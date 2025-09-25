SMURD aniversează 35 de ani de când salvează vieți. A pornit de la o singură ambulanță, în Târgu Mureș

Serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare SMURD aniversează astăzi 35 de ani de la înființare.

Pornit dintr-o singură ambulanță în Târgu Mureș, SMURD este în prezent un pilon esențial al Sistemului Național Integrat de Urgență, fiind un organism complex, capabil să facă față atât urgențelor cotidiene, cât și dezastrelor majore.

A fost înființat în 1990 la Târgu Mureș, la inițiativa medicului Raed Arafat, care a dorit să creeze un sistem modern de intervenție rapidă.

La început, a funcționat cu voluntari și echipamente modeste, dar s-a dezvoltat treptat, devenind un serviciu național.

SMURD asigură intervenții rapide pentru victimele accidentelor, stopurilor cardio-respiratorii, incendiilor, dezastrelor naturale și altor situații critice.

Departamentul pentru Situații de Urgență menționează că pregătirea constantă și echipamentele de ultimă generaţie au consolidat capabilitățile SMURD, iar participarea și clasările de top la competițiile internaționale de profil nu sunt doar victorii de prestigiu, ci o confirmare a standardelor ridicate ale personalului paramedical și ale pompierilor.

