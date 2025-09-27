Spitalele vor fi obligate să publice periodic informații privind activitatea și calitatea serviciilor oferite pacienților. LISTA

Spitalele vor fi obligate să publice periodic informații privind activitatea și calitatea serviciilor oferite pacienților. Managerii spitalelor publice vor avea obligația de a publica periodic o serie de date și informații privind activitatea unităților medicale pe care le conduc. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordin, publicat recent de Ministerul Sănătății.

Proiectul urmărește asigurarea transparenței și responsabilității în utilizarea fondurilor publice și creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților.

Ministerul Sănătății a publicat, pe 25 septembrie, în transparență, un proiect de ordin privind publicarea datelor și informațiilor referitoare la activitatea spitalului public.

Spitalele vor fi obligate să publice informații privind activitatea și calitatea serviciilor

Proiectul vizează introducerea unei obligații legale pentru managerii spitalului public de a publica periodic, pe site-ul spitalului, informații privind activitatea curentă a unității, activitatea medicală, economică și administrativă, în scopul asigurării transparenței și responsabilității în utilizarea fondurilor publice și a calității serviciilor oferite pacienților.

„Prin creșterea transparenței instituționale se oferă acces la informațiile de interes public, cu respectarea principiilor de guvernare deschisă, iar prin instituirea obligației în sarcina conducerii instituției se responsabilizează personalul spitalului.

Publicarea regulată a datelor permite, totodată, evaluarea obiectivă a îndeplinirii indicatorilor de management, iar publicarea acestor informații va facilita luarea deciziilor informate de către pacienți în alegerea furnizorului de servicii medicale”, precizează reprezentanții ministerului, în referatul de aprobare.

Începând cu anul 2026, publicarea datelor și informațiilor prevăzute se va realiza sub forma unui raport ce va fi generat de o platformă informatică pusă la dispoziție de Ministerul Sănătății.

Care sunt datele și informațiile ce vor fi publicate

Informații:

Denumirea datelor – termenul de publicare pe site

meniul zilnic, detaliat pe regimuri și mese – săptămânal

Date de utilizare a paturilor:

Denumirea datelor – definiție

Numărul de paturi de spitalizare continuă – Reprezintă numărul total de paturi pentru spitalizare continuă

Numărul de paturi de spitalizare de zi – Reprezintă numărul total de paturi pentru spitalizare de zi

Rata de utilizare a paturilor / indice de utilizare x 100/perioadă – Măsoară utilizarea eficientă a capacității de spitalizare, raportând numărul de zile de spitalizare efectuate la numărul total de zile disponibile

Date de utilizare a serviciilor:

Denumirea datelor – definiție

Număr de spitalizări continue – Reprezintă numărul total de pacienți externați după o spitalizare continuă

Număr de spitalizări de zi – Reprezintă numărul total de pacienți externați după o spitalizare de zi

Durata medie de spitalizare – Măsoară eficiența utilizării resurselor de spitalizare prin raportarea numărului total de zile de spitalizare la numărul total de pacienți externați

Ponderea spitalizarii de zi din totalul spitalizării – Măsoară eficiența utilizării resurselor de spitalizare de zi la nivelul unui spital prin raportarea la numărul total de spitalizări

Rata cazurilor internate ca urmare a prezentărilor drept urgențe medico-chirurgicale – Măsoară caracterul de urgență al solicitărilor prezentate în structurile de urgență ale unui spital

Rata cazurilor internate conform planificărilor ca urmare a prezentărilor în ambulatoriul integrat – Reprezintă numărul total de pacienți internați conform planificărilor efectuate ca urmare a consultațiilor / serviciilor medicale acordate în regim ambulatoriu

Rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital – Reprezintă numărul total de pacienți internați prin transfer dintr-un alt spital

Indice de Complexitate a Cazurilor (ICM) – Reprezintă complexitatea medie a cazurilor tratate, determinată prin sistemul DRG (Diagnosis Related Groups)

Raportul dintre ICM realizat de secție și ICM normat al secției / compartimentului de specialitate – Compară indicele de complexitate al cazurilor (ICM) tratate efectiv la nivel de secție / compartiment ICM normat al secției / compartimentului

Gradul de operabilitate chirurgical – Măsoară proporția pacienților externați care au beneficiat de o intervenție chirurgicală, raportată la totalul pacienților externați din secția de acuți chirurgicale

Utilizarea blocului operator (UBO) – Măsoară numărul de ore efective în care au fost desfășurate intervenții chirurgicale într-un bloc operator într-o perioadă de timp

Număr de consultații efectuate în ambulatoriul integrat – Reprezintă numărul total de consultații medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul intergrat

Număr de servicii medicale diagnostice și terapeutice efectuate în ambulatoriul integrat – Reprezintă numărul total de servicii medicale diagnostice și terapeutice efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat

Date de utlizare a serviciilor de Radiologie / Imagistică:

Denumirea datelor – definiție

Numărul de expuneri / echipament medical de radiologie / imagistică – Reprezintă gradul de utilizare al fiecărui echipament medical de imagistică / radiologie

Indicatori de calitate:

Denumirea datelor – definiție

Rata infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) – Măsorară procentul de pacienți care dezvoltă infecții asociate asistenței medicale în timpul internării

Indice de concordanţă între diagnosticul la 72 ore de la internare şi diagnosticul la externare (ICD) – Măsoară corectitudinea diagnosticelor stabilite la 72 de ore de la internarea unui pacient și compararea acestora cu diagnosticele finale de la externare

Procentul de reinternări la 48 ore după externare – Reprezintă procentul de pacienți externați care sunt reinternați în aceeași secție a unui spital, cu același diagnostic principal, într-un interval de 48 ore de la externarea anterioară

Procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital la 72 de ore de la internare – Reprezintă procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare

Gradul de satisfacție al pacienților – Măsoară percepția pacienților asupra calității serviciilor medicale oferite pe baza chestionarelor de satisfacție completate la externare

Date financiare:

Denumirea datelor

Venituri totale ale spitalului

Venituri realizate în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate

Venituri de la bugetul de stat

Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare rambursabilă

Venituri de la autorități ale administrației publice locale

Venituri din servicii medicale acordate contra cost

Alte venituri (donații, sponsorizări, alte surse legal constituite)

Cheltuieli totale

Cheltuieli de personal

Cheltuieli cu medicamentele

Cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți

Alte cheltuieli

Deficiul bugetar / excedentul bugetar

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News