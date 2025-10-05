Șofer din Vinerea, prins băut la volan. Avea o alcoolemie de aproape 1 mg/l alcool pur în aerul expirat

Cugir
Șofer din Vinerea, prins băut la volan, cu o alcoolemie de aproape 1 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Reprezentanții IPJ Alba au transmis că un bărbat de 62 de ani, din localitatea Vinerea, s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice.
Potrivit IPJ Alba, incidentul a avut loc în seara zilei de 4 octombrie 2025, în jurul orei 20:50, pe Drumul Județean 704 K, în zona orașului Cugir.
Polițiștii au oprit pentru control autoturismul condus de bărbat, iar în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Șoferul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea îmbibației alcoolice în sânge.
