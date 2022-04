Taximetriștii din Alba Iulia, REVOLTĂ împotriva șoferilor de la Bolt: Acuzații de concurență neloială

Un incendiu puternic a izbucnit, joi, la o fostă fabrică de țigări aflată la ieșire din Timișoara spre Săcălaz, unde sunt depozitate azotat de amoniu lichid si pesticide. Mobilizare uriasa a pompierilor.

Fumul este vizibil de la mai mulți kilometri iar pompierii se luptă cu flăcările, fiind trimise inclusiv mesaje Ro-Alert populației.

Potrivit Romania24.ro, ISU Timiș anunță că joi, în jurul orei 17.00, pompierii au fost solicitați cu scopul de a interveni pentru stingerea unui incendiu puternic care a izbucnit la un depozit, pe platforma fostei fabrici de țigări, la ieșirea din Timișoara spre Săcălaz, pe DN59A.

„Pentru deplasarea către locul intervenției au fost alertate următoarele forțe și mijloace: Detașamentul 2 de Pompieri, Detașamentul 1 de Pompieri, Detașamentul Lugoj de Pompieri, Stația de Pompieri Buziaș, Stația de Pompieri Sânnicolau Mare, Stația de Pompieri Făget, Stația de Pompieri Deta: 4 Autospeciale de primă intervenție și comandă APIC, 12 Autospeciale de stingere cu apă și spumă ASAS, 2 Autoscări S42, 1 Autospecială CBRN, 1 SMURD B, 6 Ofițeri, 54 subofițeri. 3 Servicii Voluntare Pentru Situații de Urgență”, a transmis ISU Timiș.

Incendiul se manifestă într-un compartiment al unei hale de aproximativ 1.600 mp. Mai precis, arde aparatură electronică (aparate pentru jocuri de noroc), cu pericol de propagare la celălalt compartiment al halei, în care se află depozitat azotat de amoniu lichid și alte pesticide.

Incendiu lângă Timișoara: A fost transmis mesaj Ro-Alert

În aceste condiții, a fost trimis mesaj de informare pentru populație Ro-Alert.

„A fost dispusă creșterea capacității operaționale la Detașamentul 2 Timișoara și activarea Grupei Operative. Se intervine în interiorul halei pentru împiedicarea propagării incendiului la materialele periculoase.

Totodată, se intervine pentru evacuarea acestora. În sprijin de la ISU Arad 3 Autospeciale de stingere cu apă și spumă, ASAS, 14 subofițeri”, a informat ISU Timiș.



Fosta fabrică de țigări a aparținut controversatului om de afaceri Zaher Iskandarani. Potrivit opiniatimisoarei.ro acesta a fost condamnat in anul 2014 la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul de contrabanda cu tigari in care a fost judecat pentru ca a prejudiciat statul român cu aproximativ două milioane de lei.

foto/video: ISU Timiș

