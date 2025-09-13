Tânăr din Cugir, reținut de polițiști după ce a distrus geamurile a două apartamente din oraș

Un tânăr din Cugir a fost reținut de polițiști, după ce a distrus geamurile a două apartamente. Este cercetat pentru distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 12 septembrie, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 24 de ani, din Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, vineri seara, tânărul de 24 de ani, în timp ce se afla pe raza orașului Cugir, ar fi distrus, fără a avea un motiv întemeiat, prin lovire cu corp dur, geamurile a două apartamente. Astfel, prin comportamentul său a tulburat liniștea și ordinea publică, provocând o stare de temere persoanelor aflate în proximitatea locului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

