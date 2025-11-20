Actualitate
Tânăr din Alba, depus în penitenciarul Aiud. Ce faptă l-a trimis după gratii
Un tânăr din Cetatea de Baltă a fost depus în Penitenciarul Aiud. Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Potrivit IPJ Alba, la data de 19 noiembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au depistat și reținut un bărbat de 25 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 19 noiembrie 2025, de către Judecătoria Mediaș.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.
