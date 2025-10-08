Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama

Un eveniment dedicat copiilor și nu numai va avea loc în perioada 24 – 26 octombrie, la Alba Iulia. Este vorba despre Târgul de Carte pentru Copii. Evenimentul ajunge în 2025, la ediția cu numărul cinci.

Timp de trei zile, la Palatul Principilor din Alba Iulia vor avea loc expoziții de carte cu vânzare, ateliere creative dedicate celor mici, dar și diverse activități.

De la ateliere de robotică, teatru interactiv, ateliere de pictură sau modelaj și până la concursuri de kendama.

De asemenea vor avea loc și activități pentru adulți. Mai exact, ateliere pentru nutriție, discuții despre autocompasiune și autoreglare.

Programul Târgului de carte pentru copii

Vineri, 24 octombrie

10:00-20:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general

10:00 – Teatru interactiv „La povești cu bunica” cu scriitoarea Victoria Furcoiu *+3 ani

11:00 – Atelier de De Basm cu scriitoarea Andreea Iatagan și Miko, vulpița friguroasă *+3 ani

12:00 – Atelier de modelaj în lut Art Studio *+5 ani

13:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani

14:00 – Atelier de pictură cu Florina Tudor *+5 ani

15:00 – Atelier creativ Lemnuel *+5 ani

16:00 – Atelier Touch, learn & create – Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor alături de muzeografi ai Palatului Principilor Transilvaniei *+6 ani

17:00 – Teatru cu Trupa Mini Dambla Palatul Copiilor Alba Iulia – acces general

18:00 – Lansare de carte „Povești de la Palat: Ioan Sigismund” cu Laura Iviniș *+5 ani

19:00 – Atelier creativ RotaKids *+5 ani

Sâmbătă, 25 octombrie

10:00-20:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general

10:00 – Atelier de pictat figurine de ipsos cu Natys Quiet Books*+5 ani

10:30 – Atelier de confecționat lumânări cu Florina Tudor *+5 ani

11:00 – Atelier de De Basm cu scriitoarea Andreea Iatagan, Iepurele înțelept și secretul poveștilor *+6 ani

11:00 – Atelier pentru părinți „Cum ajută nutriția imunitatea copiilor în sezonul rece” cu Oana Alecsa, nutriționist dietetician, specializare nutriție pediatrică – acces adulți

12:00 – Atelier Touch, learn & create – Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor alături de muzeografi ai Palatului Principilor Transilvaniei *+6 ani

12:00 – Atelier pentru părinți „Autocompasiune și autoreglare” cu Alexandra Gross, fondatoarea Educație în echilibru și Anda Cordoș, facilitator acreditat Circle of Security – acces adulți

13:00 – Atelier de pictură pe lemn Art Studio *+5 ani

14:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani

15:00 – Atelier creativ Hotelul de insecte cu Roxana Zaha *+6 ani

16:00 – Concurs de ghicitori „La povești cu bunica” scriitoarea Victoria Furcoiu *+5 ani

17:00 – Atelier creativ RotaKids *+5 ani

18:00 – Întâlnire (ne)serioasă cu scriitorul Alex Moldovan și Dani G. *+7 ani

19:00 – Atelier de muzică alături de Tudor’s Project *+5 ani

Duminică, 26 octombrie

10:00-19:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general

10:00 – 17:00 – Concurs Kendama organizat de Echipa Kendama România

10:00 – Atelier de creație RotaKids *+5 ani

11:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani

12:00 – Atelier de șah Academia Mihnea Costachi *+6 ani

13:00 – Atelier de lectură Cu copiii la povești – acces general

14:00 – Atelier creativ Lemnuel *+5 ani

14:00 – Atelier pentru părinți „Parenting conștient” cu Anca Boloș – acces adulți

15:00 – Atelier de Robotică și programare by Smart RobotX *+7 ani

16:00 – Atelier creativ Green of Forest *+5 ani

17:00 – Atelier de mozaic cu semințe Art Studio *+5 ani

18:00 – Marea extragere a câștigătorilor la Tombolă – acces general

Acces este gratuit în expoziția cu vânzare și la toate evenimentele Târgului de carte pentru copii.

