Cod galben de vânt în județul Alba și în țară. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la peste 100 de kilometri la oră

acum 2 ore

Cod galben de vânt în județul Alba: Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru intervalul 25 noiembrie, ora 3:00 – 26 noiembrie, ora 8:00.

Potrivit ANM, se vor semnala intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali.

Temporar, vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55 – 65 de kilometri la oră, iar din după-amiaza zilei de marți (25 noiembrie) și pe litoral, de 50 – 55 de kilometri la oră.

În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor fi de 70-80 de kilometri la oră și la altitudini de peste 1.700 m vor atinge 90 – 110 de kilometri la oră.

Notă: intensificări ale vântului, cu viteze de 40 – 50 de kilometri la oră, vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

