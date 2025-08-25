Șofer de camion din Alba Iulia, prins de polițiști băut la volan, la Hăpria. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 50 de ani din Alba Iulia a fost prins de polițiști la Hăpria, în timp ce conducea un autocamion fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 august 2025, în jurul orei 21.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Hăpria, județul Alba, un autocamion condus de un bărbat de 50 de ani, din Alba Iulia.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,68 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News