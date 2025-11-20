Connect with us

Actualitate

Tânăr din Alba, depus în penitenciarul Aiud. Ce faptă l-a trimis după gratii

Publicat

acum 20 de secunde

Un tânăr din Cetatea de Baltă a fost depus în Penitenciarul Aiud. Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 noiembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au depistat și reținut un bărbat de 25 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 19 noiembrie 2025, de către Judecătoria Mediaș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 20 de secunde

Tânăr din Alba, depus în penitenciarul Aiud. Ce faptă l-a trimis după gratii
Evenimentacum 31 de minute

Mii de amenzi aplicate de Poliția Locală din Alba Iulia, care totalizează o sumă uriașă. Precizările instituției
cum va fi vremea
Evenimentacum O oră

Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: o zi mai caldă, apoi frig, ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 ore

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
romexpo, târg de turism
Administrațieacum 2 zile

Județul Alba, prezent la Târgul de Turism al României: Lansarea platformei oficiale de promovare a turismului în județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
CREDIT cont bancar bcr
Actualitateacum 7 ore

Ce alegi: credit de nevoi personale sau cont bancar online? (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

Comunicat Adrian Bara: Reparăm o nedreptate față de moți. Inițiativă pentru continuarea acordării reducerilor la taxe și impozite
Evenimentacum 10 ore

Comunicat PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente. Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Horațiu Botoga, fost elev al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, locul I la Campionatul Militar de Judo
Evenimentacum 4 ore

Cine va fi adversara României în semifinalele barajului de calificare la CM de fotbal din 2026. S-au stabilit echipele
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

cum va fi vremea
Evenimentacum O oră

Vremea de weekend în Alba, 21-23 noiembrie: o zi mai caldă, apoi frig, ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Evenimentacum 11 ore

Festivalul Național ”Serbările Unirii” 2025 la Alba Iulia. Concerte, spectacol folcloric, conferință cu Constantin Necula. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Copiile de acte vor putea fi declarate conforme cu originalul prin semnătură electronică. Lege adoptată de Parlament
Actualitateacum 3 zile

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Ministrul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate. În ce domenii s-au introdus tratamente noi
Actualitateacum 22 de ore

O activitate zilnică de zece minute ar putea reduce riscul de demență. Ce spun experții
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Educațieacum 9 ore

Criza de profesori de științe în școli: unele ore sunt ținute de pensionari sau studenți. Ce soluții propune ministrul Educației
Mai mult din Educatie