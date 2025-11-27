Șofer din Alba, depistat în trafic cu permisul de conducere „retras medical”, pe un drum din Hunedoara

Șofer din Alba, depistat în trafic cu permisul de conducere „retras medical”. Reprezentanții IPJ Hunedoara au transmis că au oprit în trafic un șofer de 33 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autoturism care circula pe DN 7, din direcția Orăștie către Deva.

În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că acesta figura cu permisul de conducere „retras medical”.

Conducătorul auto a fost condus la sediul Poliției Orașului Simeria pentru luarea măsurilor legale.

În cauză, au fost demarate cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de lege.

Polițiștii vor continua acțiunile preventive și de control în trafic, pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră și pentru descurajarea comportamentelor periculoase la volan.

Foto: Arhivă. Rol ilustrativ

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News