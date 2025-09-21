Tânăr din Șibot, prins în timp ce conducea fără permis și sub influența alcoolului. Unde a fost oprit

Un tânăr din Șibot este cercetat penal după ce a fost prins la volan fără permis și sub influența alcoolului.

Sâmbătă seara, polițiștii rutieri din orașul Cugir au oprit pentru control, pe strada Culturii din localitatea Vinerea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Șibot.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

