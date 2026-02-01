Connect with us

FOTO: ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1, sensul Orăștie-Sebeș. Impact între un autoturism și un camion

Publicat

acum O oră

Un accident rutier a avut loc duminică, 1 februarie, în jurul orei 13.10, pe Autostrada A1, la kilometrul 310, pe sensul de mers Orăștie Sebeș. 

Din primele informații accidentul s-a petrecut la kilometrul 310. În accidentul rutier ar fi implicate un camion și un autoturism.

La fața locului intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

UPDATE 13.30: Potrivit ISU Alba, în urma accidentului rutier, cinci persoane au fost evaluate medical la locul accidentului, dar acestea refuză transportul la spital, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Ultimele articole pe alba24
