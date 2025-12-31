Slujbă de mulțumire și binecuvântare în toate bisericile ortodoxe, în noaptea dintre ani

În toate lăcașurile de rugăciune ale Bisericii Ortodoxe Române, în noaptea dintre ani, se va săvârși o slujbă de mulțumire și de binecuvântare.

Potrivit Patriarhiei Române, rânduiala stabilită de Sfântul Sinod în anul 2011 prevede citirea Acatistului Domnului Iisus Hristos, întrucât ziua de 1 ianuarie amintește de momentul când Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a primit numele de Iisus.

Iisus înseamnă în limba ebraică ”Dumnezeu mântuiește” și în acatist este pronunțat de aproximativ 200 de ori, potrivit Agerpres.

Slujba care se săvârșește în noaptea trecerii dintre ani mai cuprinde rugăciunea Sfântului Efrem Sirul către Mântuitor, o rugăciune de mulțumire și două rugăciuni de intrare în noul an, una din tradiția liturgică română și slavă, cea care va fi citită și la slujba de Te Deum oficiată după Sfânta Liturghie în prima zi din an, și alta din tradiția greacă.

În cadrul slujbei Acatistului Domnului Iisus Hristos de binecuvântare a noului an de la Catedrala Patriarhală, Patriarhul BOR va transmite un cuvânt de învățătură.

La 1 ianuarie se sărbătorește Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și Sfântul Vasile cel Mare. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește de 10 ori pe an: 1 și 5 ianuarie, 20 și 27 martie, 3, 10, 17, 28 și 30 aprilie, 25 decembrie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News