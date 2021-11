Speranțe pentru cei care nu mai găsesc actele pentru recalcularea pensiilor: Lege pentru firmele care au arhivat cărți de muncă

Un proiect de act normativ prin care firmele private care au arhivat cărţile de muncă ale angajaţilor să fie obligate să menţioneze pe site-ul lor care sunt întreprinderile vine în ajutorul angajaților la care, din cauza falimentului unor firme, li s-a pierdut vechimea în muncă. Inițiativa legislativă aparține fostului ministru al muncii Violeta Alexandru.

Pe urmele cărților de muncă pierdute

Astfel firmele care au arhivat cărţi de muncă vor fi obligate să pună pe site întreprinderile pe care le-au avut în portofoliu. Fostul ministru al Muncii a găsit soluția pentru ca oricine să își poată găsi documentele necesare pentru recalcularea pensiilor, dar și pentru alte nevoi personale.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Violeta Alexandru anunță că se bucură de un alt rezultat de etapă pe un subiect de care era interesată de mult, mai exact, accesul oamenilor la documente privind munca lor.

Fostul ministru al Muncii susține că a primit nenumărate mesaje în acest sens, subliniind faptul că foarte multe persoane au ajuns să fie disperate pentru că nu își găseau actele necesare.

În acest context, Violeta Alexandru își dorește ca oricine să poată avea acces la documentele privind activitatea sa.

Firmele care au arhivat cărţi de muncă, obligate să pună pe site întreprinderile

„Încă un rezultat de etapă. Pe un subiect care mă interesează mult – accesul oamenilor la documente privind munca lor. Am primit sute de mesaje pe această temă, am trăit disperarea oamenilor care își caută actele. Îmi dă un sentiment de utilitate când se văd rezultate în urma mea. Cu cât mai direct legate de viața oamenilor, cu atât mai mare mulțumirea.

Una dintre temele în care am investit multă energie ține de accesul oamenilor la documentele privind munca lor, documente aflate în arhive (gestionate de firme private, în general). E un aspect pe care îl doresc pus la punct. Eu nu îmi pun un tablou pe un perete cu tencuiala căzută. Curăț mai întâi peretele.

Violeta Alexandru: Nu e vina omului că au dat faliment

„ Are omul documentele necesare aferente întregii perioade de activitate, atunci de acolo se poate face orice politică publică serioasă privind creşterea predictibilă a pensiilor.

Nu le are, din cauze neimputabile lui, atunci nu i se poate face dreptatea cuvenită. Înainte de orice recalculare, de orice altceva, mi se pare crucial ca oamenii să aibă acces la documentele lor de muncă și-a motivat inițiativa legislativă Violeta Alexandru.

Până în 2013 – când, prin lege, arhivatorii privaţi au putut prelua în administrare documentele întreprinderilor desfiinţate – statul eşuase în acest domeniu.

Oamenii nu îşi găseau documentele, li se spunea că nu se găsesc, documentele nu erau păstrate corespunzator din cauză că nu se alocau resurse pentru acest lucru. Nu se rezolva nimic.

Ori, avem nevoie să se rezolve lucrurile, nu să ne preocupe să ţinem statul în braţe atunci când este incapabil să rezolve lucrurile.

Am fost astăzi în Comisia de muncă din Senat ca să îmi susţin propunerea legislativă pentru sprijinirea oamenilor să acceseze documentele de muncă aflate în arhive în urma desfiinţării unor întreprinderi (e vorba de documente din perioada anilor 1980-2001).

Pentru această problemă, m-am dus pe teren, am făcut interviuri şi am stat de vorbă cu oamenii simpli şi cu reprezentanţi ai diferitelor entităţi implicate. Comisia a dat raport de aprobare. Mulţumesc.

Mă ocup, cu seriozitate, de această problemă de ceva timp. Fără să trag de timp, trecând peste toate piedicile, am venit cu o soluţie:

Toate societăţile care au preluat arhive să menţioneze pe site de la ce întreprinderi au preluat documentele ca să le fie uşor oamenilor să le găsească.

Eu astăzi încerc să ajut, cât pot (prin colaborarea cu oameni care doresc să ajute, la rândul lor) dar nu aşa facem ordine în România. O ordine care să dureze.

Trebuie să existe un termen limită pentru eliberarea adeverinţelor (indiferent că e vorba de adeverinţa de grupă/ de sporuri/ de venituri brute).

Casele de pensii trebuie să ofere consiliere/sprijin pensionarilor pentru a solicita arhivatorilor informaţiile necesare.

Un om care solicită, de exemplu, adeverinţă pentru sporuri în acord global trebuie să ştie că nu îi foloseşte să ceară aceste informaţii decât pentru o anumită perioadă de timp în care au putut fi valorificate.

Oamenii plătesc bani, cer tot ce se poate şi, în final, nu le folosesc toate informaţiile. Au plătit degeaba. Aşa ceva nu este normal.

Nu este vina omului că societatea la care a lucrat (mai ales, în perioada 1980-2001) a dat faliment. Este dreptul lui să îşi recupereze şi să valorifice documentele de muncă.

Am prevăzut ca sumele plătite arhivatorilor pentru eliberarea adeverinţelor să fie decontate de casele de pensii. Credeţi-mă că am avut mai multe variante de lucru.

Sigur că am ascultat toate ideile şi am optat pentru o soluţie funcţională astăzi. Am documentat atât de mult în acest domeniu, încât fac faţă oricărui contraargument.

Pe mine mă interesează să depăşim #nusepoate şi să îi ajutăm pe oameni să intre în posesia documentelor care reflectă perioade importante din viaţa lor activă şi să obţină o pensie corectă în raport cu cât au muncit.

Nu am încă o soluţie pentru cei care au lucrat la întreprinderile care au dat faliment şi care nu au predat arhiva (mă gândesc, poate că o echivalare ar putea, totuşi, funcţiona).

Momentan, am decis să propun o soluţie pentru acces facil la documentele întreprinderilor care au dat faliment şi care au predat, totuşi, arhiva, aşa cum era ea. De regulă, în cea mai proastă stare. Bine că au predat, totuşi”, a precizat Violeta Alexandru.