FOTO: ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A1, sensul Orăștie-Sebeș. Impact între un autoturism și un camion

Un accident rutier a avut loc duminică, 1 februarie, în jurul orei 13.10, pe Autostrada A1, la kilometrul 310, pe sensul de mers Orăștie Sebeș.

Din primele informații accidentul s-a petrecut la kilometrul 310. În accidentul rutier ar fi implicate un camion și un autoturism.

La fața locului intervin pompierii din Sebeș cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

UPDATE 13.30: Potrivit ISU Alba, în urma accidentului rutier, cinci persoane au fost evaluate medical la locul accidentului, dar acestea refuză transportul la spital, au transmis reprezentanții ISU Alba.

