Actualitate
Spectacol prezentat în premieră de Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, sâmbătă, 20 decembrie. Ce pot învăța copiii
Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia prezintă sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 12.00, un spectacol-premieră. O adaptare a povestirii lui Rudyard Kipling, „Elefănțelul curios” este în regia Laurei Boboc.
„Elefănțelul curios” este un spectacol cu marionete cu fire, antrenant, vesel și pilduitor, la care copil și adult pot călători împreună în lumea de poveste.
„Curiozitate aeste o însușire care ne îmbogățește sufletește, dar nu orice curiozitate este bună. Există curiozități periculoase. O astfel de curiozitate are elefănțelul nostru din poveste.
El vrea să știe doar un singur lucru: ce mănâncă crocodilul la cină.
Nu ține seamă de sfaturile primite de la prietenii pe care și-i face în călătoria sa prin junglă: un ursuleț, o broscuță și un șarpe. În cele din urmă îl întâlnește pe crocodil, dar discuția palpitantă cu acesta putea să-l coste viața. Este salvat de șarpe la timp, doar că se alege cu trompa lungită”, spune regizoarea și semnatara scenariului, Laura Boboc.
Elefănțelul curios
- Regie și scenariu, după Rudyard Kipling – Laura Boboc
- Scenografie – Ana Catrințașu
- Muzică – Adam Boboc
- Distribuție – Laura Boboc, Adam Boboc
- Regie tehnică – Elena Madaras
- Lumini – Călin Popa
- Sunet – Florin Andrea
- Mașinist – Florin Badiu
- Manager – Ioana Bogățan
”Cu acest spectacol încheiem anul 2025, un an bogat, cu numeroase satisfacții, cu spectacole și povești frumoase, cu spectatori minunați, cărora le mulțumim pentru aplauze, și pe care îi așteptăm în sala de spectacol și în 2026.
Tuturor vă dorim să aveți sărbători frumoase și liniștite, alături de cei dragi, și să ne revedem cu bine în anul ce va să vină! Țineți poveștile aproape!”, transmit reprezentanții teatrului.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.