus și împins spre precaritate, Guvernul menține și chiar întărește numărul de consilieri personali pentru primari, viceprimari, prefecți și președinți de consilii județene – adevărate sinecuri politice pe bani publici.

6.- Centralizarea salarială abuzivă: pentru primăriile care nu își pot acoperi cheltuielile salariale din venituri proprii, salariile personalului nu vor mai fi stabilite de consiliile locale, ci prin grile impuse de Guvern, ceea ce anulează principiul autonomiei locale.

7.- Sancțiuni disproporționate: primarii și șefii compartimentelor financiare sunt puși sub presiunea unor controale ANAF și a unor sancțiuni financiare directe din partea Curților de Conturi, riscând blocarea bugetelor locale și destabilizarea comunităților”.

Marius Sepi precizează că sindicaliștii nu sunt împotriva reformei ci, dimpotrivă, au solicitat ani la rând măsuri reale de reformă.

„Guvernul refuză să atingă salariile mari și funcțiile neesențiale, precum cele ale Viceprimarilor sau Administratorilor publici și să reducă numărul acestora, preferând să lovească brutal în angajații de rând și în stabilitatea Administrației locale. Am propus măsuri alternative de eficiență, precum desființarea funcțiilor de Viceprimar și Administrator public, limitarea indemnizațiilor consilierilor locali și condiționarea angajării administratorilor publici”, menționează comunicatul citat.

Astfel, începând de luni, membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forța Legii din toate primăriile și instituțiile și serviciile administrației publice locale vor adopta ca formă de protest prezența la serviciu fără lucrul cu publicul, până la retragerea sau corectarea acestor măsuri.

USFPPC Forța Legii face apel la solidaritate către toate organizațiile sindicale din administrația publică și către cetățeni să susțină acest demers, subliniind faptul că „reforma nu poate fi construită pe spezele celor mai vulnerabili salariați și ale comunităților locale”.

