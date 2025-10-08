Eveniment
Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama
Un eveniment dedicat copiilor și nu numai va avea loc în perioada 24 – 26 octombrie, la Alba Iulia. Este vorba despre Târgul de Carte pentru Copii. Evenimentul ajunge în 2025, la ediția cu numărul cinci.
Timp de trei zile, la Palatul Principilor din Alba Iulia vor avea loc expoziții de carte cu vânzare, ateliere creative dedicate celor mici, dar și diverse activități.
De la ateliere de robotică, teatru interactiv, ateliere de pictură sau modelaj și până la concursuri de kendama.
De asemenea vor avea loc și activități pentru adulți. Mai exact, ateliere pentru nutriție, discuții despre autocompasiune și autoreglare.
Programul Târgului de carte pentru copii
Vineri, 24 octombrie
- 10:00-20:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general
- 10:00 – Teatru interactiv „La povești cu bunica” cu scriitoarea Victoria Furcoiu *+3 ani
- 11:00 – Atelier de De Basm cu scriitoarea Andreea Iatagan și Miko, vulpița friguroasă *+3 ani
- 12:00 – Atelier de modelaj în lut Art Studio *+5 ani
- 13:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani
- 14:00 – Atelier de pictură cu Florina Tudor *+5 ani
- 15:00 – Atelier creativ Lemnuel *+5 ani
- 16:00 – Atelier Touch, learn & create – Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor alături de muzeografi ai Palatului Principilor Transilvaniei *+6 ani
- 17:00 – Teatru cu Trupa Mini Dambla Palatul Copiilor Alba Iulia – acces general
- 18:00 – Lansare de carte „Povești de la Palat: Ioan Sigismund” cu Laura Iviniș *+5 ani
- 19:00 – Atelier creativ RotaKids *+5 ani
Sâmbătă, 25 octombrie
- 10:00-20:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general
- 10:00 – Atelier de pictat figurine de ipsos cu Natys Quiet Books*+5 ani
- 10:30 – Atelier de confecționat lumânări cu Florina Tudor *+5 ani
- 11:00 – Atelier de De Basm cu scriitoarea Andreea Iatagan, Iepurele înțelept și secretul poveștilor *+6 ani
- 11:00 – Atelier pentru părinți „Cum ajută nutriția imunitatea copiilor în sezonul rece” cu Oana Alecsa, nutriționist dietetician, specializare nutriție pediatrică – acces adulți
- 12:00 – Atelier Touch, learn & create – Veșmintele principilor, pe înțelesul tuturor alături de muzeografi ai Palatului Principilor Transilvaniei *+6 ani
- 12:00 – Atelier pentru părinți „Autocompasiune și autoreglare” cu Alexandra Gross, fondatoarea Educație în echilibru și Anda Cordoș, facilitator acreditat Circle of Security – acces adulți
- 13:00 – Atelier de pictură pe lemn Art Studio *+5 ani
- 14:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani
- 15:00 – Atelier creativ Hotelul de insecte cu Roxana Zaha *+6 ani
- 16:00 – Concurs de ghicitori „La povești cu bunica” scriitoarea Victoria Furcoiu *+5 ani
- 17:00 – Atelier creativ RotaKids *+5 ani
- 18:00 – Întâlnire (ne)serioasă cu scriitorul Alex Moldovan și Dani G. *+7 ani
- 19:00 – Atelier de muzică alături de Tudor’s Project *+5 ani
Duminică, 26 octombrie
- 10:00-19:00 – Expoziție cu vânzare de carte – acces general
- 10:00 – 17:00 – Concurs Kendama organizat de Echipa Kendama România
- 10:00 – Atelier de creație RotaKids *+5 ani
- 11:00 – Atelier de povești cu gust Nutribon *+3 ani
- 12:00 – Atelier de șah Academia Mihnea Costachi *+6 ani
- 13:00 – Atelier de lectură Cu copiii la povești – acces general
- 14:00 – Atelier creativ Lemnuel *+5 ani
- 14:00 – Atelier pentru părinți „Parenting conștient” cu Anca Boloș – acces adulți
- 15:00 – Atelier de Robotică și programare by Smart RobotX *+7 ani
- 16:00 – Atelier creativ Green of Forest *+5 ani
- 17:00 – Atelier de mozaic cu semințe Art Studio *+5 ani
- 18:00 – Marea extragere a câștigătorilor la Tombolă – acces general
Acces este gratuit în expoziția cu vânzare și la toate evenimentele Târgului de carte pentru copii.
