SONDAJ: VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE la Balul Bobocilor de la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” din Alba Iulia

Balul Bobocilor de la Liceului Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia are loc joi, 14 noiembrie, după mulți ani în care evenimentul dedicat elevilor de clasa a IX-a nu s-a ținut.

Șase perechi, 12 elevi, intră în cursa pentru titlul de Miss și Mister al Colegiului ”Dorin Pavel” 2024. Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Studenților, iar tema balului este ”Old Movies”.

Până la evenimentul propriu zis, alba24.ro va îndeamnă să vă alegeți favoriții, pentru titlul de miss și mister popularitate, titlu ce se va oferi în urma voturilor înregistrate în acest articol.

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată. Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Sondajul se află la sfârșitul articolului. Sondajul se oprește în data de 14 noiembrie la ora 15.

Maria Crișan

Bună ziua! Mă numesc Crișan Maria. Sunt elevă la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia, în clasa a lX-a- liceu. Am decis să particip la Balul bobocilor deoarece reprezintă o experiență unică în viața de licean.

Antonio Preja

Bună! Sunt Preja Antonio; am vârsta de 16 ani. Am ales Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia, deoarece mi-a plăcut specializarea: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII. M-am înscris la Balul bobocilor pentru a evolua din punct de vedere personal.

Sebastian Tuhuț

Salut! Mă numesc Tuhuț Sebastian. Sunt elev în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic” Dorin Pavel” Alba Iulia. Am decis să particip la bal pentru a crea momente unice alături de colegii mei.

Victor Radu

Bună ziua! Mă numesc Radu Victor; am vârsta de 16 ani. Sunt elev la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia, în clasa a IX-a. Am decis să particip la Balul bobocilor pentru că reprezintă o experiență unică.

Karina Scheau

Bună ziua! Mă numesc Scheau Karina. Am 14 ani și sunt elevă la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia, în clasa a lX-a liceu. Sunt o fire prietenoasă și sociabilă. Îmi place să petrec timp de calitate cu prietenii și să ascult muzică. M-am înscris la bal fiindcă mi se pare o experiență frumoasă și distractivă alături de colegii mei.

Alexandru Oaida

Bună ziua! Mă numesc Oaida Alexandru. Am 15 ani și sunt elev la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia. Decizia mea de participare la Balul bobocilor a venit din dorința de a crea și trăi momente unice alături de colegii mei.

Laurențiu Lazăr

Salut! Sunt Lazăr Laurențiu. Am 14 ani și sunt elev la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia. Sunt o fire prietenoasă. M-am înscris la Balul bobocilor pentru a acumula experiență și pentru a trăi momentele unice din viața de licean.

Teodora Burz

Bună ziua! Mă numesc Burz Teodora. Sunt elevă în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia. Am decis să particip la bal, deoarece reprezintă o experiență unică în viață.

Alesia Sallak

Bună ziua! Mă numesc Sallak Alesia. Am 14 ani și sunt elevă în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia. Sunt o fire foarte glumeață și prietenoasă. Pasiunile mele sunt: muzica, filmele și plimbările. Balul bobocilor reprezintă un moment memorabil din incursiunea mea.

Larisa Vădan

Bună ziua! Mă numesc Vădan Larisa. Am 16 ani și sunt elevă în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia. Îmi place mult să ascult muzică și să îmi petrec timpul liber cu familia. Am ales acest liceu deoarece mi-a plăcut foarte mult profilul. Am decis să particip la Balul bobocilor pentru că îmi doresc să trăiesc momente de neuitat alături de colegii mei dragi.

Ștefania Fekete

Mă numesc Fekete Stefania. Am 15 ani și sunt elevă la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia. Pasiunile mele sunt: muzica și arta. Anul acesta am decis să mă înscriu la Balul bobocilor cu tema „Old movies”, pentru a trăi o ocazie nemaipomenită și unică.

Robert Comaniciu

Mă numesc Robert Comaniciu. Am 15 ani si sunt elev în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia. Hobby-ul meu este sportul. M-am înscris la Balul bobocilor cu scopul de a experimenta noi trăiri.

