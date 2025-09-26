Connect with us

Aiud

Șofer din Alba, achitat în instanță după ce a fost testat pozitiv pentru droguri. Cum au analizat judecătorii din Aiud cazul

Publicat

acum 21 de secunde

Un șofer din Alba care a fost trimis în judecată după ce a fost testat pozitiv pentru droguri, a fost achitat în instanță. Probele medicale și opinia medicilor legiști au fost cele care au dus la o decizie pozitivă pentru șoferul în cauză. 

Decizia a fost dată de magistrații Judecătoriei Aiud în data de 25 septembrie 2025. 

Cazul de față evidențiază o situația dezbătută de foarte multe ori în societatea civilă. Ce se întâmplă cu șoferii care au consumat droguri la un interval mare de timp înainte să fie testați, dar substanța activă încă este prezentă în organism, deși persoanele testate nu mai sunt sub influența drogurilor?

Pe aceasta speță judecătorii din Aiud au dat o decizie favorbabilă șoferului.

La ce substanță activă a fost testat pozitiv

Mai exact, șoferul a fost tras pe dreapta de poliția rutieră, pe strada Clujului din Teiuș, pe 7 aprilie 2024. Acesta a fost testat cu aparatul drug test și a ieșit pozitiv pentru THC–COOH. Substanța în cauză este potrivit testcatalog: ”principalul metabolit secundar al tetrahidrocannabinolului care se formează în organism după consumul de canabis”.

Substanța rămâne în salivă și urină chiar și după cinci sau șapte zile de la consum.

Ce au arătat probele biologice

După ce a fost testat pozitiv, șoferul a mers la spital pentru recoltarea de probe biologice. De menționat este faptul că doar probele biologice sunt cele admise în instanță.

În urma analizelor de sânge și urină, rezultatul a fost următorul: rezultatul analizei a fost negativ în cazul mostrei de sânge și a evidențiat prezența metabolitului 11–9-carboxi-delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC-COOH) în mostra de urină recoltată.

Poziția medicilor legiști față de rezultatele de laborator

Institutul Național de Medicină legală a dat o părere avizată pe această temă, părere comunicată către ÎCCJ, pentru rezolvarea unor chestiuni de drept, fix în astfel de cazuri.

Potrivit legiștilor, pe timpul cât substanța activă și metaboliții acesteia nu se mai află în sânge, dar substanța încă se mai află în corpul persoanei prin metaboliți activi și/sau inactivi în diferite căi de eliminare (urină, fir de păr), se apreciază într-un consens științific și medico legal că persoana respectivă nu se mai află în starea de a fi sub influența substanțelor psihoactive întrucât în creier, unde se exercită efectele psihoactive, nu se mai află substanță.

Decizia instanței

Drept urmare, magistrații Judecătoriei Aiud au luat în calcul opinia legiștilor și au concluzionat că dacă rezultatul de sânge a fost negativ pentru droguri, dar cel de urină pozitiv, șoferul nu se afla sub influența substanțelor psihoactive la momentul opririi în trafic.

În acest caz, șoferul a fost achitat de magistrații Judecătoriei Aiud. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel la instanța superioară.

Ultimele articole pe alba24
