Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere

Publicat

acum 2 ore

Sondaj INSCOP: AUR, partidul condus de George Simion, scade în preferințele de vot ale românilor, pentru prima dată după alegerile prezidențiale, potrivit unui sondaj Inscop. Rămâne însă pe prima poziție. Urmat de PSD și PNL.

PSD și USR înregistrează ușoare creșteri, față de sondajele efectuate în octombrie.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a V-a, a fost realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Prima poziție în topul opțiunilor de vot este ocupată de AUR, cu 38% dintre opțiuni. Formațiunea condusă de George Simion este urmată de PSD, cu 19,5% și PNL cu 14,6%.

„Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere.

PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare. Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”, declară Remus Ștefureac – director INSCOP Research, potrivit unui comunicat.

Sondaj INSCOP. Estimare participare la vot

Sondajul realizat în luna noiembrie s-a concentrat doar pe două întrebări (direcția țării și intenția de vot pentru partidele politice). A fost aplicat însă pe un eșantion semnificativ mai mare (de 3000 de respondenți), comparativ cu eșantioanele obișnuite de 1100 de respondenți în cazul cărora Inscop adresează, de regulă, 25-30 de întrebări.

Peste 60% dintre respondenți au spus că sigur vor merge la vot, dacă alegerile parlamentare ar fi duminica viitoare.

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, răspunsurile au fost următoarele:

  • 17,4% dintre români au ales 1
  • 1,2% au ales 2
  • 1% au ales 3
  • 1,4% au ales 4
  • 4,4% au ales 5
  • 1,5% au ales 6
  • 2,7% au ales 7
  • 3.8% indică 8
  • 3,3% aleg 9
  • 60,5% indică 10
  • 2.9% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Sondaj INSCOP. Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

În ceea ce privește intenția de vot pentru alegerile parlamentare, rezultatele au fost următoarele:

  • 38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40% în octombrie, 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie 2025)
  • 19,5% dintre alegători ar vota cu PSD (față de 17,6% în octombrie, 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie 2025)
  • 14,6% dintre alegători ar vota cu PNL (față de 14,8% în octombrie, 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie 2025)
  • 12,3% dintre alegători ar vota cu USR (față de 11,5% în octombrie, 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie 2025)
  • 4,8% din alegători ar vota cu UDMR (față de 5,2% în octombrie, 4% în septembrie, 5,2% în iunie 2025)
  • 3,2% dintre alegători ar vota pentru SENS (față de 3,4% în octombrie, 2,1% în septembrie, 2,4% în iunie 2025)
  • 3,1% dintre alegători ar vota pentru POT (față de 2,6% în octombrie, 3,3% în septembrie, 4,2% în iunie 2025)
  • 1,7% ar vota pentru SOS Romania (față de 2% în octombrie, 2,8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025)
  • 1,8% dintre respondenți ar da votul unui alt partid (față de 1,6% în octombrie, 0,6% în septembrie, 0,5% în iunie 2025)
  • 1% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (1,3% în octombrie, 0,6% în septembrie, 1,4% în iunie 2025).
