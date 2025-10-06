Connect with us

Tânăr de 24 de ani din Alba Iulia, cercetat de polițiști și cu ordin de protecție provizoriu. Și-a amenințat fosta soție cu bătaia

Un tânăr de 24 de ani din Alba Iulia este cercetat de polițiști și s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu după ce și-a amenințat fosta soție cu bătaia.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 5 spre 6 octombrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați de către o femeie de 25 de ani, din localitatea Ighiu, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Din primele verificări a reieșit că, în noaptea de 5 spre 6 octombrie 2025, femeia, în timp ce se afla pe raza municipiului Alba Iulia, ar fi fost amenințată cu acte de violență de către fostul său soț, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia, provocându-i acesteia o stare de temere.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

