Connect with us

Cugir

Tânăr din Cugir, reținut de polițiști după ce a distrus geamurile a două apartamente din oraș

Publicat

acum 19 secunde

Un tânăr din Cugir a fost reținut de polițiști, după ce a distrus geamurile a două apartamente. Este cercetat pentru distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 12 septembrie, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 24 de ani, din Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, vineri seara, tânărul de 24 de ani, în timp ce se afla pe raza orașului Cugir, ar fi distrus, fără a avea un motiv întemeiat, prin lovire cu corp dur, geamurile a două apartamente. Astfel, prin comportamentul său a tulburat liniștea și ordinea publică, provocând o stare de temere persoanelor aflate în proximitatea locului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Cugiracum 20 de secunde

Tânăr din Cugir, reținut de polițiști după ce a distrus geamurile a două apartamente din oraș
Evenimentacum 40 de minute

Bărbat din Zlatna, după gratii. Cât va sta la închisoare pentru că a șantajat o minoră cu fotografii indecente
Evenimentacum O oră

Atenționare Cod Galben de vânt puternic în Alba și alte județe din țară, până duminică seara. Zonele vizate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

VIDEO: Când va fi deschisă noua parcare în centrul municipiului Alba Iulia. Stadiul lucrărilor
Administrațieacum 3 zile

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 18 ore

Au scăzut investițiile nete realizate în economia națională. Situația pe sectoare
Economieacum 22 de ore

Rabla Auto 2025 începe în 15 septembrie, cu validarea producătorilor auto. Când se pot înscrie persoanele fizice și condiții
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 2 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Evenimentacum 2 zile

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR. Pe următoarele locuri, PSD și PNL. Schimbări în preferințele alegătorilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum 4 zile

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Masa care Unește: Ghidul complet pentru cei care participă la recordul mondial de la Alba Iulia. Puncte de acces și informații
Evenimentacum 3 ore

Evenimente de weekend în Alba, 13-14 septembrie: Masa care unește, concerte și competiții sportive, Ziua Recoltei. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 6 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Cum va continua construirea noului spital de cardiologie intervențională la Alba Iulia. Anunțul președintelui CJ Alba
Evenimentacum 3 zile

35 de medicamente noi pe listele compensate: Ordin în transparență decizională. Sunt destinate unor afecțiuni grave
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Cine sunt olimpicii de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiați de Primărie. Excelență în educație
Educațieacum o zi

Tratamente medicale în străinătate pentru pacienți cu afecțiuni grave. Suplimentare de 20 milioane de lei la bugetul ministerului
Mai mult din Educatie