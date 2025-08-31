Connect with us

Eveniment

Sindicaliștii Forța Legii din administrația publică locală protestează de luni. Funcționarii nu vor lucra cu publicul

zile libere 2025

Publicat

acum 26 de secunde

Membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forța Legii din administrația publică locală vor declanșa un protest pe durată nedeterminată începând de luni, 1 septembrie. Funcționarii urmează să fie prezenți la serviciu, însă nu vor lucra cu publicul.

„Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii, reprezentativă pe sectorul Administrație publică, afiliată la Confederația Sindicală Națională Meridian, anunță declanșarea unui protest pe durată nelimitată începând de luni, 1 septembrie 2025, ora 9.00, ca reacție la măsurile abuzive de reformă pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan dorește să le angajeze în Parlament”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de liderul sindical Marius Sepi, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, protestul este motivat de faptul că ‘pachetul de măsuri promovat de Guvern aduce cea mai severă lovitură aplicată Administrației publice locale din ultimii 35 de ani’.

Care sunt nemulțumirile sindicaliștilor

Nemulțumirile sindicaliștilor vizează următoarele măsuri guvernamentale:

„1.- Reducerea drastică a personalului cu cu 25% în primării și cu cu 20% din instituțiile Prefectului, fără criterii clare și fără evaluarea impactului social.

2.- Introducerea obligativității muncii cu jumătate de normă pentru funcționarii publici, măsură arbitrară care va genera insecuritate profesională și plecarea personalului calificat.

3.- Eliberarea din funcție și trecerea în Corpul de rezervă a celor care refuză transformarea raportului de muncă, ceea ce reprezintă un abuz fără precedent.

4.- Afectarea Poliției Locale și a serviciilor de pază, prin reducerea numărului de posturi și interzicerea organizării unor structuri în localitățile sub 4.500 de locuitori, cu riscul grav de a lăsa comunități întregi fără protecție și siguranță.

5.- Inechitate flagrantă: în timp ce personalul din Administrație este redus și împins spre precaritate, Guvernul menține și chiar întărește numărul de consilieri personali pentru primari, viceprimari, prefecți și președinți de consilii județene – adevărate sinecuri politice pe bani publici.

6.- Centralizarea salarială abuzivă: pentru primăriile care nu își pot acoperi cheltuielile salariale din venituri proprii, salariile personalului nu vor mai fi stabilite de consiliile locale, ci prin grile impuse de Guvern, ceea ce anulează principiul autonomiei locale.

7.- Sancțiuni disproporționate: primarii și șefii compartimentelor financiare sunt puși sub presiunea unor controale ANAF și a unor sancțiuni financiare directe din partea Curților de Conturi, riscând blocarea bugetelor locale și destabilizarea comunităților”.

Marius Sepi precizează că sindicaliștii nu sunt împotriva reformei ci, dimpotrivă, au solicitat ani la rând măsuri reale de reformă.

„Guvernul refuză să atingă salariile mari și funcțiile neesențiale, precum cele ale Viceprimarilor sau Administratorilor publici și să reducă numărul acestora, preferând să lovească brutal în angajații de rând și în stabilitatea Administrației locale. Am propus măsuri alternative de eficiență, precum desființarea funcțiilor de Viceprimar și Administrator public, limitarea indemnizațiilor consilierilor locali și condiționarea angajării administratorilor publici”, menționează comunicatul citat.

Astfel, începând de luni, membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forța Legii din toate primăriile și instituțiile și serviciile administrației publice locale vor adopta ca formă de protest prezența la serviciu fără lucrul cu publicul, până la retragerea sau corectarea acestor măsuri.

USFPPC Forța Legii face apel la solidaritate către toate organizațiile sindicale din administrația publică și către cetățeni să susțină acest demers, subliniind faptul că „reforma nu poate fi construită pe spezele celor mai vulnerabili salariați și ale comunităților locale”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

zile libere 2025
Evenimentacum 26 de secunde

Sindicaliștii Forța Legii din administrația publică locală protestează de luni. Funcționarii nu vor lucra cu publicul
Istoria Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia
Evenimentacum O oră

Istoria Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, la 73 de ani de existență. S-a născut din pasiunea unor amatori din oraș
Evenimentacum 2 ore

Alba Iulia are a doua cea mai scumpă piață agroalimentară din țară. Cât costă un coș de cumpărături cu zece produse
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 4 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Guvernul pregătește scutiri de la plata impozitului pe cifra de afaceri pentru anumite companii
concediu, liber, vacanta, mare
Economieacum 2 zile

Sute de turiști riscă să nu fie primiți în hoteluri pentru care au plătit. Probleme financiare la un mare touroperator din România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Guvernul Bolojan a adoptat cinci măsuri din Pachetul 2. Pensiile pentru magistrați și alte modificări. Ce s-a amânat
bani pensii
Evenimentacum 5 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 zile

Lucescu a anunțat LISTA JUCĂTORILOR pentru meciurile cu Canada și Cipru. Rațiu și Stanciu, oameni de bază în lot
Evenimentacum 2 zile

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Istoria Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia
Evenimentacum O oră

Istoria Teatrului de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, la 73 de ani de existență. S-a născut din pasiunea unor amatori din oraș
Evenimentacum 21 de ore

12-14 septembrie: „Music Nights Festival”. Trei seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 20 de ore

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 3 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 2 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Carduri educaționale: Perioada pentru utilizarea acestora a fost extinsă. Anunțul ministerului
Educațieacum 2 zile

Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criza fiscală
Mai mult din Educatie