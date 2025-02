Milionarii de la stat: vile, terenuri, conturi și mașini. Sumele incredibile pe care le duc acasă bugetarii de lux ai României

Milionarii de la stat: România recompensează cu salarii și indemnizații enorme o serie de funcții în instituțiile, agențiile și firmele de stat. Cei mai mulți dintre ”beneficiarii” veniturilor de lux sunt susținuți politic și așa au și obținut pozițiile din care primesc foarte mulți bani: la propunerea oficială sau nu a partidelor politice.

Acest material prezintă declarațiile de avere ale celor care ocupă funcții-cheie în cadrul unora dintre ele, cum ar fi ANRE, ASF, BNR, Romsilva sau CEC Bank.

Pe lângă acestea există o mulțime de agenții, firme și instituții cu șefi extrem de bine plătiți, care nu și-au publicat declarațiile, deși legea îi obliga. Alte instituții par a fi exceptate inexplicabil de la publicarea declarațiilor de avere.

Informațiile analizate se bazează pe declarațiile de avere publicate pentru anul fiscal 2023. Cele pentru 2024 vor fi depuse în perioada următoare.

Milionarii de la stat: Averile șefilor ANRE

Declarațiile de avere ale membrilor ANRE oferă o imagine detaliată asupra bunurilor, economiilor și veniturilor acestora.

De la terenuri și apartamente la conturi bancare și investiții, averile acestora sunt expuse pe site, la rubrica declarații de avere.

George Niculescu – președinte al ANRE

Potrivit declarației de avere, George Niculescu, președinte al ANRE, deține împreună cu soția, un apartament de 60 de metri pătrați, cumpărat în 2011 în Constanța și o masină marca BMW, din 2011.

Totodată, acesta a declarat că deține bunuri sub formă de bijuterii, în valoare estimată de 15,000 de euro și bunuri sub formă de ceasuri, în valoare estimată de 20,000 de euro.

George Niculescu are cinci conturi curente, după cum urmează: trei dintre ele în lei (unul cu 97,000 de lei, unul cu 12,000 de lei și unul cu 50 de lei) și celelalte două în euro (unul cu 130 de euro și unul cu 110 euro).

De asemenea, acesta mai are și două depozite bancare, ambele din anul 2023 în lei. Într-unul a declarat că are 2,8 milioane de lei, iar în celălalt 1 milion de lei.

Soția acestuia a primit printr-un contract de donație, suma de 1 milion de lei.

Venitul anual încasat în ultimul an fiscal încheiat de către George Niculescu a fost următorul:

43,262 de lei , pentru funcția de Secretar de Stat la Ministerul Energiei;

, pentru funcția de Secretar de Stat la Ministerul Energiei; 22,453 de lei , ca membru CA al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime din Constanța;

, ca membru CA al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime din Constanța; 5,370 de lei , ca membru CS la Damen Shipyards Mangalia;

, ca membru CS la Damen Shipyards Mangalia; 71,676 de lei , ca membru CA la Societatea Națională ”Nuclearelectrica” din București;

, ca membru CA la Societatea Națională ”Nuclearelectrica” din București; 553,826 de lei , ca președinte ANRE;

, ca președinte ANRE; 11,642 de lei, ca memebru CS la Societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale hidroelectrica, București;

Deci în total, în urma tuturor funcțiilor pe care le are, George Niculescu a obținut un venit anual în valoare de 708,229 de lei.

Soția acestuia, a încasat un venit anual în valoare de 99,445 de lei, pentru funcția de medic specialist la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța.

Președintele ANRE, a mai obținut un venit în valoare de 26,195 de lei, în urma dobânzii de pe depozite.

Alocațiile celor doi copii au mai adus familiei Niculescu suma de 6,580 de lei pe an.

George Niculescu nu a declarat nimic în declarația de interese.

Mircea Man – vicepreședinte ANRE

Potrivit declarației de avere, Mircea Man, vicepreședintele ANRE, deține împreună cu familia două terenuri intravilane, ambele în Maramureș, localitatea Târgu Lăpuș, unul din 1993 (1,491 de metri pătrați) și unul din 2006 (3,967 de metri pătrați).

De asemenea, familia Man mai deține, tot în Târgu Lăpuș, încă două terenuri extravilane, unul de 13,200 de metri pătrați, iar celălalt de 1,575 de metri pătrați și un teren forestier (acesta este moștenire), de 7,200 de metri pătrați.

Mircea Man mai deține împreună cu familia trei apartamente: unul în Târgu Lăpuș (100 de metri pătrați), unul în Baia Mare (70 de metri pătrați) și încă unul în București (59 de metri pătrați).

Pe lângă acestea, familia vicepreședintelui ANRE, mai deține două case de locuit, una cumpărată în 2018, în Rohia (260 de metri pătrați) și încă una tot în Rohia (moștenire), care are o suprafață de 79 de metri pătrați.

La categoria bunuri mobile, Mircea Man deține două autoturisme, respectiv o Toyota din 2015 și un Audi, tot din 2015.

Vezi și Cât de bogați sunt noii aleși din Alba Iulia: Ce bani, case, mașini, conturi și afaceri au. Declarații de avere și interese

Cât despre bunurile sun formă de metale prețioase, acesta a declarat că deține bijuterii în valoare de 22,000 de lei și obiecte de artă în valoare de 5,000 de lei.

Mircea Man are trei conturi curente la bancă, unul în lei (în care are 3,796 de lei), unul în euro (în care are 32,447 de euro) și unul în dolari (în care are 29 de dolari).

De asemenea, acesta are și un fon de investiții, deschis în anul 2023, unde are 10,370 de euro.

Vicepreședintele ANRE are patru datorii la bancă, după cum urmează:unul din 2013, scadent în 2024 (în valoare de 19,000 de lei), un credit din 2018, scadent în 2025 (în valoare de 113,594 de lei), un credit din 2019, scadent în 2024 (în valoare de 32,956 de lei) și încă un credit din 2020, scadent în 2024 (în valoare de 68,000 de lei).

Venitul încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Mircea Man a fost de 708,557 de lei, pentru funcția de vicepreședinte la ANRE, iar soția acestuia a încasat un venit total de 71,500 de lei, pentru funcția pe care o are la BRD, Târgu Lăpuș.

Potrivit declarației de interese, Mircea Man este acționar la Agrotransport SA, Baia Mare.

Gabriel Andronache – vicepreședinte ANRE

Potrivit declarației de avere, Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE, deține un teren intravilan în localitatea Voluntari, județul Ilfov, cumpărat în anul 2003, cu o suprafață de 513 metri pătrați, o casă de locuit tot în Voluntari, construită în 2006, cu o suprafață de 219 metri pătrați și un apartament în București (moștenire), care are o suprafață de 67 de metri pătrați.

La categoria bunuri imobile, acesta deține un BMW X5, din 2010.

Gabriel Andronache are un cont curent deschis în anul 2017, în care a declarat că are 404,857 de lei și un credit din 2011, scadent în anul 2036, în valoare de 65,700 de euro.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Gabriel Andronache a fost de 339,823 de lei, pentru funcția de vicepreședinte al ANRE și de 119,870 de lei, pentru funcția de la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica.

Potrivit declarației de interese, Gabriel Andronache este acționar la Safetech Innovations.

Sorin Bumb – membru CR al ANRE

Sorin Bumb a fost deputat și senator PNL de Alba și a ajuns în Consiliul de Reglementare al ANRE, unde a plecat, cu susținere politică, direct din mandatul de senator.

Potrivit declarației de avere, Sorin Bumb, membru CR al ANRE, deține împreună cu familia, un teren intravilan în Alba Iulia, cumpărat în 2024, care are o suprafață de 449 de metri pătrați.

De asemenea, tot împreună cu familia, acesta mai deține trei apartamente: un apartament în Alba Iulia cumpărat în anul 1996 (69 de metri pătrați), unul în Cluj-Napoca cumpărat în 2015 (37 de metri pătrați) și încă unul în București, din 2023 (44 de metri pătrați).

La categoria autoturisme, Sorin Bumb dețin două mașini, respectiv o Skoda din 2018 și un BMW din 2019.

Cât despre activele financiare, Sorin Bumb, are două conturi curente: unul deschis în anul 2008, unde are 48619,74 de lei și încă unul deschis în anul 2009, unde a declarat că are 4354,03 de euro.

De asemenea, acesta mai are două depozite bancare (unul cu 10908.91 de lei și încă unul cu 60,000 de euro) și un fond de investiții, deschis în anul 2024, unde are 50137,59 de euro.

Citește și Averile primarilor de orașe din Alba: Terenuri, vile, conturi grase, mașini de lux și câștiguri la jocuri de noroc

Venitul încasat în ultimul an fiscal încheiat de către Sorin Bumb a fost de 422,987 de lei, pentru funcția de membru CR la ANRE și de 45,752 de lei pentru indemnizația de senator.

Soția acestuia, a încasat un venit total de 90,601 de lei, de la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz din Mediaș, împărțit astfel: 82,361 de lei salar, 900 de lei sume neimpozabile, 6,805 de lei pentru tichete și 535 de lei pentru diurnă.

Sorin Bumb nu a declarat nimic în declarația de interese.

Iulian Iancu – membru al CR ANRE

Potrivit declarației de avere, Iulian Iancu, membru al Consiliului de Reglementare al ANRE, deține împreună cu familia patru terenuri intravilane, după cum urmează:

Două dintre ele cumpărate în 1996, în localitatea Sovata, județul Mureș (unul de 782 de metri pătrați și unul de 515 metri pătrați), unul cumpărat în 1995 în Moieciu de Sus, județul Brașov (426 de metri pătrați) și încă unul, cumpărat în 2005 în București, de 11 metri pătrați.

De asemenea, tot împreună cu familia, acesta mai deține un apartament, tot în București, cumpărat în 2005, care are o suprafață de 144 de metri pătrați.

Iulian Iancu a declarat că deține bijuterii în valoare de 8,000 de euro și că a vândut în anul 2023 o casă de locuit, în valoare de 360,000 de euro.

La categoria active financiare, Iulian Iancu deține: un cont curent în lei, cu 182,840 de lei, două depozite bancare în lei (ambele cu câte 105756,11 de lei) și încă patru depozite bancare în euro (unul cu 101,350 de euro, două cu 100947,23 de euro fiecare și încă unul cu 60,810 euro).

Iulian Iancu are acțini către Iancu Iulian Nextebank (cu valoare totală la zi de 35596,40 de lei), către Iancu Iulian Romexterra Finance, către Iancu Iulian SC Azomureș SA, către Iancu Mihaela SC Carpatica SA și către Iancu Mihaela Nextebank.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat, de către Iulian Iancu, a fost de 613,188 de lei pentru funcția de membru al ANRE, iar soția acestuia a încasat un venit anual în valoare de 30,257 de lei, pentru funcția de la SC MAAHS Digital SRL.

În declarația de interese, Iulian Iancu a declarat doar că este acționar la mai multe întreprinderi, respectiv cele enumerate mai sus.

Valeriu Steriu – membru CR al ANRE

Potrivit declarației de avere, Valeriu Steriu, membru CR al ANRE, deține patru terenuri intravilane (trei dintre ele sunt moștenire), toate în Sinca Veche, județul Brașov.

Cele trei terenuri sunt lăsate moștenire din anul 2023 (unul de 1,904 metri pătrați, unul de 3,695 de metri pătrați și încă unul de 5,471 de metri pătrați), iar cel de-al patrulea, îl deține din 2016 și are o suprafață de 2,200 de metri pătrați.

Acesta mai deține, tot moștenit, un spațiu comercial tot în Sinca Veche, care are o suprafață de 235 de metri pătrați.

Valeriu Steriu a declarat că deține ceasuri în valoare de 10,000 de euro, bijuterii în valoare estimată de 10,000 de euro și tablouri în valoare de 8,000 de euro, toate acestea dobândite între anii 2021-2023.

La categoria active financiare, acesta deține trei conturi curente, unul cu 50,000 de lei, unul cu 2,200 de euro și unul cu 1,800 de euro și alte trei depozite bancare, unul cu 11,000 de lei, unul cu 50,000 de lei și încă unul cu 9,000 de euro.

Valeriu Steriu are și două credite la bancă, ambele contractate în 2022 și scadente în 2025, unul în valoare de 17,930 de lei și celălalt în valoare de 37,875 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Valeriu Steriu, a fost de 613,188 de lei pentru funcția de membru CR al ANRE, de 3,569 de lei pentru funcția de cadru didactic asociat la Universitatea Transilvania din Brașov și de 4,524 de lei pentru funcția de cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice, din București.

Soția acestuia a încasat un venit anual de 30,288 de lei, pentru funcția de la SC Communication ON SRL și a obținut suma de 145,199 de lei, în urma unor dividente.

Valeriu Steriu nu a declarat nimic în declarația de interese.

Cornelia Sulger – membru CR ANRE

Potrivit declarației de avere, Cornelia Sulger, membru al ANRE, deține, în Slatina, județul Olt, un teren intravilan (donație) de 1,126 de metri pătrați, un apartament cumpărat în 2005 de 60 de metri pătrați (cotă 1/2) și o casă de locuit (donație) cu o suprafață de 186 de metri pătrați.

La categoria bunuri mobile, aceasta a declarat două mașini, respectiv un Wolkswagen din 2015 și o Skoda tot din 2015.

Cât despre activele financiare, Cornelia Sulger are patru conturi curente, după cum urmează: trei în lei (unul cu 97,160 de lei, unul cu 364,351 de lei și încă unul cu 67,455 de lei) și unul în euro, în care are 14,031 de euro.

Pe lângă aceste conturi, Cornelia Sulger mai are un fond de investiții deschis în anul 2008, în care are 312,392 de lei și un depozit bancar, unde are 170,000 de lei.

Aceasta are și hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni), la Ministerul Finanțelor Publice, în valoare totală la zi de 92,172 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Cornelia Sulger, a fost de 613,188 de lei, pentru funcția de membru al ANRE.

Cornelia Sulger nu a declarat nimic în declarația de interese.

Milionarii de la stat: Averile șefilor CEC Bank

Bogdan Neacșu – director general la CEC Bank

Potrivit declarației de avere, Bogdan Neacșu, directorul general al CEC Bank, deține împreună cu familia cinci terenuri intravilane, dintre care trei în București (unul de 400 metri pătrați, unul de 198 de metri pătrați și unul de 201 metri pătrați), unul în Scorteni, Prahova, de 2,552 de metri pătrați, iar cel de-al cincilea teren este în Urziceanca, Dâmbovița, și are 5,000 de metri pătrați.

Acesta mai deține și două terenuri extravilane, unul în Scorteni (1,600 de metri pătrați) și încă unul în Corbu, Constanța (900 de metri pătrați).

Bogdan Neacșu a declarat că deține și trei case de locuit, toate cumpărate în 2007 în București (una de 55 de metri pătrați, una de 105 metri pătrați și încă una de 35 de metri pătrați) și alte două case de vacanță, dintre care una în Scorteni (89 de metri pătrați), iar cealaltă în Urziceanca (59 de metri pătrați).

La categoria bunuri mobile, directorul general CEC Bank, a declarat că deține un Land Rover din 2013.

Cât despre activele financiare, acesta deține șase conturi curente la bancă, respectiv patru în lei (în total, în cele patru conturi deține aproximativ 17 milioane de lei), unul în euro (cu 20000.29 de euro) și unul în dolari (cu 1752.18 dolari).

Pe lângă aceste conturi curente, Bogdan Neacșu are și șapte depozite bancare, respectiv șase dintre ele în lei (unde are, în total, peste 13 milioane de lei) și unul în dolari, unde are 53.400 de dolari.

Acesta a făcut și un împrumut în nume personal, în valoare totală la zi de 180,000 de euro.

Venitul anual încasat în ultimul an fiscal încheiat, de către Bogdan Neacșu, a fost de 1,664,428 de lei, pentru funcția de director general, de la CEC Bank.

Potrivit declarației de interese, Bogdan Neacșu este membru la ELEC România și președinte la Asociația Română a Băncilor.

Valentin Mavrodin – președinte CA CEC Bank

Potrivit declarației de avere, membrul din consiliul de administrație al CEC Bank, Valentin Mavrodin deține un apartament cumpărat în București, de 96 de metri pătrați.

Soția acestuia în schimb, deține un teren intravilan, cumpărat în Poiana Copăceni, de 2,000 de metri pătrați și încă două terenuri extravilane (moștenire) în București, unul de 1,875 de metri pătrați, iar celălalt de 3,125 de metri pătrați.

De asemenea, soția lui Valentin Mavrodin mai deține o casă de vacanță, cumpărată în Poiana Copăceni, de 130 de metri pătrați și un apartament moștenit în București, de 89 de metri pătrați.

Cât despre bunurile mobile, Valentin Mavrodin deține un Hyundai Tucson din 2016 și un Smart Roadster din 2004.

Acesta a mai declarat și că deține bijuterii cu pietr prețioase, în valoare de 25,000 de euro.

La categoria active financiare, el a declarat două fonduri de investiții, unul cu 48,412 de lei, iar celălalt cu 46,545 de lei.

De asemenea, deține și hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni), în valoare totală la zi de 44,000 de lei.

Valentin Mavrodin are și trei credite la bancă, respectiv unul scadent în 2029 (de 306,000 de lei), unul scadent în 2041 (de 56,700 de euro) și încă unul, scadent în 2029, de 361,800 de lei.

Veniturile anuale, din ultimul an fiscal încheiat, ale lui Valentin Mavrodin au fost următoarele:

227,676 de lei – pentru funcția de președinte CA la CEC Bank;

– pentru funcția de președinte CA la CEC Bank; 410,380 de lei – pentru funcția de consultant management SC ICPE SA, București;

– pentru funcția de consultant management SC ICPE SA, București; 179,858 de lei – pentru funcția de director financiar la SC Administrare Imobiliare SA, București;

– pentru funcția de director financiar la SC Administrare Imobiliare SA, București; 1,626 de lei – pentru funcția de consultant management la SC ICPE Electric Motors SA, București;

– pentru funcția de consultant management la SC ICPE Electric Motors SA, București; 2,937 de lei – venituri salariale de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, București.

Soția acestuia a încasat și ea două venituri anuale, unul de 23,202 de lei (pentru funcția de la Ministerul Investițiilor Proiectelor Europene) și 12,269 de lei (pentru funcția de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, București).

Mirela Iovu – vicepreședinte CEC Bank

Potrivit declarației de avere, Mirela Iovu, vicepreședintele CEC Bank, deține împreună cu familia, două terenuri intravilane, ambele în Cernica, Ilfov.

Un teren are 1,000 de metri pătrați, iar celălalt are 1,500 de metri pătrați.

Pe lângă aceste terenuri, Mirela Iovu mai deține și o casă de locuit, construită în 2004, tot în Cernica (380 de metri pătrați), două apartamente, ambele în Constanța (unul de 67 metri pătrați, iar celălalt de 94 de metri pătrați) și un spațiu comercial, în Cernica, de 60 de metri pătrați.

Soțul acesteia mai deține un apartament în București (obținut prin contract de donație) de 80 de metri pătrați.

Mirela Iovu a declarat că deține șase autoturisme, respectiv un Ford Mondeo din 1998, un Hunday Sante Fe din 2007, un Ford Focus din 2017 și trei mașini Subaru, din 2015, 2021 și 2022.

De asemenea, aceasta a mai specificat și că deține bijuterii în valoare estimată de 30,000 de euro.

Cât despre activele financiare, Mirela Iovu are un cont curent (cu 54,000 de lei), trei depozite bancare (unul cu 7,600 de dolari, unul cu 867,000 de lei și încă unul cu 280,000 de euro) și un fond de investiții, cu 180,680 de lei.

Aceasta a avut și două credite la bancă, ambele contractate în 2008 și scadente în 2024, în valoare de 40,000 de lei și 10,000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat al Mirelei Iovu a fost de 600,000 de lei, pentru funcția vicepreședinte la CEC Bank, iar soțul acesteia, a încasat un venit anual de 80,000 de lei, pentru funcția de la Banca Națională a României.

Potrivit declarației de interese, Mirela Iovu este asociată la Aquaflux, București și la Ramirux SRL, Constanța.

De asemenea, ea este membră a UNPIR, București; a Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar, București; a ELEC România, București; a AEDBF, București și a AAI, București.

Simona Andrei – vicepreședinte CEC Bank

Potrivit declarației de avere, Simona Andrei, vicepreședintele CEC Bank, deține împreună cu familia trei terenuri intravilane, dintre care unul în București (18 metri pătrați), unul în Bragadiru, județ Ilfov (722 de metri pătrați) și încă unul în Corbeanca, Ilfov (1,029 metri pătrați).

De asemenea, aceasta mai deține, tot împreună cu familia, un apartament în București, cumpărat în 2011 (65 de metri pătrați), o casă de locuit construită în Bragadiru (225 de metri pătrați) și încă o casă de locuit, construită în Corbeanca, de 275 de metri pătrați.

La categoria active financiare, Simona Andrei a declarat că are cinci conturi curente, dintre care trei în lei (unul cu 436,700 de lei, unul cu 0,22 de lei și încă unul cu 14,374 de lei) și două în euro (unul cu 518.67 euro și unul cu 90,000 de euro). Totodată, vicepreședintele CEC Bank, Simona Andrei, are și un fond de investiții cu 255,520 de lei.

Aceasta are și un credit la bancă, contractat în 2010 și scadent în 2014, în valoare de 40,000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat al Simonei Andrei a fost de 645,826 de lei, pentru funcția de vicepreședinte la CEC Bank, iar soțul său a a avut un venit anual de 28,300 de lei, pentru funcția de la Esquare Systems, București.

Venitului anual al familiei Andrei, i se mai adaugă încă 7,000 de lei, în urma alocațiilor copiilor.

Simona Andrei nu a declarat nimic în declarația de interese.

Mirela Șițoiu – membru CA CEC Bank

Potrivit declarației de avere, Mirela Șițoiu deține două apartamente în București, unul de 67 de metri pătrați și unul de 60 de metri pătrați (cumpărat). De asemenea, din moștenire, aceasta mai are încă două apartamente, unul în București (de 56 metri pătrați) și unul în Curtea de Argeș, de 64 de metri pătrați.

Ca și autoturism, Mirela Sițoiu deține un BMW din 2017.

Ca și active financiare, aceasta are trei conturi curente la banca, dintre care două în lei (cu suma totală de aproximativ 193,348 de lei) și unul în euro, cu suma de 30 de euro.

Totodată aceasta are și două depozite bancare, unul în euro, cu 14913,81 de euro și unul în lei, cu 82668,65 de lei și un fond de investiții cu 21,544 de lei.

Mirela Șițoiu a declarat și că deține hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni), în valoare totală la zi de 54,125 de lei.

Ca și datorii, aceasta are două credite la bancă, unul scadent în 2036 (în valoare de 83,570 de franci elvețieni) și unul scadent în 2025 (în valoare de 17,049 de lei).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Mirela Șițoiu a fost de 133,895 de lei, pentru funcția de director general la Ministerul Finanțelor și de 227,676 de lei, pentru funcția de membru al CEC Bank.

Averile șefilor BNR

Mugurel Isărescu – guvernator BNR

Potrivit declarației de avere, Mugurel Isărescu, guvernatorul BNR deține, împreună cu familia, trei terenuri intravilane, toate cumpărate, după cum urmează: unul în Gruiu, Ilfov (de 14,611 metri pătrați), unul în Drăgășani, Vâlcea (de 228 metri pătrați) și încă unul în București (de 34 metri pătrați).

Pe lângă aceste terenuri, familia Isărescu mai deține o casă de locuit, în Gruiu, construită în 2000 (de 260 de metri pătrați), o casă de vacanță, în Drăgășani, construită în 2003 (de 89 de metri pătrați) și un apartament în București, de 127 de metri pătrați.

Mugurel Isărescu a mai trecut două bunuri imobile, la categoria ”alte categorii”, unu având o suprafață de 67 metri pătrați, iar celălalt de 8 metri pătrați, ambele în București.

Cât despre bunurile mobile, Isărescu a declarat că deține un autoturism Eagle, din 1993 și o șalupă Delta, din 2004.

Guvernatorul BNR a mai declarat că deține bijuterii în valoare de 117,100 de euro, colecție numismatică, în valoare de 92,000 de euro, tablouri și icoane în valoare de 29,250 de euro și veselă de argint de 8,400 de euro.

Cât despre activele financiare, Mugurel Isărescu a declarat că are opt conturi curente, dintre care cinci în lei (în total, suma din aceste cinci conturi este de 245,585 de lei), două în euro (cu 58 de euro în total) și încă un cont în dolari, în care a indicat sold 0.

Pe lângă acestea, Isărescu mai are 13 depozite bancare, cinci dintre ele în lei (cu peste 1 milion 300 de lei în ele), cinci dintre ele în euro (cu aproximativ 28,000 de euro în total) și alte trei depozite în dolari, cu 12,844 de dolari în total.

Guvernatorul BNR mai are acțiuni la S.C. CRH Ciment România SA și la SC Măr SRL (valoare totală la zi de 1159557,63 de lei) și un împrumut în nume personal, de 1,345,029 de lei. De asemenea acesta deține și hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni), în valoare totală la zi de 1,727,053 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Mugurel Isărescu a fost de 1,081,187 de lei, pentru funcția de guvernator al BNR și de 30,612 de lei, pentru funcția de membru titular la Academia Română.

Familia Isărescu a mai obținut venituri și în urma pensiilor, în valoare totală de 340,449 de lei.

Potrivit declarației de interese, Mugurel Isărescu este membru al Trilateral Comission (Paris, Franța), al The Club of Rome (Hamburg, Germania) precum și al altor trei asociații din România.

De asemenea, el este președinte al Asociației Române pentru clubul de la Roma, președinte de onoare al Asociației generale a vânătorilor și pescarilor sportivi din România și consiliul AGVPS, dar și vicepreședinte al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale.

Pe lângă acestea, Mugurel Isărescu este președinte al consiliului științific consultativ pentru Societatea Română de Economie, președinte al Asociației Absolvenților Academiei de Studii Economice din București și președinte de onoare pentru Asociația Sportivă a Salariaților Băncii Naționale a României.

Leonardo Badea – prim-viceguvernator BNR

Potrivit declarației de avere, Leonardo Badea, prim-vicepreședinte al BNR deține, împreună cu familia, două terenuri intravilane (unul în Târgoviște de 180 de metri pătrați și unul în Voluntari, de 186 de metri pătrați) și două case de locuit (una în Târgoviște de 140 de metri pătrați și una în Voluntari, de 190 de metri pătrați).

Leonardo Badea a declarat că deține două autoturisme, respectiv un Volkswagen Tiguan din 2018 și un BMW X1 din 2017.

Cât despre activele financiare, acesta are opt conturi curente, toate în lei, în care are în total suma de aproximativ 74,000 de lei.

Pe lângă aceste conturi, Leonardo Badea mai are trei fonduri de investiții și acestea în lei, cu suma totală de 660,614 lei și înca șapte depozite bancare, cu suma totală de aproximativ 523,700 de lei.

Prim-viceguvernatorul BNR are și o datorie la bancă, respectiv un credit în valoare de 495009,90 de lei, scadent în anul 2036.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal de Leonardo Badea, a fost de 1,072,085, împărțit astfel:

957,953 de lei : pentru funcția de viceguvernator al BNR

: pentru funcția de viceguvernator al BNR 113,573 de lei : ca și profesor titular la Academia de Studii Economice, București

: ca și profesor titular la Academia de Studii Economice, București 409 de lei: ca și profesor îndrumător de doctorat, la UVT

Soția acestuia a încasat un venit anual în valoare de 19,750 de lei, în urma unot acțiuni și dividente.

Potrivit declarației de interese, Leonardo Badea este membru vicepreședinte la două asociații din București și membru al CEDIMES Paris, Franța.

Florin Georgescu – viceguvernator BNR

Potrivit declarației de avere, Florin Georgescu, viceguvernatorul BNR, deține un apartament (moștenire) în București și o casă de vacanță, construită în Snagov, Ilfov, cu o suprafață de aproximativ 222 de metri pătrați.

Acesta a declarat că deține bijuterii din aur în valoare de 8,300 de euro, obiecte de artă și cult de 4,000 de euro, monede și medalii numismatice de 9,000 de euro, tablouri de 10,500 de euro și ceasuri de 7,000 de euro.

Cât despre activele financiare, Florin Georgescu are trei conturi curente, respectiv unul în lei (cu 86014,81 de lei), unul în dolari (cu 81448,31 dolari) și încă unul în euro (cu 25255,13 euro). De asemenea, acesta mai are și un fond de investiții, cu 2405119,67 de lei.

Acesta a făcut și un împrumut acordat în nume personal, în valoare de 200,000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de Florin Georgescu a fost de 1,003,822 de lei, pentru funcția de viceguvernator al BNR. Pe lângă acest venit, el a mai încasat 20,589 de lei din dobânzi, 243,935 de lei din pensie și încă 86,510 de lei din indemnizația de parlamentar pentru limita de vârstă.

Potrivit declarației de interese, Florin Georgescu este acționar către mai multe întrprinderi și membru vicepreședinte pentru Fundația Europeană Titulescu și pentru Societatea Română de Economie SOREC.

Pe lângă, el este și membru pentru mai multe asociații dar și pentru Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o zi.

Cosmin Marinescu – viceguvernator BNR

Potrivit declarației de avere, Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR deține, împreună cu familia, un teren intravilan în Popești Leordeni, de 386 de metri pătrați și o casă de locuit, în aceeiași localitate, de 180 de metri pătrați.

De asemenea, acesta deține două autoturisme, respectiv un BMW seria 5 din 2019 și un BMW X1 din 2020.

Cât despre activele financiare, Cosmin Marinescu are trei conturi curente în lei (cu suma totală de de aproximativ 21,488 de lei) și 12 depozite bancare, toate în lei, cu suma totală de aproximativ 608,000 de lei.

Acesta are și un credit la bancă în valoare de 44,228 de lei, contractat în 2024 și scadent în 2028.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Cosmin Marinescu, a fost de 106,758 de lei pentru funcția de la Academia de Studii Economice din București și de 153,312 de lei pentru indemnizația de consilier prezidențial.

Soția acestuia a încasat un venit anual în valoare de 195,949 pentru funcția de la Exim Banca Românească.

Potrivit declarației de interese, Cosmin Marinescu este membru a două asociații și membru a Societății Române de Economie SOREC.

Gabriela Socol – membru CA BNR

Potrivit declarației de avere, Gabriela Socol, membru BNR deține, împreună cu familia, petru terenuri intravilane (unul în Urlați de 300 de metri pătrați, unul în Voluntari de 640 de metri pătrați și două în Leordeni, de 375 metri pătrați și 287 metri pătrați) și unul agricol, în localitatea Albești-Paleologul, de 5,000 de metri pătrați.

De asemenea, familia Socol mai deține trei case de locuit, după cum urmează: una construită în București (de 173 de metri pătrați), una cumpărată în Voluntari (de 656 de metri pătrați) și încă una (contract de donație) în Leordeni, de 142 de metri pătrați.

Cât despre bunurile mobile, Gabriela Socol a declarat că deține un Mercedes C180 din 2013.

La categoria active financiare, Gabriela Socol are cinci conturi curente în lei (cu suma totală de aproximativ 201,600 de lei) și un depozit bancar în care are 400,000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Gabriela Socol a fost de 416,282 de lei, indemnizație de consiliu de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței și de 93,237 de lei pentru învățământ și cercetare de la Academia de Studii Economice, Piața Română.

Soțul acesteia, a obținut un venit anual în valoare de 105,948 de lei pentru învățământ și cercetare de la Academia de Studii Economice, Piața Română și de 132,764 de lei, pentru indemnizație CS de la Fondul Român de Contragarantare SA.

Familiei Socol i se mai adaugă venitului anual suma de 16,954 de lei pentru alocația și bursele copilului.

Potrivit declarației de interese, Gabriela Socol este membru al Asociației Generale a Economiștilor din România și membru al Asociației de Studii Regionale din România.

Roberta Anastase – membru CA BNR

Potrivit declarației de avere, Roberta Anastase deține două terenuri intravilane, dintre care unul cumpărat în Valea Doftanei, de 502 metri pătrați și altul, prin contract de donație, în Mogoșoaia, de aproximativ 1,002 metri pătrați.

De asemenea, aceasta mai deține o casă de vacanță în Valea Doftanei, cumpărată în 1999, de 156 de metri pătrați și încă o proprietate, obținută prin contract de donație, în Mogoșoaia, de 373 de metri pătrați.

Soțul acesteia deține și el un apartament, în București, cu o suprafață de 63 de metri pătrați.

Cât despre autoturisme, Roberta Anastase deține un Lexus din 2014.

Aceasta a mai declarat că deține bijuterii și metale prețioase în valoare de 20,000 de euro și ceasuri în valoare estimată de 15,000 de euro.

La categoria active financiare, Roberta Anastase are șapte conturi curente la bancă, dintre care două în lei (cu suma totală de 261,175 de lei), patru în euro (cu suma totală de aproximativ 160,813 de euro) și un cont curent în dolar în care a declarat sold zero.

De asemenea, aceasta are și trei depozite bancare, unul în euro (cu 23632,32 euro), unul în lei (cu 10580,04 lei) și unul în dolari (cu 2041,17 dlari).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Roberta Anastase a fost de 151,974 de lei, pentru funcția de senator la Senatul României din București, iar soțul acesteia a încasat un venit anual de 92,500 de lei, ca și director la SC ERMGROPUL Land SRL.

Venitului anual al familiei Anastase, i se adaugă și suma de 3,059 de lei din alocație.

Potrivit declarației de interese, Roberta Anastase este acționar la SC Telerom Proiect SA, București.

Alexandru Nazare – membru CA BNR

Potrivit declarației de avere, Alexandru Nazare, membru BNR deține un teren agricol, de 1,500 de metri pătrați și un teren extravilan de 2,500 de metri pătrați (ambele în Câmpineaca, județ Vrancea) și încă un teren extravilan, în Brăila, de 1,250 de metri pătrați. Toate aceste bunuri imobile i-au fost lăsate moștenire.

Cât despre activele financiare, Alexandru Nazare are șase conturi curente la bancă, dintre care patru în lei (cu suma totală de aproximativ 126,361 de lei) și două în euro (cu suma totală de 116,341 de euro).

Acesta a acordat și un împrumut în nume personal ,către Șerban Simona PF, în valoare de 1,500 de euro.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Alexandru Nazare a fost de 132,256 pentru funcția de la Senatul României.

Potrivit declarației de interese, Alexandru Nazare este membru al mai multor asociații și acționar la SC Comunicare SRL, București.

Csaba Balint – membru CA BNR

Potrivit declarației de avere, Csaba Balint, membru BNR, nu a declarat nimic nici la bunuri imobile, nici la cele mobil, în schimb a declarat că deține o colecție numismatică în valoare de 6,000 de euro.

Cât despre activele financiare, Csaba Balint a declarat că are:

7 conturi curente în lei – cu suma totală de aproximativ 18,944 de lei;

– cu suma totală de aproximativ 18,944 de lei; 6 conturi curente în euro – cu suma totală de aproximativ 15,744 de euro;

– cu suma totală de aproximativ 15,744 de euro; 4 conturi curente în dolari – cu suma totală de aproximativ 14,512 dolari;

– cu suma totală de aproximativ 14,512 dolari; 2 conturi în forint maghiar – cu suma totală de 1,898 de forinți maghiari;

– cu suma totală de 1,898 de forinți maghiari; 3 depozite bancare în lei – cu suma totală de aproximativ 300,000 de lei;

– cu suma totală de aproximativ 300,000 de lei; 4 depozite bancare în euro – cu suma totală de aproximativ 90,000 de euro;

– cu suma totală de aproximativ 90,000 de euro; 3 depozite bancare în dolari – cu suma totală de aproximativ 20,000 de dolari;

– cu suma totală de aproximativ 20,000 de dolari; 6 fonduri de investiții în lei – cu suma totală de aproximativ 253,960 de lei;

– cu suma totală de aproximativ 253,960 de lei; 2 fonduri de investiții în dolari – cu suma totală de aproximativ 2,723 de dolari;

– cu suma totală de aproximativ 2,723 de dolari; 4 fonduri de investiții în euro – cu suma totală de aproximativ 4,071 de euro.

Acesta a mai declarat că are acțiuni către 10 întreprinderi, printre care Bursa de Valori, SNGN Romgaz și Omv Petrom (valoare totală la zi după toate acțiunile este de aproximativ 25,940 de lei) și deține și hârtii de valoare, mai exact titluri de stat, certificate și obligațiuni, care au o valoare totală la zi de 298,482 de lei și 31,311 de euro.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Csaba Balint a fost de 317,189 de lei pentru funcția de la BNR, de 21,594 de lei, pentru activitatea didactică de la UBB, Cluj Napoca și de 590 de lei, tot pentru activitate didactică la Universitatea Creștină Partium.

În urma acestor venituri, se mai adaugă pe an și suma de aproximativ 26,552 de lei din dividente, dar și de 333 de lei, pentru premierea rezultatelor cercetării, Articole Web of Science, de la UEFISCDI, București.

Potrivit declarației de interese, Csaba Balint este acționar către mai multe înreprinderi, dar și membru al Asociației CFA România, al Asociației Economiștilor Maghiari din România și deținător al certificării CFA.

Cristian Popa – membru CA BNR

Potrivit declarației de avere, Cristian Popa, membru BNR deține, împreună cu familia, trei terenuri intravilane în București (de 96 metri pătrați, de 14 metri pătrați și de 16 metri pătrați) și patru terenuri agricole în Drăgășani (de 4,977 de metri pătrați, de 2,530 de metri pătrați, de 3,633 de metri pătrați și de 4,574 de metri pătrați).

Pe lângă acestea, Cristian Popa mai deține două terenuri agricole în Ștefănești (unul de 7,015 metri pătrați și unul de 4,500 de metri pătrați) și încă un teren agricol în Grădinari, de 5,000 de metri pătrați. Toate aceste terenuri au fost cumpărate.

Mai mult, acesta mai deține și cinci apartamente, cumpărate în București (de 40 de metri pătrați, de 50 de metri pătrați, de 79 de metri pătrați, de 96 de metri pătrați si de 45 de metri pătrați).

Cristian Popa mai deține încă două proprietăți, tot în București, una de 12 metri pătrați și înca una de 27 de metri pătrați.

Ca și bunuri mobile, acesta deține un autoturism marca Ford Fiesta din 2014 și a mai declarat că are o colecție numismatică, de aproximativ 292,590 de lei.

La categoria active financiare, Cristian Popa are:

11 conturi curente în lei – cu suma totală de aproximativ 132,160 de lei;

– cu suma totală de aproximativ 132,160 de lei; 7 conturi curente în euro – cu suma totală de aproximativ 23,995 de euro;

– cu suma totală de aproximativ 23,995 de euro; 2 conturi curente în dolari – cu suma totală de aproximativ 180 de dolari;

– cu suma totală de aproximativ 180 de dolari; 3 conturi curente în lire sterline – cu suma totală de aproximativ 15 dolari;

– cu suma totală de aproximativ 15 dolari; 6 fonduri de investiții în lei – cu suma totală de aproximativ de 370,194 de lei;

– cu suma totală de aproximativ de 370,194 de lei; 1 depozit bancare în lei – cu suma totală de 5,017 lei;

Cristian Popa deține și acțiuni către mai multe întreprinderi (26), printre care Amazon, Netflix, WizzAir, Tesla și Pinterest, care au o valoare totală la zi de 31,193 de dolari, 470,907 de lei, 39,560 de euro și 10,494 de lire sterline. De asemenea, acesta deține și hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni), în valoare totală la zi de 81,606 lei, 33,809 euro și 7,500 de dolari.

Cristian Popa are 10 credite la bancă, după cum urmează

Sursa foto: declarații de avere BNR

Venitul anual încasa din ultimul an fiscal încheiat de către Cristian Popa a fost de 318,170 de lei pentru funcția de membru al BNR, de 65,737 de lei din chirii, de 69,552 din dividente și 72 de euro, tot din dividente.

Soția acestuia a încasat pe an 5,400 de euro din chirii și 35 de euro din dividente.

Potrivit declarației de interese, Cristian Popa este acționar către mai multe întreprinderi și este membru al Asociației CFA România, membru al CFA Institute, membru al CAIA Association și membru al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România.

Averile șefilor Romsilva

Marius Siiulescu – director general Romsilva

Potrivit declarației de avere, Marius Siiulescu, directorul general de la Romsilva deține, împreună cu familia, un teren extravilan cumpărat în Vaideeni, județ Vâlcea, care are o suprafață de 2,607 metri pătrați și un apartament, achiziționat în Horezu, de 74 de metri pătrați.

Cât despre bunurile mobile, acesta deține trei autoturisme, respectiv un Volkswagen Golf 4 din din 2002, un Volkswagen Golf 5 din 2009 și un Audi A4 B8, din 2012.

Directorul general de la Romsilva, Marius Siiulescu ar și un credit la bancă, contractat în 2022 și scadent în 2027, în valoare de 119,916 lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Marius Siiulescu a fost de 47,017 de lei, pentru funcția de la Romsilva, Direcția Silvică Vâlcea, Ocolul Silvic Romani și de 95,995 pentru funcția de la aceeiași întreprindere.

Ca și secretar organizație la Sindicatul Silva Vâlcea, acesta a mai obținut sumade 720 de lei.

Potrivit declarației de interese, Marius Siiulescu acționar administrator la Anamagic SRL, Vaideeni și membru al Fundației Vaideenii.

Eleodor Nițescu – director general adjunct Romsilva

Potrivit declarației de avere, Eleodor Nițescu, directorul general adjunct de la Romsilva deține, împreună cu familia, un teren extravilan de 16,643 de metri pătrați, unul intravilan de 600 de metri pătrați și încă un teren forestier de 2,039 de metri pătrați. Toate aceste terenuri se află Stâlpeni, Argeș și au fost cumpărate.

De asemenea, Eleodor Nițescu mai deține o casă de locuit, de 131 de metri pătrați, construită în Stâlpeni și un apartament de 82 de metri pătrați, cumpărat în localitatea Pitești, județ Argeș.

Acesta deține și două autoturisme, respectiv un Mitsubishi din 2010 și o Toyota din 2024.

Cât despre activele financiare, Eleodor Nițescu are două conturi curente în lei (în care în total are suma de 462,000 de lei), un depozit bancar cu 325,000 de lei și un fond de investiții cu 18,000 de lei.

Directorul general adjunct de la Romsilva a mai declarat și că deține hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni), în valoare totală la zi 167,000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Eleodor Nițescu a fost de 264,821 de lei, pentru funcția de director general adjunct la Romsilva, iar soția acestuia a încasat un venit anual de 101,242 de lei, pentru funcția de economist la Romsilva, Direcția Silvică Argeș.

Pe lângă aceste venituri, Eleodor Nițescu a mai obținut suma de 4,000 de lei pentru fanete pomi fructiferi și suma de 27,194 de lei ca și expert faună. Soția acestuia a mai obținut și ea suma de 14,418 de lei pentru funcția de cenzor și economist la CAR ISJ Argeș.

Un alt venit al familiei Nițescu a fost de 24,000 de lei, în urma alocațiilor și burselor celor doi copii.

Potrivit declarației de interese, Eleodor Nițescu este membru PSD.

Liviu Pavel – director regenerare, dezvoltare Romsilva

Potrivit declarației de avere, Liviu Pavel, directorul la departamentul de regenerare și dezvoltare la Romsilva deține, împreună cu familia, trei terenuri intravilane, dintre care unul moștenire (în Domnești, de 0,40 Ha), unul obținut prin contract de schimb (în Domnești, de 0,13 Ha) și încă unul cumpărat în București, de 35,56 metri pătrați.

Pe lângă aceste terenuri, Liviu Pavel mai deține două terenuri agricole, dintre care unul în Domnești, de 0,75 Ha (moștenire) și unul în Tărtășești, cumpărat în anul 2000 de 1,86 Ha și alte trei terenuri forestiere, toate lăsate moștenire în Aninoasa, județ Argeș (unul de 1 Ha, unul de 9 Ha și înca unul de 27 Ha).

Alte bunuri imobile, pe care le deține Liviu Pavel: două apartament cumpărate în București, unul de 57 de metri pătrați, iar celălalt de 75 de metri pătrați și o casă de vacanță obținută prin contract de schimb, în Domnești, de 93 de metri pătrați.

Ca și autoturisme, acesta deține un Volkswagen din 2008 și a mai declarat că a vândut un apartament în anul 2022, în valoare de 35,000 de euro.

Cât despre activele financiare, Liviu Pavel are două conturi curente în lei (cu suma totală de 6,939 de lei), un depozit bancar în dolari (cu 7,269 de dolari), două depozite bancare în euro (cu suma totală de 80,514 de euro) și două depozite în lei (cu suma totală de 125,111 de lei).

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Liviu Pavel a fost de 248,079 de lei, pentru funcția de la Romsilva.

Potrivit declarației de interese, Liviu Pavel este membru Progresul Silvic.

Ion Bîlea – director departamentul fond forestier Romsilva

Potrivit declarației de avere, Ion Bîlea, directorul departamentului de fond forestier Romsilva deține împreună cu familia, următoarele:

20 de terenuri agricole, moștenire, în Hulubești, Dâmboviția:

două de 2,000 de metri pătrați;

unul de 1,100 metri pătrați;

două de 600 de metri pătrați;

unul de 2,900 de metri pătrați;

unul de 1,200 de metri pătrați;

unul de 2,100 de metri pătrați;

două de 1,300 de metri pătrați;

unul de 2,500 de metri pătrați;

unul de 2,400 de metri pătrați;

unul de 6,700 de metri pătrați;

unul de 1,700 de metri pătrați;

unul de 800 de metri pătrați;

unul de 1,600 de metri pătrați;

unul de 1,034 de metri pătrați;

unul de 4,700 de metri pătrați;

unul de 3,333 de metri pătrați;

unul de 700 de metri pătrați.

Pe lângă acestea, mai are un teren intravilan, tot moștenire în Curtea de Argeș (de 214 metri pătrați) și încă patru terenuri forestiere tot moștenire, trei dintre ele în Hubulești (unul de 6,200 de metri pătrați, unul de 25,000 de metri pătrați și unul de 15,000 de metri pătrați) și încă unul în Valea Iașului, care are 5,683 de metri pătrați.

Ion Bîlea mai deține un apartament cumpărat în Curtea de Argeș, de 47 de metri pătrați și o casă de locuit (moștenire), tot în Curtea de Argeș, de 252 de metri pătrați.

Ca și autoturism, acesta deține o Skoda din 2006.

Ca și active financiare, Ion Bîlea are un cont curent în lei, cu 111,603 de lei, unul în euro cu 70 de euro și un depozit bancar cu 556,778 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Ion Bîlea a fost de 218,136 de lei, pentru funcția de director al departamentului de fond forestier Romsilva și de 26,908, pentru funcția de la INCDS Marin Drăcea.

Potrivit declarației de interese, Ion Bîlea este membru și director al Asociației Salvatorilor Montani Salvamont Curtea de Argeș.

Sabin Bratu – director direcția comercială Romsilva

Potrivit declarației de avere, Sabin Bratu, directorul de la direcția comercială Romsilva deține, împreună cu familia, un teren agricol de 2 Ha și un teren extravilan de 672 de metri pătrați, ambele obținute prin moștenire, în Ciolăneștii din Deal, județ Teleorman. Totodată, acesta mai deține și un teren intravilan, în Roșiorii de Vede, de 599 de metri pătrați, tot moștenire.

Pe lângă aceste terenuri, Sabin Bratu mai deține un apartament cumpărat în București, de 72 de metri pătrați și o casă de locuit (moștenire), în Roșiorii de Vede, care are o suprafață de 110 metri pătrați.

La categoria bunuri mobile, directorul pe direcția comercială de la Romsilva, Sabin Bratu, deține un BMW 120d, din 2014.

Acesta are și un credit la bancă, contractat în 2022 și scadent în 2026, în valoare de 25,000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Sabin Bratu, a fost de 217,323 de lei pentru funcția de director pe direcția comercială Romsilva și de 30,125 de lei, pentru o altă funcție, tot la Romsilva.

La acest venit anual, se adaugă și alocația copilului, în valoare de 3,072 de lei.

Sabin Bratu nu a declarat nimic în declarația de interese.

Vasile Rusu – director economic la Romsilva

Potrivit declarației de avere, Vasile Rusu, directorul general de la Romsilva deține, împreună cu familia, patru terenuri intravilane, dintre care două se află în Putna (unul de 0,04 Ha și unul de 0,10 Ha), unul se află în Ipotești, județ Suceava (de 0,10 Ha), iar ultimul se află în Vicovu de Sus, a fost lăsat moștenire și are 0,34 Ha.

Familia Rusu mai deține și un teren extravilan, cumpărat în Putna, care are 2,70 Ha.

Pe lângă aceste terenuri, Vasile Rusu mai deține două case de locuit, respectiv una construită în Putna, de 156 de metri pătrați, iar cealaltă construită în Ipotești, care are o suprafață de 330 de metri pătrați.

Ca și active financiare, Vasile Rusu are un singur cont curent, cu 363,089 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Vasile Rusu a fost de 279,878 de lei, pentru funcția de director economic la Romsilva, de 7,932 de lei, pentru funcția de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor, Suceava și de 15,057 de lei, pentru funcția de la INCDS Marin Drăcea, București.

Pe lângă acestea, Vasile Rusu a mai încasat o subvenție în valoare de 3,245 de lei de la Suceava APIA și încă 3,147 de lei ca șef de lucrări la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava.

Soția acestuia a încasat un venit anual de 122,859 de lei, pentru funcția pe care o are la Romsilva.

Potrivit declarației de interese, Vasile Rusu este asociat la SC Actual Contexpert SRL Putna și membru ANEVAR, membru CECCAR Suceava și membru al Sindicatului Silvicultorul.

Averile șefilor de la ASF

Alexandru Petrescu – președinte ASF

Potrivit declarației de avere, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, deține un teren intravilan cumpărat în Bușteni, de 200 de metri pătrați și o casă de locuit, cumpărată tot în Bușteni, de 60 de metri pătrați.

Împreună cu soția, aceștia mai dețin un apartament în Constanța, cu o suprafață de 140 de metri pătrați.

Alexandru Petrescu a mai declarat și că deține ceasuri în valoare de 12,000 de euro.

Cât despre activele financiare, președintele ASF are trei conturi curente în lei (cu suma totală de aproximativ 102,795 de lei), încă un cont în euro (cu 1 euro) și încă două conturi goale, unul în dolari și unul în lire sterline.

Venitul anual total încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Alexandru Petrescu a fost de 586,438 de lei, împărțit astfel:

818 lei – ca și consilier personal la Ministerul Finanțelor;

– ca și consilier personal la Ministerul Finanțelor; 25,200 lei – ca și membru la Fondul Roman de Contragarantare SA, București;

– ca și membru la Fondul Roman de Contragarantare SA, București; 12,199 lei – ca și membru la Fondul de Compensare a Investițiilor, București;

– ca și membru la Fondul de Compensare a Investițiilor, București; 56,024 lei – ca și președinte la Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

– ca și președinte la Agenția Națională pentru Resurse Minerale; 25,597 lei – ca și membru la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii;

– ca și membru la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii; 38,393 lei – ca și membru la Societatea de Administrare a Prticipațiilor în Energie SA;

– ca și membru la Societatea de Administrare a Prticipațiilor în Energie SA; 17,457 lei – ca și președinte ASF;

– ca și președinte ASF; 410,750 lei – din dividente.

Potrivit declarației de interese, Alexandru Petrescu este acționar la Ozark Advisory SRL.

Gabriel Avrămescu – prim vicepreședinte ASF

Potrivit declarației de avere, prim vicepreședintele ASF, Gabriel Avrămescu deține prin contract de donație un teren intravilan de 2,082 de metri pătrați, o casă de locuit de 134 de metri pătrați (acestea două în Chiojdu), o altă casă de locuit în Spătaru de 200 de metri pătrați și un apartament în Buzău de 69 de metri pătrați.

Împreună cu soția, aceștia mai dețin un apartament cumpărat în Popești Leordeni, de 50 de metri pătrați.

Ca și autoturisme, Gabriel Avrămescu deține un Renault Megane din 2020 și o motocicletă BMW din 1997.

La capitolul active financiare, prim vicepreședintele ASF are un cont curent în lei, cu suma de 38,675 de lei și un fond de investiții în lei, cu suma de 16,744 de lei. De asemenea, acesta deține și hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) în valoare totală la zi de 10,000 de lei.

Gabriel Avrămescu are și patru credite la bancă, respectiv unul de 128,344 de lei, unul de 10,400 de lei, unul de 8,000 de lei și încă unul în valoare de 16,388 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Gabriel Avrămescu a fost de 12,919 de lei pentru funcția de prim vicepreședinte la ASF și de 134,714 de lei indemnizație de la Camera Deputaților. Din chirii, acesta a mai încasat 10,500 de lei.

Gabriel Avrămescu nu a declarat nimic în declarația de interese.

Sorin Mititelu – vicepreședinte ASF

Potrivit declarației de avere, vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu deține, împreună cu familia un teren agricol cumpărat în Corbu de 420 de metri pătrați și trei apartamente cumpărate în București, unul de 71 de metri pătrați, unul de 102 metri pătrați și unul de 41 de metri pătrați.

Ca și bunuri mobile, Sorin Mititelu deține un Audi Allroad Quattro din 2004 și un Range Rover Sport din 2008, ambele dobândite prin leasing.

Cât despre activele financiare, vicepreședintele ASF are două conturi curente în lei, cu suma totală de 37,068 de lei și două fonduri de investiții în lei, cu suma totală de 309,764 de lei.

Acesta are și două datorii la bancă, respectiv un credit scadent în 2033, în valoare de 49,206 de euro și unul scadent în 2029, în valoare de 20,163 de euro.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Sorin Mititelu a fost de 30,449 de lei indemnizație de la ASF și de 2,250 de lei ca și angajat la Altior Consulting, București. De asemenea, acesta a primit și dividente în valoare de 490,926 de lei de la Altior Consulting.

Soția lui a încasat un venit anual în valoare de 62,615 de lei de la Libra Bank, București.

Potrivit declarației de interese, Sorin Mititelu este acționar la Optimus Fintech SA, București.

Ștefan Armeanu – vicepreședinte ASF

Potrivit declarației de avere, vicepreședintele ASF, Ștefan Armeanu, deține un teren agricol în Vâlcea, de 15,450 de metri pătrați, un teren intravilan în Vâlcea, de 259 de metri pătrați (cotă 1/3), un teren intravilan în Argeș, de 5,000 de metri pătrați (cotă 1/2), un teren intravilan în Ialomița, de 13 metri pătrați și încă un teren intravilan în București, de 46 de metri pătrați.

De asemenea, acesta a mai moștenit patru case de locuit, una în Vâlcea și trei în Argeș, a cumpărat două spații comerciale în Ialomița și trei apartamente în București (de 76, 72 și 77 de metri pătrați).

Ca și autoturism acesta deține o Toyota din 2008.

Cât despre activele financiare, acesta are mai multe conturi și depozite, dar în total, toate acestea ating suma de 746,879 de lei, 53,766 de euro și 1,434 de dolari.

Acesta mai deține:

Sursa foto: declarații de avere ASF.

Ștefan Armeanu mai are și un credit la bancă, scadent în anul 2039, în valoare de 120,000 de euro.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Ștefan Armeanu a fost de 929,740 de lei, pentru funcția de vicepreședinte la ASF și de 158,166 de lei din activități didactice și cercetare.

Acesta a mai încasat și suma de 46,461 de lei, din chirii și dobânzi.

Potrivit declarației de interese, Ștefan Armeanu este membru fondator al centrului de cercetări financiar monetare CEFIMO la Facultatea de Finanțe Asigurări Bănci și Burse de Valori, București.

Ovidiu Wlassopol – membru neexecutiv ASF

Potrivit declarației de avere, Ovidiu Wlassopol deține 12 terenuri intravilane în diferite cote, în Peștera, lăaste moștenire: unul de 23584,83 metri pătrați, unul de 25288,60 metri pătrați, unul de 47767,25 metri pătrați, unul de 3,909 metri pătrați, unul de 2,322 de metri pătrați, unul de 27,318 metri pătrați, unul de 8,784 de metri pătrați, unul de 14,105 metri pătrați, unul de 20857,80 de metri pătrați, unul de 26605,60 metri pătrați, unul de 12330,80 metri pătrați și încă unul de 20580,60 de metri pătrați.

Tot moștenire în Peștera, Ovidiu Wlassopol deține și un teren forestier, de 19139,40 de metri pătrați. De asemenea, soția acestuia deține, în București, alte trei terenuri intravilane, unul prin contract de schimb (54 de metri pătrați), unul prin contract de donație (888 de metri pătrați) și unul cumpărat (de 8,60 metri pătrați).

Totodată, soția lui Ovidiu Wlassopol mai deține în București, un apartament obținut prin contract de schimb, de 170 de metri pătrați și o casă de locuit, obținută prin contract de donație, de 82 de metri pătrați.

Ca și autoturism, acesta deține un BMW din 2021.

Cât despre activele financiare, Ovidiu Wlassopol are două conturi curente în lei (cu suma totală de 1,587 de lei), un cont curent în dolari (cu 66 de dolari), un depozit bancar în lei (cu suma de 24,500 de lei), un fond de investiții în lei (cu 59668,66 lei) și un fond de investiții în dolari, cu 1 dolar în el.

Acesta a declarat și că a acordat un împrumut în nume personal, către soția sa, în valoare de 80,500 de euro și că are acțiuni la CANOO INC. și la ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Ovidiu Wlassopol a fost de 362,397 de lei, pentru funcția de membru ASF. Acesta a mai obținut venituri și din două dobânzi, una de 383,22 de lei și una de 32 de dolari, din dividente în valoare de 2,448 de dolari, dar și din câștigul unor tranzacții cu acțiuni piața de capital SUA, în valoare de 6833 de dolari.

Ovidiu Wlassopol nu a declarat nimic în plus în declarația de interese.

Elena Stănică – membru neexecutiv ASF

Potrivit declarației de avere, Elena Stănică, membru ASF deține, împreună cu familia, un teren agricol în Ariceștii Rahtivani, de 10,000 de metri pătrați, un teren intravilan cumpărat în București, de 9 metri pătrați, un teren intravilan în Campina, de 19,42 de metri pătrați, un teren intravilan în Cornu de Sus, de 3,691 de metri pătrați și încă două terenuri intravilane în Cornu de Jos, de 452 și 146 de metri pătrați.

De asemenea, aceasta mai deține, tot împreună cu familia, un apartament în București, de 67 de metri pătrați, o casă de locuit în Campina de 134 de metri pătrați și un alt bun imobil, în Cornu de Jos, de 49 de metri pătrați.

Ca și autoturism, aceasta deține o Dacia Duster, din 2023 și în același an, a vândut un autotursim în valoare de 12,300 de euro.

Cât despre activele financiare, Elena Stănică are șase conturi curente în lei, cu suma totală de aproximativ 42,079 lei, trei conturi curente în euro, cu suma totală de aproximativ 656 de euro, un depozit bancar cu 5,032 de euro, un depozit bancar cu 13,276 de lei și patru fonduri de investiții în lei, cu suma totală de aproximativ 347,662 de lei.

Aceasta deține și hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) în valoare totală la zi de 30,600 de euro și 47,000 de lei.

Elena Stănică are și trei datorii la bancă, respectiv un credit scadent în 2026 (de 64,657 de lei), unul scadent în 2025 (de 10,000 de lei) și încă unul scadent în 2027, de 25,000 de lei.

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Elena Stănică a fost de 241,667 de lei, pentru funcția de la ASF, de 300 de euro pentru titlurile de stat și de 132 de lei pentru depozite.

Soțul acesteia, a încasat un venit anual de 128,420 de lei, pentru funcția de la Renault Technologie Roumanie/Horse și 19,000 de lei, pentru bursa de doctorat de la Universitatea Politehnică din București.

Elena Stănică nu a declarat nimic în declarația de interese.

Jozsef Birtalan – membru neexecutiv ASF

Potrivit declarației de avere, Jozsef Birtalan deține, împreună cu familia, trei terenuri intravilane, respectiv unul în Zetea (de 1,310 metri pătrați) și două în Odorheiu Secuiesc, unul de 1,990 de metri pătrați și unul de 1,500 de metri pătrați.

De asemenea, acesta mai deține tot împreună cu familia, o casă de vacanță construită în Zetea, de 163 de metri pătrați, o casă de locuit construită în Odorheiu Secuiesc, de 145 de metri pătrați și un apartament în Odorheiu Secuiesc, de 68 de metri pătrați.

Ca și autoturisme, acesta deține un Renault Megane din 2003 și o Dacia Duster din 2015.

Cât despre activele financiare, Jozsef Birtalan are cinci conturi curente în lei (cu suma totală de 48,350 de lei), două conturi curente în euro (cu suma totală de 20,303 de euro), două conturi curente în forint maghiar (cu suma totală de 251,190 forinți maghiari), patru depozite bancare în lei (cu suma totală de 148,280 de lei), trei depozite bancare în euro (cu suma totală de 91,938 de euro), un depozit bancar în dolari (cu 42,960 de dolari), un depozit bancar în lire sterline (cu 26,340 de lire sterline) și două fonduri de investiții în lei (cu 37,590 de lei).

Acesta mai are și alte investiții, precum:

Sursa foto: declarații de avere ASF

Venitul anual încasat din ultimul an fiscal încheiat de către Jozsef Birtalan a fost de 419,882 de lei, pentru funcția de la ASF, iar soția acestuia a încasat un venit anual de 32,000 de lei pentru funcția de administrator la Multipet Consult SRL.

Venitului familiei i se mai adaugă și suma de 93,892 de lei, din dividente și dobânzi.

Jozsef Birtalan nu a declarat nimic în plus în declarația de interese.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News