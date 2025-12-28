Super - gripa care circulă în România: Care sunt simptomele tulpinei gripale A(H3N2), subclada K și cum se tratează

Super - gripa care circulă în România: Tulpina gripală A(H3N2), subclada K, aduce simptome mai acute și un număr mare de infecții.

România este afectată în sezonul gripal 2025-2026 de tulpina gripală A(H3N2), subclada K, numită popular „super-gripă”.

Este o tulpină mai agresivă, de unde și porecla "super-gripă", provocând simptome mai severe.

Această tulpină, dominantă la nivel european, a preluat rapid controlul și la noi, fiind responsabilă pentru cazurile de gripă în sezonul curent.

Nu este un virus nou, ci o variantă a celei cunoscute, care a înlocuit rapid tulpinile anterioare, cauzând infecții mai intense, deși nu este o tulpină complet necunoscută.

Numărul cazurilor de gripă este în creștere de la o săptămână la alta. INSP vorbește de o alertă epidemiologică în acest moment, potrivit Euronews.

Care sunt simptomele tulpinei gripale A(H3N2)

Tulpina gripală A(H3N2) este cunoscută pentru faptul că poate provoca forme mai intense de gripă, în special la copii, vârstnici și persoane cu boli cronice.

Simptomele apar de obicei brusc și pot fi mai severe decât la o răceală obișnuită.

Simptome frecvente ale gripei A(H3N2)

Febră mare (38–40°C), adesea însoțită de frisoane

Dureri musculare și articulare intense

Dureri de cap puternice

Stare accentuată de oboseală și slăbiciune

Tuse seacă, persistentă

Durere în gât

Nas înfundat sau secreții nazale

Transpirații

Pierderea poftei de mâncare

Simptome digestive (mai ales la copii)

greață

vărsături

diaree

Simptome care pot indica o evoluție severă

dificultăți de respirație

dureri în piept

confuzie sau somnolență accentuată

febră persistentă care nu scade cu tratament

agravarea bolilor cronice existente

Cât durează

simptomele acute: 3–7 zile

oboseala și tusea pot persista 1–2 săptămâni sau mai mult

Super - gripa care circulă în România: Cum se tratează corect

Tratamentul corect al gripei (inclusiv tulpina A(H3N2)) depinde de gravitatea simptomelor, dar în majoritatea cazurilor se bazează pe odihnă, tratament simptomatic și monitorizare atentă.

Odihnă și izolare: stai acasă, evită efortul fizic, dormi suficient, evită contactul cu alte persoane (gripa este foarte contagioasă).

Hidratare intensă: apă, ceaiuri calde, supe... ajută la scăderea febrei și prevenirea deshidratării.

Tratament pentru febră și dureri: Paracetamol (pentru febră și dureri), Ibuprofen (alternativ, dacă nu există contraindicații), NU se dă aspirină la copii și adolescenți (risc de sindrom Reye).

Calmarea simptomelor respiratorii

pentru tuse: siropuri antitusive sau expectorante (în funcție de tipul tusei)

pentru nas înfundat: spray-uri cu ser fiziologic

gargară cu apă sărată pentru durerea în gât

Antivirale (doar la recomandarea medicului).

Important: Antibioticele NU tratează gripa.

Dacă simptomele sunt intense și dacă starea se agravează, trebuie să mergi la medic.

