Tânăr din Galda de Jos, cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic. Ce au descoperit polițiștii

Un tânăr din Alba s-a ales cu dosar penale după ce a fost oprit în trafic, în acest weekend. Aceștia se aflau sub influența alcoolului, la volan.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 20/21 septembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit pentru control, pe DJ 107 H, un autoturism condus de un bărbat de 25 de ani, din localitatea Galda de Jos.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

