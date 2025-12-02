Tânăr din Alba prins la volan fără permis, pe o stradă din Deva. Cum a fost oprit de polițiști

Un tânăr de 20 de ani din Alba a fost prins conducând fără permis, pe o stradă din Deva. Acesta se afla la volanul unui autoturism căruia nu-i funcționa corespunzător sistemul de iluminare.

Potrivit IPJ Hunedoara, duminică, 30 noiembrie, în jurul orei 20.30, polițiștii au oprit pe strada Ciprian Porumbescu, din municipiul Deva, un autoturism ce prezenta defecțiuni la sistemul de iluminare.

În plus, conducătorul mașinii, un tânăr de 20 de ani din comuna Avram Iancu, nu purta nici centura de siguranță.

Polițiștii au descoperit ulterior că nu avea permis de conducere.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere fără permis și au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate.

