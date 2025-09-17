Tânăr din Unirea, prins de polițiști în timp ce conducea băut și fără permis un vehicul neînmatriculat. S-a ales cu dosar penal

Un tânăr de 25 de ani din Unirea s-a ales cu dosar penal după ce a condus băut și fără permis un vehicul neînmatriculat.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 16 spre 17 septembrie 2025, polițiștii din Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe strada Mihai Eminescu din oraș, un vehicul de tip quad, condus de un tânăr de 25 de ani, din localitatea Unirea.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehiculul nu este înmatriculat.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News