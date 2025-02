Stăpânii din sectorul gazelor: Salarii de lux și averi uriașe pentru șefii de la Romgaz, Transgaz și Depogaz

Stăpânii din sectorul gazelor: Salarii de lux și averi uriașe pentru directorii si membrii de la Romgaz, Transgaz și Depogaz.

Directorii și membrii din conducerea Romgaz, Transgaz și Depogaz și-au depus declarațiile de avere pentru anul trecut. Alba24 a analizat documentele pentru a vedea ce salarii încasează, ce proprietăți, mașini și economii au cei care conduc marile companii de stat, din sectorul gazelor.

Averile șefilor Romgaz

Averile șefilor Transgaz

Averile șefilor Depogaz

Ce salarii și averi au stăpânii din sectorul gazelor:

Averile șefilor Romgaz

Răzvan Popescu – director general Romgaz

Potrivit declarației de avere, directorul general de la Romgaz Răzvan Popescu, deține patru apartamente în București (toate obținute prin contract de donație), cel mai mic de 60 de metri pătrați și cel mai mare de 134 de metri pătrați. De asemenea, acesta deține obiecte de artă și bijuterii, în valoare de 15.000 de euro.

Cât despre activele financiare, acesta are trei conturi curente în lei (cu suma totală de 717.908 de lei), un cont curent în euro (cu 23.239 de euro) și participații la un fond de investiții, în valoare de 238.400 de lei. Totodată, el a mai declarat că deține criptomonede în valoare de 18.000 de euro.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Răzvan Popescu a fost de 628.979 de lei, pentru funcția de director general la Romgaz.

În declarația de interese, Răzvan Popescu a menționat că este vicepreședinte al Organizației Patronală Gaz, Bucureșri.

Marius Jude – director general adjunct Romgaz

Potrivit declarației de avere, Marius Jude deține un teren intravilan în Bazna de 2.027 de metri pătrați și o casă de locuit în Mediaș, de 208 de metri pătrați.

Cât despre bunurile mobile, acesta deține un Audi Q7 din 2021 și un Audi A6 din 2005.

La categoria active financiare, Marius Jude are 10 conturi curente în lei (cu suma totală de 107.267 de lei), patru depozite bancare în lei (cu 752.450 de lei) și participații la mai multe fonduri de investiții, în valoare totală de 458.679 de lei.

Acesta are și patru credite la bancă, dintre care unul scadent în 2026 (de 20.000 de lei), unul scadent în 2028 (de 164.657 de lei) și unul scadent în 2029 (de 60.000 de euro).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Marius Jude, a fost de 631.453 de lei pentru funcția de la Romgaz, iar soția acestuia a încasat un venit anual de 123.915 de lei, pentru funcția de la aceiași firmă.

În declarația de interese, Marius Jude a mai adăugat că este membru al Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu și membru al Association of International Energy Negotiators Houston Texas.

Gabriela Trânbițaș – director economic Romgaz

Potrivit declarației de avere, Gabriela Trânbițaș deține din moștenire (cotă 1/2) trei terenuri intravilane în Sibiu (două de câte 1.782 de metri pătrați și unul de 1.641 de metri pătrați) și un teren agricol în Rășinari, de 1.944 de metri pătrați. De asemenea, aceasta mai deține un apartament în Sibiu, de 116 metri pătrați.

Cât despre bunurile mobile, Gabriela Trânbițaș are un Volkswagen și o Dacia, ambele din 2010.

La categoria active financiare, aceasta are trei conturi curente în lei (cu 8.549 de lei în total), două conturi curente în euro (cu 25.083 de euro în total) și 12 depozite bancare în lei (cu 487.943 de lei).

Totodată, aceasta deține acțiuni către mai multe întreprinderi printre care Med Life, OMV și Teraplast și hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni), în valoare de 233.283 de lei și 68.729 de euro.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Gabriela Trânbițaș a fost de 534.711 de lei, pentru funcția de la Romgaz, de aproximativ 27.974 de lei și 927 de euro din dobânzi și de aproximativ 29.296 de lei din dividente. De asemenea, aceasta a încasat și o despăgubire de la RCA, în valoare de 30.000 de euro.

În declarația de interese, Gabriela Trânbițaș a mai adăugat că este asociat administrator al Cont Felix SRL și membră The Association of Chartered Certified Accountants.

Milionarii de la stat: vile, terenuri, conturi și mașini. Sumele incredibile pe care le duc acasă bugetarii de lux ai României

Botond Balazs – președinte CA Romgaz

Potrivit declarației de avere, președintele consiliului de administrație de la Romgaz, Botond Balazs deține, împreună cu familia, un teren intravilan de 531 de metri pătrați, un apartament de 90 de metri pătrați și o casă de locuit de 190 de metri pătrați, toate în Mediaș.

Cât despre bunurile mobile, acesta are un Volkswagen din 2014 și un Mercedes din 2009.

La categoria active financiare, Botond Balazs are trei conturi curente în lei (în valoare de 57.591 de lei) și participații la mai multe fonduri de investiții, în valoare de 148.387 de lei. Totodată, acesta are și două credite bancare, unul scadent în 2049 (de 317.200 de lei) și unul scadent în 2041 (de 145.350 de lei).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal de către Botond Balazs a fost de 203.138 de lei, pentru funcția de la Romgaz, de 19.992 de lei, pentru funcția de la Meditur SA, de 22.795 de lei de la Uniunea Tineretului Democrat Maghiar Mediaș și de 910 lei de la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. De asemenea, el a mai încasat 17.730 de lei, din închirierea unui imobil.

Soția acestuia a încasat un venit anual total de 41.657 de lei.

În declarația de interese, Botond Balazs a mai adăugat că este președinte al Asociației HOPZS și administrator la S.C. Meditur S.A.

Răzvan Braslă – membru CA Romgaz

Potrivit declarației de avere, Răzvan Braslă deține cinci terenuri intravilane în București (cel mai mic de 6.4 metri pătrați și cel mai mare de 1.750 de metri pătrați). De asemenea acesta mai are și două apartamente în București (cotă 1/2), unul de 84 de metri pătrați și unul de 43 de metri pătrați.

Totodată, Răzvan Braslă deține tablouri, bijuterii și ceasuri în valoare de 42.500 de euro, iar la categoria active financiare, acesta are trei conturi curente în lei (cu suma totală de 13.600 de lei) și două conturi în euro (cu suma totală de 44.556 de euro).

Acesta a făcut cinci împrumuturi acordate în nume personal, în valoare totală de 7.270.824 de lei, către mai multe firme și deține acțiuni în mai multe întreprinderi, printre care Carwash Băneasa SRL și JB Partners SRL.

Răzvan Braslă are un singur credit la bancă scadent în 2026, în valoare de 37.500 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de Răzvan Braslă a fost de 260.686 de lei, pentru funcția de la Romgaz, de 44.000 de lei ca director la SC Lounge Partners SRL, de 4.670 de lei ca director la Residential Developers&Investment SRL și de 24.745 ca director la Legume Fructe Roua Cooperativa, București. Totodată, acesta a mai încasat suma de 1.079.977 de lei, din dividente.

Soția acestuia a încasat un venit anual de 36.900 de lei, ca și designer de interior.

Răzvan Braslă nu a declarat nimic în plus în declarația de interese.

Elena Stoian – membru CA Romgaz

Potrivit declarației de avere, Elena Stoian deține două terenuri intravilane, cumpărate în Voluntari (unul de 856 de metri pătrați și unul de 500 de metri pătrați), o casă de locuit tot în Voluntari, de 352 de metri pătrați și două apartamente în București, unul de 65 de metri pătrați și unul de 75 de metri pătrați.

Cât despre activele financiare, aceasta are patru conturi curente în lei (cu suma totală de 26.340 de lei) și trei conturi curente în euro (cu suma totală de 54.707 de euro). De asemenea, are un singur credit la bancă, scadent în 2036, în valoare de 490.000 de euro.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Elena Stoian a fost de 153.911 de lei, pentru funcția de la Romgaz, de 40.000 de lei, din dividente și 112.500 de lei pentru servicii de avocatură. În plus, aceasta a mai obținut 10.800 de euro, din chirii.

În declarația de interese, Elena Stoian a mai adăugat că este vicepreședinte al Patronatului European al Femeilor de Afaceri din Voluntari și avocat la Baroul București.

Băieții deștepți și bogați din Energie. Câți bani au șefii de la Transelectrica, Hidroelectrica și Nuclearelectrica

Stăpânii din sectorul gazelor: Averile șefilor Transgaz

Ion Sterian – director general Transgaz

Potrivit declarației de avere, directorul general de la Transgaz, Ion Sterian deține trei terenuri agricole, dintre care unul în localitatea Traian (de 10 Ha) și două în Vădeni (unul de 16.66 Ha și unul de 8.33 Ha). De asemenea, acesta a mai moștenit o casă de vacanță în Bușteni (de 245 de metri pătrați), a mai cumpărat o casă de locuit în București (de aproximativ 199 de metri pătrați), un apartament în București și încă un apartament în Emiratele Arabe Unite, de 99 de metri pătrați.

Cât despre activele financiare, Ion Sterian are patru conturi curente în lei (cu 508.629 de lei), un cont curent în dirhami (cu 32.447 de dirhami), cinci depozite bancare în lei (cu 1.904.104 de lei), trei depozite bancare în dolari (cu 338.306 dolari) și două depozite bancare în euro (cu 344.405 de euro).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Ion Sterian a fost de 1.906.451 de lei, pentru funcția de director general la Transgaz și a mai obținut 36.079 de lei din arendă.

În declarația de interese, Ion Sterian a mai adăugat că este membru al Asociației Eugeniu Carada.

Marius Lupean – director financiar Transgaz

Potrivit declarației de avere, Marius Lupean deține două terenuri intravilane în Mediaș (fiecare de câte 359 de metri pătrați), două case de locuit, tot în Mediaș (fiecare de câte 277 de metri pătrați) și două apartamente în Cluj-Napoca (fiecare de câte 50 de metri pătrați).

Cât despre autoturisme, acesta are un Volkswagen din 2006.

La categoria active financiare, Marius Lupean are nouă conturi curente în lei (cu suma totală de 118.924 de lei), patru conturi curente în euro (cu suma totală de 22.128 de euro), un cont curent în lei moldovenești (cu 85.236 de lei moldovenești), un cont curent în dolari (cu 91 de dolari), două depozite bancare în lei (cu 55.176 de lei), patru depozite bancare în euro (cu 124.348 de euro) și participații la mai multe fonduri de investiții, în valoare de 115.429 de lei.

De asemenea, acesta are acțiuni către mai multe întreprinderi printre care Banca Transilvania, Bursa de Valori București și MedLife și de asemenea, deține hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni), în valoare de 50.662 de lei.

Totodată, Marius Lupean mai are un credit la bancă, scadent în 2028, în valoare de 3.000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Marius Lupean a fost de 650.103 de lei, pentru funcția de director financiar la Transgaz și de 47.725 de lei moldovenești, pentru funcția de administrator la Eurotransgaz, Chișinău. De asemenea, acesta a mai încasat suma de 3.256 de lei, din dividente și dobânzi.

Soția acestuia a încasat un venit anual de 169.092 de lei, pentru funcția de economist la Transgaz, de 7.252 de lei, pentru funcția de contabil șef la SC Bony Med SRL și de aproximativ 66.530 de lei din dividente și dobânzi.

În declarația de interese, Marius Lupean a mai adăugat că este membru al mai multor întreprinderi, printre care Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

Mihai Leahu – director general adjunct Transgaz

Potrivit declarației de avere, Mihai Leahu deține un teren intravilan de 1.149 de metri pătrați și un teren agricol de 1.995 de metri pătrați, ambele moștenite în Târnăveni. Totodată, acesta a declarat că are și un Citroen C5 aircross din 2019.

Cât despre activele financiare, Mihai Leahu are trei conturi curente în lei, cu suma totală de 136.632 de lei și două credite la bancă: ambele scadente în 2027, unul de 35.000 de lei și unul de 20.000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Mihai Leahu a fost de 470.981 de lei, pentru funcția de la Transgaz și de asemenea, a mai încasat 147.312 de lei moldovenești pentru funcția de președinte al consiliului societății în Republica Moldova.

În declarația de interese, Mihai Leahu a mai menționat că este membru fondator al asociației profesionale a specialiștilor DTI.

Ion Tătaru – director general adjunct Transgaz

Potrivit declarației de avere, Ion Tătaru deține, împreună cu familia, un teren intravilan de 677 de metri pătrați și o casă de locuit de 289 de metri pătrați, ambele în Mediaș.

Cât despre bunurile mobile, acesta a declarat că deține un Audi din 2012 și un Mercedes din 2018.

La categoria active financiare, Ion Tătaru are trei conturi curente în lei (cu suma totală de aproximativ 150.763 de lei), cinci depozite bancare în lei (cu suma totală de aproximativ 226.863 de lei), un depozit bancar în euro (cu 10.246 de euro) și un depozit în dolari (cu 52.052 de dolari).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Ion Tătaru a fost de 404.205 de lei, pentru funcția de la Transgaz, iar soția acestuia a încasat un venit anual de 306.446 de lei, pentru funcția de director producție la Romgaz.

În declarația de interese, Ion Tătaru a mai adăugat că este acționar al companiei Transgaz și membru al Sindicatului Transport Gaz.

Alexandru Simionescu – director general adjunct Transgaz

Potrivit declarației de avere, Alexandru Simionescu deține, împreună cu familia, un teren intravilan de 387 de metri pătrați și o casă de locuit de 151 de metri pătrați, ambele în Ploiești. Totodată, la categoria bunuri mobile, acesta a declarat că are un Opel din 2016.

Alexandru Simionescu are și două credite la bancă, respectiv unul scadent în 2028 (de 130.000 de lei) și unul scadent în 2029 (de 75.000 de lei).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Alexandru Simionescu a fost de 390.995 de lei, pentru funcția de la Transgaz, iar soția acestuia a încasat un venit anual de 24.346 de lei, pentru funcția de agent asigurare.

În declarația de interese, Alexandru Simionescu a mai menționat că este acționar al SC OMV Petrom SA și membru al Sindicatului Transport Gaz.

Alexandru Iuga – director general adjunct Transgaz

Potrivit declarației de avere, Alexandru Iuga deține împreună cu familia, două terenuri intravilane, unul în Sântana de Mureș (de 0.90 Ha), unul în Raciu (de 1.74 Ha) și un teren agricol, în Sângeorgiu de Mureș ( de 0.85 Ha).

De asemenea, tot împreună cu familia, acesta mai deține două case de locuit, una în Sântana de Mureș (de 390 de metri pătrați), una în Raciu (de 47 de metri pătrați) și un apartament în Târgu Mureș, de 60 de metri pătrați.

Cât despre bunurile mobile, Alexandru Iuga deține un Suzuki din 2006 și un BMW seria 3 din 2020.

La categoria active financiare acesta are un cont curent în lei, cu 139 de lei și două depozite bancare cu 906 de lei.

Venitul anual încasat în ultimul an fiscal încheiat de către Alexandru Iuga a fost de 335.715 de lei, pentru funcția de la Transgaz și nu a declarat nimic în plus în declarația de interese.

Petru Văduva – președinte CA Transgaz

Potrivit declarației de avere, președintele consiliului de administrație de la Transgaz, Petru Văduva, deține împreună cu familia un apartament de 80 de metri pătrați în București și bijuterii și tablouri în valoare de aproximativ 50.000 de euro.

La categoria active financiare, Petru Văduva are un cont curent în lei (cu 140.000 de lei), un cont curent în dolari (cu 4.900 de dolari), un cont curent în euro (cu 5.400 de euro) și are participații la două fonduri de investiții, în valoare de 380.000 de euro și 170.000 de dolari.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Petru Văduva a fost de 247.654 de lei, pentru funcția de la Transgaz și de 218.160 de lei, din dividente. Soția acestuia a încasat și ea 218.160 de lei, tot din dividente.

În declarația de interese, Petru Văduva a mai adăugat că este acționar al IntrepidGEM SRL și membru CA al Allianz Tiriac SA.

Nicolae Minea – membru CA Transgaz

Potrivit declarației de avere, Nicolae Minea deține împreună cu familia două terenuri intravilane, dintre care unul în Sibiu (de 606 metri pătrați) și unul în Cisnădioara (de 973 de metri pătrați), precum și o casă de locuit tot în Sibiu, de 390 de metri pătrați.

De asemenea, acesta a declarat că deține bijuterii și ceasuri în valoare de 18.000 de euro.

Cât despre activele financiare, Nicolae Minea a declarat că are două conturi curente în lei, însă ambele sunt cu sold zero. În schimb, el a declarat că are acțiuni către mai multe întreprinderi, în valoare totală la zi de 8.014.108 și că a acordat un împrumut în nume personal, în valoare de 35.000 de euro.

Totodată, Nicolae Minea are și un credit la bancă, scadent în 2032, în valoare de 1.042.000 de lei.

Venitul anual încasat de către Nicolae Minea a fost de 90.168 de lei, pentru funcția de director general la SC Palace Dumbrava SRL și de 240.965 de lei, indemnizație de la Transgaz. Soția acestuia a încasat un venit anual de 67.464, pentru funcția de director adjunct, tot la SC Palace Dumbrava SRL.

Nicolae Minea nu a declarat nimic în plus în declarația de interese.

Adina Hanza – membru CA Transgaz

Potrivit declarației de avere, Adina Hanza deține împreună cu familia, un teren intravilan de 214 metri pătrați în Arad și o casă de locuit de 110 metri pătrați, tot în Arad. De asemenea, aceasta a mai declarat că deține bijuterii în valoare de 20.000 de euro.

Adina Hanza are și un credit la bancă, scadent în anul 2036, în valoare de 40.917 de euro, iar venitul anual încasat din ultimul an fiscal de către aceasta, a fost de 15.853 de lei, pentru funcția de la Transgaz și de 625.000 de lei de la celelalte trei locuri de muncă pe care le are în Arad, Pitești și Turda dar la care nu a menționat exact cu ce se ocupă.

De asemenea, Adina Hanza a mai încasat 17.480 de lei din dividente, iar soțul ei a încasat 60.000 de lei, pentru contract individual de muncă la o instituție din Arad.

În declarația de interese, Adina Hanza a mai adăugat că este acționar al Sagetics Global Solutions.

Ilinca Von Derenthall – membru CA Transgaz

Potrivit declarației de avere, Ilinca Von Derenthall deține, din moștenire în diferite cote, un teren agricol în Merei (de 10 Ha), patru terenuri agricole, dintre care unul în 2 Mai (de 500 de metri pătrați), unul în Merei (de 14.673 de metri pătrați), unul în București (de 315 metri pătrați) și unul în Sinaia (de 297 de metri pătrați). Pe lângă, aceasta mai deține și un teren forestier, în Scheia, de 21 Ha.

De asemenea, Ilinca Von Derenthall a mai moștenit o casă de locuit de 494 de metri pătrați în București, o casă de vacanță de 443 de metri pătrați în Merei, un apartament de 98 de metri pătrați în Sinaia, un spațiu comercial de 540 de metri pătrați în Merei și alte două categorii de bunuri imobile (unul de 549 de metri pătrați și unul de 329 de metri pătrați).

Tot la categoria moștenire intră și autoturismul pe care aceasta îl deține, respectiv un Volkswagen Passat din 2013.

Ilinca Von Derenthall a declarat că deține metale prețioase și ceasuri, în valoare de 40.000 de euro și că a obținut în anul 2023 suma de 140.000 de euro și 927.599 de lei din vânzarea a două terenuri agricole.

Cât despre activele financiare, aceasta are două conturi curente în lei (cu suma de 550.000 de lei în total), un cont curent în euro (cu 10.000 de euro) și mai are participații la două fonduri de investiții, în valoare de 40.000 de euro și 150.000 de lei.

Totodată, aceasta a declarat că are acțiuni către două întreprinderi și că a acordat un împrumut în nume personal, în valoare de 120.438 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Ilinca Von Derenthall a fost de 53.022 de lei, pentru funcția de la Transgaz și de 366.183 de lei, pentru funcția de Președinte Comitet Reprezentanți și Director Independent, la Fondul Proprietara SA București.

De asemenea, aceasta a mai obținut 60.000 de lei din chirii și 6.000 de euro din arendă.

În declarația de interese, Ilinca Von Derenthall a mai adăugat că este membă a Asociației Administratorilor Independenți și membră a European Council on Foreign Relations.

Cât de bogați sunt noii aleși din Alba Iulia: Ce bani, case, mașini, conturi și afaceri au. Declarații de avere și interese

Averile șefilor Depogaz

Vasile Cârstea – director general Depogaz

Potrivit declarației de avere, deține împreună cu familia un teren intravilan în Breaza de Jos, de 800 de metri pătrați, un teren extravilan în Radila, de 2.40 Ha, un apartament în Ploiești, de 74 de metri pătrați, o casă de locuit în Ploiești de 156 de metri pătrați, o casă de vacanță în Breaza de Jos de 116 metri pătrați.

La categoria bunuri mobile, acesta are un Mercedes din 2019.

Cât despre active financiare, Vasile Cârstea are două conturi curente în lei (cu suma totală de 60.600 de lei), un cont curent în euro (cu 46.300 de euro), trei depozite bancare în euro (cu suma totală de 370.288 de euro), un depozit bancar în dolari (cu 19.911 dolari) și un depozit bancar în lire sterline, cu 12.650 de lire sterline.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Vasile Cârstea a fost de 824.473 de lei, pentru funcția de la Depogaz și de 150.000 de lei din pensie. Acesta nu a declarat și venitul soției în declarația de avere, însă a menționat că aceasta a încasat 344.043 de lei, din dividente.

În declarația de interese, Vasile Cârstea a declarat că este acționar al SNGN Romgaz SA.

Sanda Moise – director executiv Depogaz

Potrivit declarației de avere, Sanda Moise deține împreună cu familia un teren intravilan moștenit în Băicoi, de 700 de metri pătrați, un apartament în Ploiești de 76 de metri pătrați și o casă de locuit, în Băicoi, de 160 de metri pătrați.

Cât despre autoturisme, aceasta are un Mercedes din 2020 și deține bijuterii în valoare de 8.000 de euro.

În anul 2024, Sanda Moise a vândut un apartament, în valoare de 58.000 de euro, iar ca și active financiare, aceasta are un singur cont curent, cu 14.000 de euro.

Totodată, Sanda Moise are și trei credite la bancă, unul scadent în 2025 (de 50.000 de lei) și alte două scadente în 2026 (unul de 100.000 de lei și unul de 25.000 de lei).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Sanda Moise a fost de 277.424 de lei, pentru funcția de la Depogaz.

În declarația de interese, aceasta a mai adăugat că este asociată a MTP More than planning SRL.

Valentin Alupei – director înmagazinare Depogaz

Potrivit declarației de avere, Valentin Alupei deține împreună cu familia un teren intravilan de 18.52 de metri pătrați și un apartament de 87 de metri pătrați, ambele în Ploiești.

Cât despre bunurile mobile, acesta are o Skoda Kodiaq și un Peugeot 208 GT, ambele din 2023. De asemenea, el a declarat că în anul 2024 a vândut un autoturism, în valoare de 9.000 de lei.

La categoria active financiare, Valentin Alupei are patru conturi curente în lei (cu suma totală de 147.046 de lei), patru depozite bancare în lei (cu suma totală de 605.500 de lei) și are participații la cinci fonduri de investiții, în valoare totală de 150.052 de lei.

Valentin Alupei a avut trei credite la bancă, toate scadente pe anul 2024, în valoare totală de 60.500 de lei și mai are unul scandet în anul 2025 (de 28.042 de lei) și încă unul scadent în 2029 (de 172.500 de lei).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Valentin Alupei a fost de 281.411 de lei, pentru funcția de la Depogaz și de 7.994 de lei, pentru funcția de la SC Alpha Techno Euroconstruct SRL. De asemenea, acesta a mai încasat 17.435 de lei din dobânzi, iar soția acestuia a încasat un venit anual de 66.166 de lei, pentru funcția de la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Ploiești.

În declarația de interese, Valentin Alupei a mai adăugat că este membru al Sindicatului F.I.G.N. Depogaz.

Paul Galea – director comercial Depogaz

Potrivit declarației de avere, Paul Galea deține împreună cu familia două terenuri intravilane (unul de 432 de metri pătrați și unul de 33.70 de metri pătrați), o casă de locuit de 280 de metri pătrați și un apartament de 63 de metri pătrați, toate în Blejoi.

Cât despre autoturisme, acesta are un Mercedes din 2018.

Paul Galea a declarat că are un singur credit la bancă, scadent în 2026, în valoare de 19.000 de euro.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Paul Galea a fost de 274.781 de lei, pentru funcția de director comercial la Depogaz și de 34.960 de lei ca și administrator la Midia Green Energy, iar soția acestuia a încasat un venit anual de 82.120, pentru funcția de consilier juridic.

În declarația de interese, Paul Galea a mai adăugat că este membru al Sindicatului Depogaz Ploiești.

Victor Gîrlicel – director tehnic Depogaz

Potrivit declarației de avere, Victor Gîrlicel deține împreună cu familia trei terenuri intravilane în Ploiești (de 15.80 metri pătrați, de 134 de metri pătrați și de 130 de metri pătrați), un teren intravilan în Păulești (de 2.183 de metri pătrați), un teren intravilan în Sirna (de 891 de metri pătrați) și încă două terenuri agricole în Sirna (unul de 1.580 de metri pătrați și unul de 33.037 de metri pătrați).

De asemenea, acesta mai deține un apartament în Ploiești, de aproximativ 80 de metri pătrați, o casă de vacanță în Păulești, de 104 metri pătrați, două case de locuit (în Sirna de 113 metri pătrați și în Ploiești de 129 de metri pătrați) și un alt bun imobil de 19 metri pătrați, tot în Ploiești.

Cât despre autoturisme, acesta are un Volkswagen Polo din 2008, o Hyundai Tucson din 2019, o Hyundai Elantra din 2023 și o remorcă O1 Rema 750 din 1987.

La categoria active financiare, Victor Gîrlicel are patru conturi curente în lei (cu suma totală de 35.114 de lei), două conturi curente în dolari (cu 1.772 de dolari), un depozit bancar în lei (cu 10.071 de lei), un depozit bancar în dolari (cu 10.141 de doalri) și are participații către două fonduri de investiții, cu suma totală de 100.696 de lei.

Acesta a avut și două credite la bancă, ambele scadente în 2024, unul de 50.000 de lei și unul de 30.000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Victor Gîrlicel a fost de 266.963 de lei, pentru funcția de la Depogaz și de 3.366 de lei din dividente și arendă, iar soția acestuia a încasat un venit anual de 67.016 de lei, pentru funcția de la Spitalul Municipal Ploiești.

În declarația de interese, Victor Gîrlicel a mai adăugat că este acționar al SNGN Romgaz SA.

Mariana Ionescu – director economic Depogaz

Potrivit declarației de avere, Mariana Ionescu nu deține niciun bun imobil, încă soțul acesteia are un teren intravilan de 1.000 de metri pătrați, în Puchenii Mari, un teren agricol de 3.850 de metri pătrați, în Bărcănești și o casă de locuit de 120 de metri pătrați, în Puchenii Mari.

Cât despre autoturisme, aceasta a declarat că are o Hyundai Tucson din 2018 (leasing).

La categoria active financiare, Mariana Ionescu are patru conturi curente în lei (cu suma totală de 159.099 de lei), un depozit bancar în lei (cu 50.000 de lei) și participații la patru fonduri de investiții (cu suma totală de 265.888 de lei).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Mariana Ionescu a fost de 277.682 de lei, pentru funcția de director economic la Depogaz, iar soțul acestei a încasat 63.673 de lei, ca și preot.

În declarația de interese, Mariana Ionescu a adăugat că este membră a Sindicatului FIGN Depogaz și mambră a CECCAR Prahova.

Nicolae Stănescu – președinte CA Depogaz

Potrivit declarației de avere, președintele consiliului de administrație Depogaz, Nicolae Stănescu deține împreună cu familia trei terenuri intravilane în București, fiecare de aproximativ 16 metri pătrați, două terenuri intravilane în Bușteni (unul de 7.19 metri pătrați și unul de 10.12 metri pătrați) și încă un teren intravilan în Năvodari, de aproximativ 11 metri pătrați.

De asemenea, acesta mai deține tot împreună cu familia, trei apartamente în București (unul de aproximativ 75 de metri pătrați și celelalte două de câte 72 de metri pătrați fiecare), alte două apartamente în Bușteni (unul de 63 de metri pătrați și unul de 34 de metri pătrați), încă un apartament în Năvodari de 41 de metri pătrați și alte două bunuri imobile în București, fiecare de câte 10 metri pătrați.

Cât despre bunurile mobile, acesta deține un FC Moto din 2020 și două BMW-uri, ambele din 2022. Totodată, el a menționat și că deține bijuterii în valoare de 20.000 de euro.

Nicolae Stănescu are șase credite la bancă, după cum urmează: două scadente în 2025 (fiecare de câte 5.000 de lei), trei scadente în 2046 (unul de 395.974 de lei, iar celelalte două de câte 326.423 de lei fiecare) și încă unul scadent în 2028 (de 3.268 de lei).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Nicolae Stănescu a fost de 234.797 de lei, pentru funcția de la Depogaz, de 28.323 pentru funcția de administrator special la SC Oltchim SA, de 160.000 de lei pentru funcția de membru CA la Rompetrol Rafinare SA și de 676.507 de lei, pentru funcția de președinte directorat la Societatea de Administrare a Participanțiilor în Energie SA.

Soția acestuia a încasat în total un venit anual de 329.534 de lei ca și consilier juridic asimiliat magistraților.

În declarația de interese Nicolae Stănescu a adăugat că este președinte al Asociației Institutul Internațional de Mediere și membru al mai multor întreprinderi, dar și arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional.

Ileana Țărîndă – membru CA Depogaz

Potrivit declarației de avere, Ileana Țărîndă nu deține împreună cu familia un teren intravilan de 1.210 metri pătrați și o casă de locuit de 398 de metri pătrați, în Bucov. De asemenea, aceasta a declarat că deține bijuterii și tablouri în valoare de 80.000 de euro.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Ileana Țărîndă a fost de 157.251 de lei pentru funcția de la Depogaz, de 2.706 de lei ca și intermediar asigurări la Campion Broker de asigurare și reasigurare SRL, de 98.498 de lei de la SC Terra Strade Total Construct SRL și de 5.991 de lei de la SC Northia Star Travel SRL.

Ileana Țărîndă nu a declarat nimic în plus în declarația de interese.

George Lazăr – membru CA Depogaz

Potrivit declarației de avere, George Lazăr deține împreună cu familia, două terenuri intravilane (unul de 1.040 de metri pătrați și unul de 92 de metri pătrați), o casă de locuit (de 204 de metri pătrați) și un apartament (de 86 de metri pătrați), toate acestea în Roman și pe lângă, soția acestuia mai deține un spațiu comercial de 115 metri pătrați în Sagna.

Cât despre bunurile mobile, George Lazăr are un Audi din 2015, iar la categoria active financiare, acesta a declarat că are un singur cont curent, cu suma de 174.500 de lei. Totodată, el are și un credit la bancă, scadent în 2045, în valoare de 460.000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către George Lazăr a fost de 268.826 de lei, pentru funcția de la Depogaz și de 133.408 de lei, pentru funcția de secretar de stat. Soția acestuia a încasat 20.563 de lei din PFA și 23.000 de lei din dividente.

George Lazăr a mai declarat că a încasat suma de 450.000 de lei, din donații.

În declarația de interese George Lazăr a adăugat că este președinte PNL Neamț și avocat la Uniunea Națională a Barourilor din România.

Anna Maria Vasile – membru CA Depogaz

Potrivit declarației de avere, Anna Maria Vasile deține din moștenire șase terenuri agricole (unul în Țifești, unul în Stejari, două în Simnicu de Sus, dintre care unul de 2.000 de metri pătrați și încă două în Brănești, fiecare de câte 625 de metri pătrați), două terenuri intravilane în București (de 135 de metri pătrați și de 12 metri pătrați), un teren forestier în Stejari (de 18.079 de metri pătrați) și un teren extravilan în Tărtășești de aproximativ 61 de metri pătrați.

De asemenea, împreună cu familia aceasta mai deține patru apartamente în București (cel mai mare de 77 de metri pătrați și cel mai mic de 35 de metri pătrați), o casă de vacanță în Los Barrios, Spania (de 118 metri pătrați) și încă două spații imobile în București, fiecare de câte 16.80 metri pătrați.

La categoria bunuri mobile, Anna Maria Vasile deține un Ford din 1998, un Audi din 1999, o Toyota din 2016 și un Mercedes Benz din 1987. Totodată, aceasta a declarat că deține bijuterii în valoare de 10.000 de euro.

În anul 2023, Anna Maria Vasile a vândut două terenuri intravilane și două case de locuit, în valoare totală de 950.000 de lei.

Cât despre activele financiare, aceasta are trei conturi curente în lei (cu suma totală de 154.737 de lei), un cont curent în euro (cu 1.695 de euro), un depozit bancar în euro (cu 21.738 de euro) și participații la un fond de investiții, în valoare de 17.517 de euro.

Anna Maria Vasile are un credit la bancă scadent în 2027, în valoare de 15.612 de euro și încă unul scadent în 2026, de 100.000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal de către Anna Maria Vasile a fost de 540.038 de lei, împărtțit astfel:

157.251 de lei , de la Depogaz;

, de la Depogaz; 184.850 de lei , de la Consiliul Județean Prahova;

, de la Consiliul Județean Prahova; 95.000 de lei , de la SNGN Romgaz SA;

, de la SNGN Romgaz SA; 97.319 de lei , din indemnizații;

, din indemnizații; 608 lei , de la Universitatea Spiru Haret, București și Universitatea Petrol Gaze, Ploiești;

, de la Universitatea Spiru Haret, București și Universitatea Petrol Gaze, Ploiești; 5.010 de lei, de la SC Hidro Prahova Sa.

Soțul acesteia a încasat 16.800 de lei de la SC Thedra Consult SRL și 193.437 din dividente.

În declarația de interese, Anna Maria Vasile a mai adăugat că este președinte CA pentru o firmă de Distribuție Energie Electrică București – Cluj Napoca și membru CA la Electromecanica Ploiești.

Anca Ciornea – membru CA Depogaz

Potrivit declarației de avere, Anca Ciornea deține din moștenire trei terenuri extravilane, dintre care unul în Ruginoasa de 9.100 metri pătrați (cotă 50%), unul în Hărmăneștii Vechi de 7.700 de metri pătrați (cotă 50%) și încă unul în Runcu de 8.500 de metri pătrați (cotă 1/5). În anul 2023, ea a vândut un apartament în valoare de 181.485 de lei.

De asemenea, aceasta mai deține un apartament cumpărat în Ploiești, de 60 de metri pătrați și a declarat că are bijuterii și obiecte de artă moștenite, în valoare de 7.000 de euro.

Cât despre autoturisme, aceasta are o Kia Ceed din 2009, iar la categoria active financiare, Anca Ciornea a declarat că are un singur depozit bancar, cu 181.485 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Anca Ciornea a fost de 157.251 de lei, pentru funcția de la Depogaz, de 91.187 de lei pentru funcția de la Hidro Prahova SA și de 1.000 de lei din arendă. Soțul acesteia a încasat un venit anual de 64.586 de lei, pentru funcția de la Conpet SA, Ploiești.

Anca Ciornea nu a declarat nimic în declarația de interese.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News