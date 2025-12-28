Connect with us

Super - gripa care circulă în România: Care sunt simptomele tulpinei gripale A(H3N2), subclada K și cum se tratează

super-gripa

Publicat

acum O oră

Super - gripa care circulă în România: Tulpina gripală A(H3N2), subclada K, aduce simptome mai acute și un număr mare de infecții. 

România este afectată în sezonul gripal 2025-2026 de tulpina gripală A(H3N2), subclada K, numită popular „super-gripă”.

Este o tulpină mai agresivă, de unde și porecla "super-gripă", provocând simptome mai severe.

Această tulpină, dominantă la nivel european, a preluat rapid controlul și la noi, fiind responsabilă pentru cazurile de gripă în sezonul curent.

Nu este un virus nou, ci o variantă a celei cunoscute, care a înlocuit rapid tulpinile anterioare, cauzând infecții mai intense, deși nu este o tulpină complet necunoscută.

Numărul cazurilor de gripă este în creștere de la o săptămână la alta. INSP vorbește de o alertă epidemiologică în acest moment, potrivit Euronews.

Care sunt simptomele tulpinei gripale A(H3N2)

Tulpina gripală A(H3N2) este cunoscută pentru faptul că poate provoca forme mai intense de gripă, în special la copii, vârstnici și persoane cu boli cronice.

Simptomele apar de obicei brusc și pot fi mai severe decât la o răceală obișnuită.

Simptome frecvente ale gripei A(H3N2)

  • Febră mare (38–40°C), adesea însoțită de frisoane
  • Dureri musculare și articulare intense
  • Dureri de cap puternice
  • Stare accentuată de oboseală și slăbiciune
  •  Tuse seacă, persistentă
  • Durere în gât
  • Nas înfundat sau secreții nazale
  • Transpirații
  • Pierderea poftei de mâncare

Simptome digestive (mai ales la copii)

  • greață
  • vărsături
  • diaree

Simptome care pot indica o evoluție severă

  • dificultăți de respirație
  • dureri în piept
  • confuzie sau somnolență accentuată
  • febră persistentă care nu scade cu tratament
  • agravarea bolilor cronice existente

Cât durează

  • simptomele acute: 3–7 zile
  • oboseala și tusea pot persista 1–2 săptămâni sau mai mult

Super - gripa care circulă în România: Cum se tratează corect

Tratamentul corect al gripei (inclusiv tulpina A(H3N2)) depinde de gravitatea simptomelor, dar în majoritatea cazurilor se bazează pe odihnă, tratament simptomatic și monitorizare atentă.

Citește și: Primul deces din cauza virusului gripal. Alertă epidemiologică: s-au înmulțit cazurile de îmbolnăviri. Situația în Alba și în țară

Odihnă și izolare: stai acasă, evită efortul fizic, dormi suficient, evită contactul cu alte persoane (gripa este foarte contagioasă).

Hidratare intensă: apă, ceaiuri calde, supe... ajută la scăderea febrei și prevenirea deshidratării.

Tratament pentru febră și dureri: Paracetamol (pentru febră și dureri), Ibuprofen (alternativ, dacă nu există contraindicații), NU se dă aspirină la copii și adolescenți (risc de sindrom Reye).

Calmarea simptomelor respiratorii

  • pentru tuse: siropuri antitusive sau expectorante (în funcție de tipul tusei)
  • pentru nas înfundat: spray-uri cu ser fiziologic
  • gargară cu apă sărată pentru durerea în gât

Antivirale (doar la recomandarea medicului).

Important: Antibioticele NU tratează gripa.

Dacă simptomele sunt intense și dacă starea se agravează, trebuie să mergi la medic.

