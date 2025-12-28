Tânăr de 21 de ani, la volan prin Alba Iulia, fără permis și cu plăcuțe de înmatriculare false

Polițiștii Serviciului Rutier Alba au oprit, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

Controlul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Foto: Arhivă

