ȘTIREA TA: Memoriu la minister și petiție online semnate de părinți din Alba Iulia. Vor păstrarea unei clase la HCC, anul viitor

Părinții unor elevi de clasa a VIII-a de la școli gimnaziale din Alba Iulia continuă demersul inițiat în urmă cu câteva săptămâni și au transmis un memoriu la Ministerul Educației, în încercarea de a convinge autoritățile să nu renunțe la o clasă de Mate-info de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din municipiu.



De asemenea, au inițiat o petiție online care a strâns peste 400 de semnături.

Acțiunea este derulată în condițiile în care, între timp, conducerea Inspectoratului Școlar Județean a explicat contextul în care, în anul viitor școlar, vor fi mai puține clase de liceu față de anul acesta.

”Solicităm cu interes să se comunice public poziția oficială a Primăriei Municipiului Alba Iulia, a reprezentanților din Camera Deputaților și Senatul României, ai Județului Alba cu privire la propunerea de desființare a clasei de Matematică-Informatică intensiv informatică din cadrul Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, făcută de către IȘJ Alba”, susțin părinții.

Potrivit acestora, ”nu este normal ca o clasă de la cel mai performant colegiu din municipiul Alba Iulia să fie desființată. În sport NU este retrogradată echipa de pe locul I, numai în Educație!”.

O petiție online, prin care se solicită să se păstreze clasa menționată a strâns, până luni, 15 februarie, de 464 de semnături.

În document, se arată că ”acest colegiu are un procent de promovabilitate la bacalaureat de peste 95% în fiecare an școlar”, ”este cel mai bine cotat din oraș, cu rezultate și performanțe deosebite, la toate profilurile și de asemenea există an de an o concurență la admitere, fiind prima opțiune a elevilor buni și foarte buni din zonă, ceea ce denotă calitatea actului educațional desfășurat de colectivul de cadre didactice din colegiu” și că ”în ultimii 14 ani numărul de clase propuse și realizate în cadrul colegiului a fost constant de 7”.

Părinții spun că nu au fost consultați înainte de luarea deciziei privind clasa de mate-info și cer Ministerului Educației să le fie ascultată părerea.