Suprafața terenurilor pe care se practică agricultură ecologică în România a crescut cu 160% în ultimii 12 ani

Suprafaţa agriculturii ecologice din România a înregistrat o creştere de 160% între 2013 şi 2024, atingând în prezent peste 780.000 de hectare, respectiv 6% din terenul agricol al ţării. 

Datele au fost prezentate miercuri, cu ocazia Zilei Naţionale a Agriculturii Ecologice.

„Agricultura ecologică nu este doar o alternativă, ci o necesitate pentru o Românie mai verde, mai sănătoasă şi mai aproape de valorile durabilităţii”, a declarat Viorel Morărescu, ambasadorul Agriculturii Ecologice în România şi director al Direcţiei Politici în Sectorul Vegetal din MADR, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că Ministerul Agriculturii derulează 27 de proiecte în domeniu, cu o valoare totală de peste 22 de milioane de euro.

Totodată, asociaţiile profesionale au atras fonduri europene de aproximativ 5 milioane de euro, iar rezultatele obţinute oferă „încredere şi motivaţie” pentru extinderea agriculturii ecologice.

Morărescu a făcut apel la organismele de control şi certificare să acţioneze cu „rigoare şi profesionalism”, în aşa fel încât dezvoltarea sectorului să fie sustenabilă şi credibilă.

