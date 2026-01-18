Șofer din Alba, trimis în judecată după ce s-a urcat beat la volan și a provocat un accident rutier. A lovit un biciclist

Un șofer din Alba a fost trimis în judecată după ce în urmă cu mai bine de un an și jumătate a accidentat un biciclist. În data de 15 ianuarie 2026, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară, pe rolul Judecătoriei Aiud.

Mai pe scurt acesta va fi judecat de magistrații din Aiud. Situația este mult amplă deoarece bărbatul a condus beat la volan.

Accidentul rutier s-a produs în seara de 14 septembrie 2024. Atunci potrivit motivării instanței, ”în jurul orei 20.35, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, cu o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, respectiv cu o alcoolemie de 2,11 g/l alcool pur în sânge la prima probă (ora 21:50) şi 1,96 g/l acool pur în sânge la a doua probă (ora 22:50), inculpatul a condus autoturismul marca Opel pe drumul judeţean 107F, pe raza localităţii Lunca Mureşului.

În timpul conducerii nu a redus viteza când s-a apropiat de biciclistul (...) care circula pe aceeaşi direcţie de mers, respectiv nu a păstrat o distanţă de siguranţă faţă de acesta din urmă, acroşându-l şi cauzând persoanei vătămate leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare un număr de 65-70 zile de îngrijiri medicale”, se arată în motivarea instanței.

Drept urmare bărbatul va fi judecat pentru vătămare corporală din culpă și mai ales pentru conducere sub influența alcoolului. Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

