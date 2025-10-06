Actualitate
Sprijin pentru fermieri: toate ajutoarele vor fi menținute și în 2026. Asigurări date de Ministerul Agriculturii
Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a anunțat că toate formele de sprijin acordate fermierilor anul acesta se vor menține și în 2026.
El a afirmat că există și posibilitatea introducerii unor măsuri noi, a transmis Rador Radio România.
El a precizat că din 16 octombrie va începe plata sprijinului acordat pentru anul 2025, de peste un miliard de euro, de care vor beneficia peste 700.000 de fermieri.
Pintea a mai adăugat că asocierea reprezintă viitorul agriculturii românești, întrucât doar astfel se va putea face performanță.
