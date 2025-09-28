Connect with us

Eveniment

Sistem de e-ticketing pentru transportul public, la Alba Iulia. Biletele vor putea fi plătite cu cardul în mijloacele de transport

Publicat

acum 34 de secunde

Sistem de e-ticketing pentru transportul public, la Alba Iulia. În curând, atât locuitorii municipiului Alba Iulia cât și turiștii care vizitează orașul vor putea plăti biletele de autobuz direct cu cardul bancar, în mijloacele de transport, grație unui sistem de e-ticketing. 

Primăria Alba Iulia a lansat pe 24 septembrie, în platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de e-ticketing care va permite plata biletelor de autobuz inclusiv cu cardul bancar, în mijloacele de transport public. Investiția face parte din proiectul „Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului Alba Iulia printr-un sistem de e-ticketing”.

Valoarea totală a investiției este estimată la 4.242.400,07 lei, fără TVA. Investiția este finanțată prin PNRR. 

Sistem de e-ticketing pentru transportul public, la Alba Iulia

Proiectul vizează achiziția a minim 110 validatoare inteligente de plată, care permit inclusiv plata cu cardul bancar la nivelul tuturor mijloacelor de transport public care deservesc municipiul Alba Iulia. Validatoarele se vor instala în mijloacele de transport public care deservesc municipiul.

Cetăţenii vor beneficia astfel de un sistem de transport public modernizat, care va oferi informaţii în timp real şi servicii de taxare electronică, facilitând utilizarea transportului public.
Aceasta va duce la creşterea confortului şi a eficienţei călătoriilor, reducerea timpilor de aşteptare şi deplasare, şi, implicit, la o mai mare satisfacţie a utilizatorilor.

Implementarea noului sistem va crește eficienţa operaţională şi va permite o mai bună gestionare a flotei şi a rutelor operatorului de transport public. Acest lucru va duce la creşterea calităţii serviciilor de transport public, la atragerea unui număr mai mare de călători şi, implicit, la creşterea veniturilor operatorului. În plus, utilizarea tehnologiilor moderne va reduce costurile de exploatare și va îmbunătăţi gestionarea resurselor.

Turiştii şi alte persoane aflate în tranzit vor beneficia de un sistem de transport public mai accesibil şi mai uşor de utilizat. Acest lucru va îmbunătăţi percepţia asupra transportului public şi va încuraja utilizarea acestuia, reducând astfel dependența de autoturismele personale şi contribuind la diminuarea traficului urban.

Prin proiect se vor achiziționa:

  • Validatoare contactless dual Mifare EMV, inclusiv modul validare bilete hârtie termică – 110 buc.
  • Switch de comunicaţie Ethernet – 55 buc.
  • Senzori numărare călători – 113 buc.
  • Panou interior de informare – 55 buc.
  • Sistem de supraveghere video – 42 buc.
  • Portal Web – 1 buc.
  • Aplicatie călători pentru terminale mobile – 1 buc.
  • Aplicaţie software de integrare cu SMT pentru prioritizare – 1 buc.
