Suprafața terenurilor pe care se practică agricultură ecologică în România a crescut cu 160% în ultimii 12 ani

Suprafaţa agriculturii ecologice din România a înregistrat o creştere de 160% între 2013 şi 2024, atingând în prezent peste 780.000 de hectare, respectiv 6% din terenul agricol al ţării.

Datele au fost prezentate miercuri, cu ocazia Zilei Naţionale a Agriculturii Ecologice.

„Agricultura ecologică nu este doar o alternativă, ci o necesitate pentru o Românie mai verde, mai sănătoasă şi mai aproape de valorile durabilităţii”, a declarat Viorel Morărescu, ambasadorul Agriculturii Ecologice în România şi director al Direcţiei Politici în Sectorul Vegetal din MADR, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că Ministerul Agriculturii derulează 27 de proiecte în domeniu, cu o valoare totală de peste 22 de milioane de euro.

Totodată, asociaţiile profesionale au atras fonduri europene de aproximativ 5 milioane de euro, iar rezultatele obţinute oferă „încredere şi motivaţie” pentru extinderea agriculturii ecologice.

Morărescu a făcut apel la organismele de control şi certificare să acţioneze cu „rigoare şi profesionalism”, în aşa fel încât dezvoltarea sectorului să fie sustenabilă şi credibilă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News