Connect with us

Cugir

Șofer din Vinerea, prins băut la volan. Avea o alcoolemie de aproape 1 mg/l alcool pur în aerul expirat

Publicat

acum O oră

Șofer din Vinerea, prins băut la volan, cu o alcoolemie de aproape 1 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Reprezentanții IPJ Alba au transmis că un bărbat de 62 de ani, din localitatea Vinerea, s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, incidentul a avut loc în seara zilei de 4 octombrie 2025, în jurul orei 20:50, pe Drumul Județean 704 K, în zona orașului Cugir.

Polițiștii au oprit pentru control autoturismul condus de bărbat, iar în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea îmbibației alcoolice în sânge.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 2 minute

Firmele din IT vor putea obține până la 3 milioane de euro pentru dezvoltarea de aplicații. Proiect în dezbatere
Cugiracum O oră

Șofer din Vinerea, prins băut la volan. Avea o alcoolemie de aproape 1 mg/l alcool pur în aerul expirat
Evenimentacum 2 ore

Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR a fost pus în circulație de CFR Călători. Prețuri decente la noul vagon restaurant
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 4 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 minute

Firmele din IT vor putea obține până la 3 milioane de euro pentru dezvoltarea de aplicații. Proiect în dezbatere
Actualitateacum 4 ore

Bitcoin a atins duminică un nivel record și a ajuns la o valoare uriașă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 3 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 22 de ore

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR a fost pus în circulație de CFR Călători. Prețuri decente la noul vagon restaurant
Evenimentacum 8 ore

Sărbătoarea Încoronării, evenimentul cultural central al lunii octombrie, la Alba Iulia. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum 6 ore

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 5 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum o zi

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum o zi

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 2 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie